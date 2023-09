"Očitno se bolj izplača nekoga udariti, kot mu nekaj povedati"

Kaj se dogaja z NK Rogaška? Kakšni so odnosi z Nogometno zvezo Slovenije, ki je z odločitvijo o zmagi Kopra za zeleno mizo razburila navijače črno-belih? Kako poteka prenova stadiona v Rogaški Slatini? O tem in še čem smo se pogovarjali z Ninom Ivačičem, športnim direktorjem Rogaške, ki je po odhodu predsednika Bojana Jeršečiča postal začasni prvi operativec kluba.

Še pred nekaj meseci so bila nogometna jutra v Rogaški Slatini prekrasna. Najlepše je bilo 21. maja, ko se je mesto prebujalo po veliki zabavi, proslavljanju drugoligaškega naslova in preboja med elito. NK Rogaška, ki je zrasel na pogorišču propadlega Steklarja, si je prvič v zgodovini priigral nastop med najboljšimi. Navijači so bili evforični. Za dodatno dobro voljo in ponos mesta je poskrbela prenova stadiona, a idila vendarle ni trajala v nedogled. Gradbena dela so se zavlekla, Rogaška je tako gostila tekmece v Krškem, porodni krči ob krstni sezoni 1. SNL so terjali hude posledice. Rezultati za zdaj niso najboljši.

Rogaška se je zasidrala na zadnjem mestu, obenem pa postala prva žrtev novega pravila NZS, zaradi katerega so se črno-beli zapletli v odkrit spor s krovno zvezo, ki se še zdaleč ni končal. Pri Rogaški na čelu s prvim operativcem Ninom Ivačičem nestrpno čakajo, ali bo njihova pritožba obrodila sadove. Če ne bo, imajo pripravljen nov adut v rokavu. Želijo iti do konca, morda vse do Lozane.

Nino Ivačič je sogovornik brez dlake na jeziku. Foto: R. P.

V zadnjem obdobju je bilo v Rogaški zelo stresno. Kakšno pa je trenutno stanje v klubu, se je med reprezentančnim premorom kaj spremenilo?

Ne. Še vedno je turbulentno. Nič ni drugače ali boljše, čeprav se stvari nekoliko umirjajo, zlasti kar zadeva odnos z nogometno zvezo. Tu se stvari izboljšujejo.

Izboljšujejo? Še po zadnji tekmi z Radomljami ste krovno zvezo povezovali z balkanskimi posli.

Včasih se je pač treba postaviti tudi ostro. Drugače pa zdaj v našem klubu nimamo predsednika. Bojan Jeršečič je odstopil.

Obstaja možnost, da bi se lahko nekdanji predsednik vrnil na odgovorni položaj?

Ne vem. Zadevo je dal na stran tudi zaradi tega, ker je šel v tujino in ne bo toliko prisoten v Sloveniji. Tako bi v vsakem primeru, tudi če bi ostal predsednik, iskali operativca, direktorja kluba. Nekoga, ki bi operativno vodil klub in bil "prva komanda". Najprej želimo najti direktorja kluba, potem pa bomo izvedli skupščino. Morda sploh ni pomembno, kdo bo novi predsednik, ker je to bolj častna funkcija.

Tabla, na kateri ni težko uzreti praznine NK Rogaška po tem, ko je nekdanji predsednik Bojan Jeršečič umaknil svoja sponzorstva. Foto: R. P. Prejšnji predsednik Bojan Jeršečič je bil še kako pomemben za delovanje kluba. Ko je odšel, je umaknil vsa sponzorstva. In ni jih bilo malo.

Saj vidite tukaj na tabli, koliko sponzorjev je umaknjenih. Tabla z našimi sponzorji je prazna, njegove finance se umikajo. Ni torej druge možnosti, kot da najprej postavimo novo vodstvo, ta pa mora nato najti nove sponzorje.

Vas k temu, da boste našli direktorja in novega predsednika, priganja kakšen rok?

Ne, ker nam je šla Nogometna zveza Slovenije nasproti in nam določena sredstva, gre za sto tisoč evrov, nakazala vnaprej. To so sredstva iz naslova televizijskih pravic, ki nam pač pripadajo. Zveza nam je določen del nakazala vnaprej, da lahko prebrodimo kakšen mesec ali dva. Potem pa bo imela nova uprava cilj, da v roku dveh ali treh mesecev najde preostanek denarja, ki ga bomo potrebovali za dokončanje sezone.

Kako bi opisali svoj trenutni odnos z Nogometno zvezo Slovenije (NZS), ki vodi prvoligaško tekmovanje?

Na začetku je bilo v odnosu z NZS kar precej vroče krvi. Še vedno stojimo za tem, da je za dogajanje, ki traja vse od neodigrane tekme v Kopru, kriva zveza. Rogaška od svoje odgovornosti ne beži. Proti Kopru smo prijavili sedem igralcev, ki ustrezajo pravilu NZS, ne pa zahtevanih osem, a nas je NZS enostavno zavedla, ker so nam pred tem potrdili zapisnik proti Mariboru, ki pa je bil enak kot tisti v Kopru. Nismo imeli razloga, da zvezi ne bi verjeli. Zato smo tudi tako postopali.

In zveza? Ta svoje odgovornosti ne prizna. Čeprav vedo, da so krivi, tega ne bodo priznali. Ampak … Saj ni težave. Pač, vemo, kako delujejo. Niti nismo pričakovali, da bi karkoli priznali, čeprav smo imeli z zvezo že dva sestanka. Enega uradnega na sedežu NZS, na katerem so bili na drugi strani predsednik NZS Radenko Mijatović, direktor reprezentanc Miran Pavlin, vodja tekmovalno-licenčnega sektorja Renata Podviz Čeferin, pravna služba, Dane Jošt in preostali. Torej vsi, ki na zvezi nekaj pomenijo.

Nekaj dni pozneje smo imeli še neuraden sestanek z NZS, kjer smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Martinom Koželjem in Markom Čepelnikom, ki je zadolžen za infrastrukturo. Pogovarjali smo se o širših temah, o delovanju zveze in ligi. Tam je padel dogovor, da nam bo zveza v določenem segmentu pomagala. To so ta predhodna izplačila sredstev iz naslova televizijskih pravic. Brez teh sredstev bi imeli težave z izplačili plač. Plače so tako pripravljene, nemoteno bodo poplačani vsi igralci, vsi zaposleni v klubu in tudi vsi dobavitelji. Še vedno vztrajamo pri tem, da naš klub deluje korektno do vseh vpletenih in vse plačuje v dogovorjenem roku.

Spodnja meja sredstev, ki jih iz naslova prodaje televizijskih pravic pridobijo slovenski prvoligaški klubi, znaša okrog 200 tisoč evrov. Sto tisoč evrov je fiksnih, preostanek pa je odvisen od končne uvrstitve kluba. ''V primeru Rogaške to, kar dobimo od zveze, pokriva četrtino našega proračuna.'' Foto: R. P.

Po neodigrani tekmi v Kopru in odločitvi NZS, da zmago za zeleno mizo podeli Koprčanom, ste v klubu omenjali možnost bojkota nadaljnjih tekem.

Obstajala je možnost, da tekme z Radomljami ne odigramo. Predvsem zaradi tega, ker se počutimo oškodovane. Na tisti tekmi je bilo kar vroče. Mi, pa tudi naši podporniki, smo izrekli nekaj vročih izjav proti NZS. Videli smo kar oster odziv nogometne javnosti, ki je stala za nami. Začuda so stali za nami tudi marsikateri klubi, med njimi tudi nekateri prvoligaški. Prejeli smo kar nekaj klicev, tudi kakšno anonimno elektronsko sporočilo s podatki v škodo NZS. Lahko bi jih razkrili javnosti, a tega nismo naredili. Nismo hoteli še dodatno prati umazanega perila. Zadevo smo hoteli rešiti konstruktivno, zato smo tudi želeli sestanek z NZS.

Zveza je tekmo registrirala tako, kot smo pričakovali (3:0 za zeleno mizo za Koper, op. p.), nato smo se pritožili, to pravico imamo, zdaj pa čakamo na sklep disciplinskega sodnika. Nismo ga še dočakali, kar nas ne preseneča. Verjetno je zvezo strah odziva na sklep bodisi nas bodisi Kopra. Vse zanima, kaj bo pisalo v tem sklepu, se pa to navezuje tudi na tekmo med Muro in Olimpijo. Tudi Mura se je pritožila na zapisnik in postavo Olimpije. Zato sklep pričakujemo z velikim zanimanjem.

Zaradi žaljenja sodnika na zadnjem srečanju med Rogaško in Radomljami ga je doletel suspenz. Foto: R. P. Ste pa že prejeli sklep disciplinskega sodnika za tekmo sedmega kroga, ko vas je zaradi žaljenja sodnika na srečanju z Radomljami doletel suspenz za štiri tekme.

Na štirih tekmah imam prepoved obiska stadiona. Kaznovali so me celo z drugo stopnjo prepovedi, tako da ne smem biti fizično na stadionu. Če bi me kaznovali s prvo stopnjo, bi imel prepoved dostopa do tehničnih prostorov in garderob, tako pa imam prepoved vstopa na stadion.

Se vam zdi to preveč rigorozna kazen?

Predvsem sem presenečen nad tem, da je Oliver Bogatinov, ko je udaril takratnega športnega direktorja Domžal, dobil tako kot jaz štiri tekme prepovedi, le da je on lahko bil na stadionu, jaz pa ne smem biti. Se torej bolj izplača nekoga udariti kot mu nekaj povedati? Če je to sporočilo disciplinskega sodnika, potem mislim, da je napačno.

Pa ste bili toliko žaljivi do sodnika, da ste si prislužili tako hudo kazen?

Sodniki so mi očitali, da sem jih žalil na različne načine. Ko so po tekmi zapuščali garderobe, je tam stalo veliko ljudi. Bilo je izrečenih kar nekaj žaljivk, a zagotovo ne vse iz moje strani, veliko so jih izrekli drugi, predvsem naši navijači. Sodniki pa trdijo, da sem vse to rekel jaz. To pa nikakor ne drži. To me moti.

Zveza je nato hotela zadeve olepšati in v sklepu celo napisala, da sem se opravičil, čeprav to ni res. Nikomur se nisem opravičil. Sodniku se niti ne bom. Čeprav moje izrečene besede niso bile najlepše, si jih je glede na to, da nas je namerno oškodoval, v to sem prepričan, kar zaslužil.

Čustveno sem vpet v klub Rogaška, tudi finančno ga podpiram, Slovenija pa je videla, da smo bili oškodovani. Storjen je bil prekršek za enajstmetrovko (v drugem polčasu nad Oliverjem Kregarjem, op. p.). Tudi VAR ni pomagal. Ali sodnik (Asmir Sagrković, op. p.) ni hotel piskati ali pa je dobil navodilo, da ne sme piskati.

"NZS je po tisti tekmi v Kopru posodobila program za preverjanje novega kriterija domačih igralcev. Zdaj dela pravilno. Da pa so bile slabe razmere na tekmi z Mariborom, ne drži. Tekmo proti Radomljam smo izpeljali v enakih prostorih z enako tehniko, delegat pa je rekel, da ima odlične pogoje za delo. Zveza se je tam malce vlekla ven, iskali so izgovore, ampak dobro ... Vsak se brani na svoj način," nam je povedal Ivačič. Foto: R. P.

Kaj boste naredili, če bo NZS zavrnila vašo pritožbo in bo Kopru dokončno pripisana zmaga s 3:0?

Sklep bomo spoštovali. Pa bi naša pritožba lahko uspela? Prepričan sem, da imamo za to vse argumente, tudi naša odvetniška družba tako meni, zato pričakujemo novo delegiranje tekme.

Če pa ne bo tako in bo tekma ostala 3:0 za Koper, imamo vse argumente, da gremo na mednarodno športno razsodišče v Lozani in si tam izborimo ponovno delegiranje tekme. Ampak … Če se bo zgodilo to, bodo zadaj tudi odškodninske tožbe. In verjamem, da bo vse skupaj najdražje stalo nogometno zvezo. Verjamem pa tudi, da so tudi pri njih toliko razumni, da bo ponovno delegirana tekma med Koprom in Rogaško. Da bo zveza priznala svojo napako, da nas je s svojim postopanjem zavedla.

Torej ste prepričani v uspeh?

NZS je kršila tudi pravilnik glede organizacije tekme in tekmovanja. Določene osebe so si vzele preveč pooblastil, zlasti vodja tekmovanja Renata Podviz Čeferin. Delegat je uro in pol pred tekmo v Kopru poklical vodjo tekmovanja, ali bi lahko na seznam dodali še Roka Vodiška, ki ustreza kriterijem. V eni uri bi prišel iz Ljubljane na tekmo, a je vodja tekmovanja po pritisku športnega direktorja in predsednika Kopra ter njihove zapisničarke rekla, da tega ne moremo storiti, da ga ne moremo dopisati na seznam. Čeprav pravilo dopušča spremembe zapisnika do ure in 15 minut pred tekmo, nam tega niso omogočili. Tudi Vodišek bi v eni uri prišel iz Ljubljane v Koper in bi se lahko tekma normalno odigrala.

Pravilnik celo dopušča, da lahko delegat, če je karkoli narobe ali pa za to obstaja upravičen razlog, igralca preveri vse do 15 minut po končani tekmi. Torej smo imeli tri ure časa, da pride igralec na tekmo v Koper. V tem času bi lahko prišel tudi iz Rogaške Slatine. Pravilu bi zadostili, a si je vodja tekmovanja vzel v svoje roke malce preveč pravic. To pa bo verjetno tudi razlog, da se bo tekma odigrala. Na sestanku, ki smo ga imeli na zvezi, je gospa priznala, kakšno je bilo njeno navodilo, da ne moremo dopisati igralca. Zadeva se jasni in čisti, zato pričakujemo nov termin srečanja v Kopru.

Pa še nekaj je. Na tisto tekmo smo v Koper odpotovali že dan pred tekmo. S tem smo imeli kar nekaj stroškov. Pričakujemo, da bo NZS po nas poslala avtobus na svoje stroške, da se vrnemo v Koper. Za nastalo situacijo je kriva NZS, zato je tudi prav, da se nam povrnejo stroški. Prav tako Kopru.

Gradbena dela bodo na nogometnem stadionu v Rogaški Slatini potekala približno do srede. Foto: R. P.

Za boljšo voljo v teh dneh v Rogaški Slatini verjetno skrbijo gradbeni stroji. Brneli naj bi le še slab teden, nato pa 23. septembra sledi prva domača tekma na prenovljenem objektu. Bi lahko takšne tekme po novem prinašale tudi dobiček?

Glede na to, da smo majhen klub, ki nima veliko zaposlenih oseb, smo s tem, ko smo domače tekme igrali v Krškem, naleteli na velike težave. Logistika je bila največji zalogaj. Iz Rogaške Slatine smo morali vse spraviti v Krško, za to pa smo potrebovali veliko ljudi. Naši prostovoljci hodijo v službe, zato se je bilo težko usklajevati. Zdaj bodo priprave na tekmo veliko lažje. Potrebovali bomo manj ljudi. Tudi v Krškem smo na primer morali zagotoviti svoje reditelje. To delo je moralo opravljati 20 ljudi.

Potrebnih je 20 rediteljev?

To ni odvisno od nas, pravilo postavijo policija, upravna enota in varnostna služba, mi pa se mu moramo prilagoditi. Ne moremo sami izbirati, niti nimamo vpliva.

Pogled na igrišče v Rogaški Slatini z najvišjega nadstropja osrednje tribune. Foto: R. P.

Dvoboj z Muro bo tako 23. septembra zagotovo odigran v Rogaški Slatini in ne v Krškem?

Tako je. Tekma je že registrirana in delegirana, vsa dovoljenja so pridobljena. Obeta se tekma, na kateri se bo videlo, kdo je številka 1 med črno-belimi v Sloveniji (smeh, op. p.).

V enem tednu bomo imeli kar tri domače tekme, prihajajo Mura, Bravo in Olimpija. Pričakujemo polne tribune. Prepričani smo, da bo premalo sedežev za vse, ki bi si radi ogledali tekme. Če bi imeli za tekmo z Olimpijo na voljo pet tisoč sedežev, bi verjetno pošle vse vstopnice.

Kolikšna pa bo kapaciteta stadiona po prenovi?

1.050 sedišč.

Več, kot jih premore stadion v Kidričevem, kjer boste v soboto gostovali pri Aluminiju.

Imamo več sedežev, čeprav zveza namiguje na to, da imamo slabše pogoje od Aluminija in da so nam pri marsičem pogledali skozi prste. Verjetno enako kot pri Aluminiju. Mislim, da imamo boljše pogoje. Naš stadion je urejen, imamo tudi VIP-tribuno, prostor za novinarje pa bo eden lepših na slovenskih stadionih.

Zanimivo je, da so se Nino Ivačič, pomočnik trenerja Dominik Beršnjak in trener vratarjev Frenk Vodušek registrirali za igranje na tekmah 1. SNL. "Tu ne gre za resen namen, da igramo, ampak bolj sporočilo NZS in nogometni javnosti, kakšen absurd se lahko zgodi. Da mi trije ustrezamo določenemu pravilu, doma vzgojeni igralci, ki so deset let v klubu, vse od sedmega pa do 17. leta, pa ne ustrezajo. Zato so naše registracije bolj za šalo, kot sporočilo javnosti. Po eni strani pa so tudi manjša varovalka, če bi se nam kdaj pripetilo, da ne bi imeli dovolj slovenskih igralcev, ki ustrezajo tem kriterijem. Ne izključujem možnosti, da se bo to kdaj zgodilo, a v tem trenutku imamo dovolj slovenskih igralcev." Foto: R. P.

Načrtujete v določenem obdobju še žaromete? Ste se morali zvezi zavezati, da boste pristopili k projektu?

Ne, trenutno obstoječe pravilo je tako, da prvo leto v prvi ligi ne potrebuješ žarometov, drugo leto pa bi jih že moral imeti. A vidimo, da jih Bravo že kar nekaj let nima, pa se to spregleda. Ni realno, da bi v Rogaški Slatini že v prihodnji sezoni imeli žaromete. Glede na to, da smo potrošili 1,3 milijona evrov občinskega denarja za prenovo stadiona, močno dvomim, da je občina zmožna takoj naslednje leto zagotoviti še milijon evrov za reflektorjev. V nekaj letih, dveh ali treh, pa se bo to zagotovo zgodilo.

Verjetno ne boste imeli vsako leto srečneža, ki bi zadel na loteriji in prispeval lepega deleža k občinskim sredstvom?

Ne vem, ali veste, a letos je padel še en visok dobitek na loteriji v Rogaški Slatini! Sicer je bil malce manjši od lanskega, a je bil vseeno visok pol milijona evrov. V občinski proračun je tako pred nekaj meseci prišlo okrog 75 tisoč evrov. Rogaška je tako srečen kraj. Mogoče pa se zgodi še kakšen dobitek.

Bodo šla ta sredstva v športne namene?

Za šport se odlaga veliko sredstev, takrat pa so mediji napačno poročali, da se je denar od dobitnika eurojackpota usmeril v naše tribune. To ni bilo res. V Rogaški Slatini je bila predvidena izgradnja letnega bazena, a se je ta projekt zamaknil za leto ali dve in so se tista sredstva prerazporedila v tribune stadiona, nekaj so dodali še iz drugih virov. Kolikor vem, ta davek iz eurojackpota še kar stoji in čaka, da ga bodo porabili.

Rogaška še čaka na prvo zmago v 1. SNL. V soboto jo čaka gostovanje v Kidričevem, kjer je v prejšnji sezoni v drugi ligi zmagala. Foto: Nik Moder/Sportida

Rogaška je v uvodnih šestih krogih osvojila dve točki. Trenutno zasedate zadnje mesto. Verjamete, da bi lahko v nadaljevanju zbrali več točk in si zagotovili obstanek?

Trenutno imamo dve točki, a smo prejeli tudi dve pomembni spoznanji. Prvo se nanaša na to, da smo na domačih tekmah neporaženi. Odigrali smo dve tekmi v Krškem in na obeh remizirali, pred tremi meseci pa smo v Krškem osvojili drugoligaški naslov. Ostali smo neporaženi proti Mariboru, osvojili veliko točko, proti Radomljam pa bi morali zmagati, če bi nam bilo to dovoljeno. Verjamem pa, da bomo zdaj, ko bomo igrali v Rogaški Slatini, še trši nasprotnik. Naši tekmeci bodo imeli še večjo težavo.

Drugo pomembno spoznanje je, da smo bili na vsaki tekmi konkurenčni. Tudi proti Olimpiji, ki je bila takrat v dobri formi in smo proti njej v Ljubljani izgubili z 0:5, smo se dokaj dobro kosali do 80. minute. Veselimo se vsake naslednje tekme. Naš cilj je šesto, sedmo mesto. Zdaj moramo začeti dobivati več točk. Verjamem, da bomo zmagali že v Kidričevem, potem pa pridejo na vrsto tri zaporedne domače tekme, na katerih ne bomo nikomur prepustili vloge favorita.