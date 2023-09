NZS sprejela odločitev, ki bo vse prej kot všeč Rogaški

Vodja tekmovanj Nogometne zveze Slovenije (NZS) je v skladu s tekmovalnim pravilnikom Nogometne zveze Slovenije sprejel odločitev, da se tekma šestega kroga Prve lige Telemach med FC Koprom in NK Rogaška registrira z rezultatom 3:0 za domačine. Krovna zveza je tako sprejela odločitev, po kateri bi lahko sledil nov zaplet, saj je Rogaška napovedala, da ne bo odigrala naslednje tekme proti NK Radomlje, če NZS ne bo priznala svoje odgovornosti in ponovno delegirala tekme med Koprom in Rogaško.

Vodja tekmovanj Nogometne zveze Slovenije (NZS) se je odločil in po neodigrani tekmi na Bonifiki tri točke za zeleno mizo pripisal Kopru. Svojo odločitev je podkrepil s pojasnilom: "Ekipa NK Rogaška ni zadostila pravilu doma vzgojenih igralcev in je na tekmo prijavila le sedem nogometašev, ki izpolnjujejo pogoj, ki velja od začetka letošnje sezone."

Bo Rogaška bojkotirala nedeljsko tekmo z NK Radomlje? Foto: Nik Moder/Sportida

NZS je v sporočilo za javnost, da bi se izognili napačnim interpretacijam, ob tem podala še nekaj pojasnil: Namen pravila o vključevanju mladih igralcev je zagotoviti mladim, perspektivnim nogometašem boljši razvoj in večjo konkurenčnost, s čimer posledično razvijamo tako slovenski klubski kot reprezentančni nogomet. NZS je pravilo sprejela v sodelovanju s klubi in komisijo za profesionalni nogomet.

Odgovornost vsakega kluba v kateremkoli tekmovanju je, da v skladu s tekmovalnim pravilnikom in propozicijami tekmovanja, v katerem nastopa, na zapisnik tekme vnese igralce, ki imajo pravico nastopa.

Statusi igralcev v nogometnem informacijskem sistemu Regista so jasno označeni in klubski administratorji imajo jasen vpogled v to, ali igralci izpolnjujejo zahteve U21 ali igralca AAT.

Vse odločitve, ki jih je NZS sprejela v primeru Rogaške izhajajo iz veljavnih pravilnikov NZS, naloga NZS pa je, da v sodelovanju s klubi in komisijo za profesionalni nogomet pripravi čim bolj učinkovite pravilnike ter s tem razvija slovenski klubski nogomet.

Z odločitvijo NZS zagotovo ne bodo zadovoljni v taboru Rogaške, vprašljiva je izvedba nedeljske tekme sedmega kroga, ko bi se morali drugoligaški prvaki v Krškem, kjer Rogaška začasno igra domače tekme, pomeriti z NK Radomlje. "Gre za teptanje in poniževanje slovenskega nogometa, še posebej vseh malih klubov, zato v luči boja za pravičnost in dobrobit slovenskega nogometa NK Rogaška ne bo odigrala naslednje tekme proti NK Radomlje, če NZS do začetka tekme ne bo priznala svoje odgovornosti in ponovno delegirala tekme med Koprom in Rogaško," je pred dnevi sporočilo vodstvo Rogaške.

Trener Kopra Zoran Zeljković je za zeleno mizo prejel novo zmago, s katero so kanarčki na lestvici poskočili na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ker je NZS ubrala drugačno pot in neodigran dvoboj v Kopru registrirala s 3:0 za Primorce, bi lahko črno-beli iz Rogaške Slatine uresničili grožnjo in bojkotirali nedeljsko srečanje z Radomljami. Kaj bodo sporočili iz trenutno zadnjeuvrščenega kluba 1. SNL? Koprčani so sicer z "novo" zmago na lestvici poskočili na drugo mesto, zaostajajo le za vodilnim Celjem.