Rogaška napovedala bojkot: NZS ni priznala svoje napake

Tekma Rogaške in Kopra v minulem šestem krogu ni bila odigrana, saj je delegat Nogometne zveze Slovenije presodil, da NK Rogaška ni imel v kadru dovolj nogometašev vzgojenih v slovenski ligi (vsaj osem). V Rogaški Slatini so prepričani, da se jim godi krivica, saj so z enako postavo brez težav odigrali tekmo proti Mariboru. Po njihovem tolmačenju so imeli v kadru 10 nogometašev vzgojenih v Sloveniji, po tolmačenju delegata pa sedem. "Problematični" naj bi bili nogometaša stara 16 in 17 let ter Žan Benedičić, ki med starostjo 15 in 21 let niso odigrali vsaj treh sezon v Sloveniji.

"Gre za teptanje in poniževanje slovenskega nogometa"

Foto: Nik Moder/Sportida Epiloga afera ni dobila niti po torkovem sestanku kluba na sedežu NZS. NK Rogaška je nanj prišla z odvetnikom. Skupne besede niso našli. "Kljub evidentnemu kršenju pravilnikov s strani predstavnikov Nogometne zveze, ki so bila dokazana tudi iz pravnega stališča, NZS ni priznala nobene svoje napake, temveč se je z dvojnimi merili otepala vsake odgovornosti in s prstom kazala na NK Rogaška. Gre za teptanje in poniževanje slovenskega nogometa, še posebej vseh malih klubov, zato v luči boja za pravičnost in dobrobit slovenskega nogometa NK Rogaška ne bo odigrala naslednje tekme proti NK Radomlje, če NZS do začetka tekme ne bo priznala svoje odgovornosti in ponovno delegirala tekme med Koprom in Rogaško," so v sporočilu za javnost zapisali pri Rogaški.

NZS se še ni odzvala, niti ni sporočila, kaj bo s tekmo Rogaška - Koper. Jo bodo odigrali v drugem terminu ali registrirali z zmago Kopra s 3:0.