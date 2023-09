Olimpija osvojila Fazanerijo, celjska pravljica se nadaljuje

Nogometaši Celja so v štajerskem derbiju 7. kroga premagali Maribor z 2:0 in se vrnili na prvo mesto. Aljoša Matko je zablestel z zadetkom in podajo. Branilec naslova Olimpija je na Fazaneriji premagal Muro s 3:1 in se povzpel na tretje mesto. Dvoboj med Rogaško in Radomljami se je v Krškem razpletel brez zmagovalca. Rogaška je ostala brez predsednika Bojana Jeršečiča in sprva napovedala bojkot, nato pa se odločila, da le odigra tekmo. V soboto sta se zmag razveselila Bravo in Koper, ki je bil v gosteh boljši od Domžal (2:1).

Sklepno dejanje sedmega kroga, po katerem sledi dvotedenski reprezentančni premor, je potekal v Prekmurju. Zmaji so se v četrtek dostojno poslovili od play-offa evropske lige, v Bakuju niso razočarali proti Qarabagu (1:1), zdaj pa so se posvetili še domačemu tekmovanju, v katerem za vodilnimi Celjani zaostajajo štiri točke. Trener Joao Henriques je upal, da bo obrambna vrsta v Murski Soboti pokazala bistveno več, kot je na zadnjih prvoligaških obračunih z Aluminijem in Celjani, ko je prejela kar osem zadetkov! Želja se mu je uresničila.

Rui Pedro je v tej sezoni najboljši strelec Olimpije. Foto: Nik Moder/Sportida

Zmaji so dobro vstopili v srečanje, v 20. minuti je za vodstvo poskrbel Rui Pedro. Podal mu je Ivan Posavec, nato pa je Portugalec, na katerega je pozabila obramba Mure, mojstrsko spodkopal žogo in zatresel mrežo gostiteljev. To je njegov četrti zadetek v tej sezoni. Le osem minut pozneje pa portugalskemu napadalcu ni bilo do smeha. Storil je napako, saj je želel s sredine igrišče vrniti žogo soigralcem v obrambi, a je to storil tako nespretno, da je poslal v ogenj Amadeja Marošo, ta pa je zaposlil Dardana Shabanhaxhaja, ki je premagal Matevža Vidovška in izenačil na 1:1. Prvi polčas se je končal z neodločenim rezultatom, takšno je bilo tudi razmerje strelov na gol (4:4).

Zmaji so bili v nadaljevanju odločnejši. Še drugič na tekmi so povedli v 66. minuti, ko je z bele točke zadel v polno Timi Max Elšnik. Kapetan Olimpije je dobil priložnost za najstrožjo kazen, ker je Žan Trontelj storil prekršek nad Ivanom Posavcem. Črno-beli so se trudili, da bi izenačili rezultat, a so jim to slovenski prvaki zlahka preprečili, za nameček pa spravili še eno žogo izza hrbta vratarja Klemna Mihelaka. To je pet minut pred koncem uspelo rezervistu Mustafi Nukiću, pred tem sta vratarja Mure namučila Diogo Pinto in Nemanja Motika, tako da je Olimpija na koncu zmagala s prepričljivim rezultatom 3:1 in na lestvici prehitela Maribor, s katerim se bo po reprezentančnem premoru pomerila na večnem derbiju.

Celjani so se vrnili na prvo mesto

Štajerski derbi med Celjani in Mariborčani, ki je kar nekaj časa na stadionu Z'dežele potekal v deževnem vremenu, je osrečil ljubitelje nogometa iz knežjega mesta. Izbrancem Alberta Riere gre na slovenskih zelenicah imenitno, po novi zmagi so se vrnili na vodilni položaj, ki so ga prevzeli v četrtem krogu in bi ga radi zadržali do konca sezone. Zaradi brutalnega evropskega ritma se je v taboru Celja naselila utrujenost, ki je plačala krut davek v drugem polčasu četrtkovega spopada z Maccabijem, a ima španski strateg na voljo dovolj kakovostnih menjav, s katerimi je obdržal zavidljivo visoko raven kakovostne igre proti tekmecu iz mesta ob Dravi. Celjani so na koncu zmagali z 2:0.

Žan Karničnik je v 12. minuti popeljal Celjane v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj, na katerem je dres Maribora prvič nosil donedavni napadalec Differdangeja, 30-letni Portugalec Erico Castro, se je začel po celjskih notah. V 12. minuti je po strelu z glavo zatresel mrežo Maribora Žan Karničnik. Podajo je prispeval Aljoša Matko. Mariborčani so v 32. minuti ogrozili vrata, streljal je Arnel Jakupović, ki si je z Matkom do te tekme delil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL, a se je na vratih Celja izkazal "drugi" Matko, vratar Matko Obradović. V zadnji minuti prvega polčasa je sledila daljša prekinitev zaradi VAR posredovanja. Marka Zabukovnika je žoga v kazenskem prostoru Celja zadela v roko, nato pa je bilo po skoraj petih minutah čakanja ugotovljeno, da zaradi nedovoljenega položaja ob predhodni podaji v kazenski prostor od morebitne 11-metrovke ne bo nič.

V 75. minuti se je Aljoša Matko znašel sam pred mariborskimi vrati, a je izgubil dvoboj "ena na ena" z Ažbetom Jugom. Vratar vijolic je preprečil podvojitev prednosti Celja, ostalo je pri 1:0. V 84. minuti se je ponudila izjemna priložnost gostom. Jan Repas je podaljšal žogo do Josipa Iličića, ki je s prefinjenim diagonalnim strelom že premagal Matka Obradovića, a je zatresel vratnico. Mariborčanom se je kmalu ponudila še ena priložnost, a je Marin Laušić iz ugodnega položaja nastreljal Obradovića. Celjani so v sodnikovem podaljšku potrdili sladko zmago, v polno pa je zadel prvi strelec tekmovanja Aljoša Matko in potrdil vročo formo.

V Celju sta se merila najboljša strelca sezone, Aljoša Matko (Celje) in Arnel Jakupović (Maribor). Napadalec Celja je zadel v polno še petič v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev prehitel Avstrijca. Foto: Aleš Fevžer

Maribor je imel v začetku sezone "lahkoten" tekmovalni spored, saj so je bolj ali manj meril proti tekmecem iz spodnjega dela razpredelnice. Po uvodnih treh zmagah so nastopili prvi znaki ranljivosti, zaporedna remija proti Rogaški in Domžalam sta dala misliti Damirju Krznarju in sprožila nemalo vprašanj o tem, kakšni so resnični dometi aktualnega kadra vijolic. Na štajerskem derbiju v Celju so nato doživeli prvi poraz in povečali zaostanek za vodilnim Celjem.

Radomlje povedle, Rogaška vrnila udarec

Izbranci Oskarja Drobneta so osvojili drugo točko v stresnem začetku sezone 2023/24. Foto: Nik Moder/Sportida Na uvodni nedeljski tekmi v Krškem so se prvi razveselili vodstva gostje. Radomlje so prek Madžida Šošića, nogometaš iz BiH, sicer posojen igralec splitskega Hajduka, je zatresel mrežo po natančnem strelu z razdalje, povedle z 1:0. To je nov udarec za zadnjeuvrščeno Rogaško, ki se v zadnjem tednu spopada s številnimi težavami in nezadovoljstvom nad odločitvijo NZS, ko je bila neodigrana tekma na Bonifiki registrirana z rezultatom 3:0 v korist Kopra.

V 41. minuti so črno-beli iz Rogaške Slatine, ki še vedno ne morejo domačih tekem igrati v svojem mestu, vrnili udarec Radomljanom. V polno je zadel Brazilec Charles Alves Moreir Thalisson in se razveselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Povratnik na prvoligaške zelenice Oliver Kregar (Rogaška) je v 68. minuti padel v kazenskem prostoru gostov. Sodnik Admir Sagrković mu je pokazal rumeni karton zaradi simuliranja, a so ga iz VAR sobe poklicali na ogled posnetka. Tudi po njem pa na jezo in razočaranje Slatinčanov ni spremenil svoje odločitve, čeprav je posnetek pokazal rahel dotik branilca s Kregarjem.

V Krškem, kjer je Rogaška letos osvojila zgodovinsko prvo točko v tej sezoni proti Mariboru (2:2), je ostal rezultat izenačen do konca dvoboja. V zaključku je Šošić, strelec zadetka za Radomlje, prejel rdeči karton.

Koprčani skočili na vrh, Kosić še brez zmage

Maks Barišić je popeljal Koprčane v vodstvo že v 4. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Domžalah sta se v trenerskih vlogah udarila nekdanji "učitelj in učenec" Dušan Kosić in Zoran Zeljković. Pred leti sta sodelovala pri Celju. Proti nekdanjim soigralcem bi lahko zaigral novopečeni napadalec Domžal, povratnik Dario Kolobarić. Tekmo je začel na klopi. V prvem polčasu so imeli več od igre Koprčani, ki so zatresli tudi okvir vrat, že v peti minuti pa je za 1:0 zadel Maks Barišić. To je njegov drugi gol v sezoni, po težki poškodbi izpred leta dni se vrača v staro formo. Domžalam je zabil že četrtič, nobenemu drugemu klubu večkrat.

V 40. minuti je Koper vodstvo podvojil, zadel je izkušeni Nik Omladić. A oglasila se ja VAR-soba. Akcija za gol se je začela s prekrškom in sodniki so gol razveljavili. Bede Osuji je z roko udaril Jana Đapa. Slednji je le tri minute pozneje zabil za Domžale. Njegov drugi gol sezone. Namesto 2:0 za Koper je bilo tako ob polčasu 1:1. A Koprčani so v drugem polčasu znova našli pot do gola nasprotnika, v 62. minuti je po podaji Omladića na 2:1 povišal Matej Palčič. To je bil tudi končni izid. Zaslužena zmaga Kopra, ki je imel tudi več strelov na gol (sedem proti trem). S peto zmago na šestih tekmah so Primorci zdaj nova vodilna ekipa lige (vsaj za 24 ur).

Gol Aluminija v tretji minuti, a ...

Bravo je na lestvici še povečal prednost pred Aluminijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaški klubi igrajo zadnjič pred reprezentančnim premorom. Sedmi krog se je začel v Ljubljani. Bravo, ki je v petih nastopih zbral sedem točk, kar zadošča za zgornjo polovico lestvice, je gostil Aluminij. V obeh taborih imajo nekaj poletnih novincev. V Ljubljano se je vrnil nekdanji up Olimpije Martin Pečar, pri zasedbi iz Kidričevega, ki je ostala brez vročega Marka Bresta, pa zdaj računajo na Tina Matića, ki ga je Aluminiju do konca sezone posodilo vodilno Celje. Ne en in ne drugi priložnosti za igro še nista dobila.

Po podaji iz kota so Kidričani zadeli že v tretji minuti tekme, z glavo je zadel Tin Martić. Tri minute pozneje je glavni sodnik dobil klic iz VAR-sobe, tudi sam si je ogledal posnetek in šest minut po zadetku razsodil, da ta ne velja. Šlo naj bi za prepovedan položaj. Ostalo je 0:0. Izenačen prvi polčas z malo priložnostmi je pripadel domačim. Matej Poplatnik vratarja Sama Pridgarja v 36. minuti ni premagal, je pa odbito žogo dobil Gal Puconja in jo potisnil v gol. Njegov prvi zadetek v prvi ligi. Poplatnik tudi v drugem polčasu ni in ni mogel premagati Pridgarja. Gašper Trdin pa je 20 minut pred koncem tekme potrdil zmago Brava (2:0).

