Ples kroglic: spomladi kar štirje derbiji med Mariborom in Olimpijo?

Danes bosta znana polfinalna para nogometnega pokala Slovenije. V igri za naslov so Aluminij, Maribor, Maribor in Olimpija, ki brani naslov. Ples kroglic se bo začel ob 15. uri.

Slaba dva tedna po koncu jesenskega dela, v katerem si je veliko prednost pred zasledovalci priigral Maribor, bosta znana še polfinalna para pokala Slovenije. Obstaja možnost, da se bosta v boju za finale pomerila večna tekmeca Maribor in Olimpija.

Če bi se to zgodilo, bi se v spomladanskem delu pomerila kar štirikrat, saj ju čakata dva večna derbija že v prvenstvu. V tem primeru bi se v drugem pokalnem polfinalu udarila Aluminij in Mura, s tem pa bi se eni izmed omenjenih ekip odprla lepa priložnost do bližnjice, ki vodi do nastopa v Evropi. Naslov pokalnega zmagovalca zagotavlja udeležbo v kvalifikacijah za evropsko ligo, zato je tekmovanje s strani udeležencev deležno še večjega zanimanja.

V Fazaneriji pod žarometi

Polfinalista pokala sta tudi Mura in Aluminij. Foto: Mario Horvat/Sportida Največja favorita za pokalni naslov sta jesenski prvak Prve lige Telekom Slovenije Maribor in branilec naslova Olimpija, svoje načrte pa imata tudi zasedbi iz Kidričevega in Murske Sobote, ki sta v prvem delu sezone poskrbeli za nič koliko odmevnih dosežkov.

Aluminij, v prejšnji sezoni je z nastopom v finalu, kjer je izgubil proti Olimpiji z 1:6, in izenačil najboljši klubski dosežek, bo v prvenstvu prezimil na visokem tretjem mestu, zmaje pa še vedno zaboli v srcu, ko se spominjajo še svežega poraza v Kidričevem (2:6).

Zmajem, zlasti pa vodilnim vijolicam, je v jesenskem delu ponagajala tudi Mura. Črno-beli bodo spomladi računali tudi na pomembno pridobitev, saj bodo lahko dvoboj v Fazaneriji igrali pod žarometi.

Maribor naskakuje jubilejno deseto pokalno lovoriko. Zadnjo je osvojil v sezoni 2015/16. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Danes bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal tudi žreb polfinala ženskega pokala NZS. Zaplesale bodo kroglice ŽNK Telemach GMT Beltinci, ŽNK Olimpija Ljubljana, ŽNK Krim Roljet in ŽNK Moje-lece.si Radomlje.