Olimpija z Lillom, Slovanom in evropsko senzacijo poletja

Nogometaši Olimpije bodo v skupinskem delu konferenčne lige tekmovali v skupini A, kjer se bodo pomerili proti francoskemu velikanu Lillu, serijskemu prvaku Slovaške Slovanu iz Bratislave in prvaku Ferskih otokov KI Klaksvik, ki je to poletje presenetil v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer je izločil tako prvaka Madžarske kot tudi Švedske.

Skupinski del konferenčne lige: Skupina A: Lille (Fra), Slovan Bratislava (Slk), Olimpija Ljubljana (Slo), KI Klaksvik (Fer),

Skupina B: Gent (Bel), Maccabi Tel Aviv (Izr), Zorja Luhansk (Ukr), Breidablik (Isl),

Skupina C: Dinamo Zagreb (Hrv), Viktoria Plzen (Češ), Astana (Kaz), Ballkani (Kos),

Skupina D: Club Brügge (Bel), Bodo/Glimt (Nor), Bešiktaš (Tur), Lugano (Švi),

Skupina E: AZ Alkmaar (Niz), Aston Villa (Ang), Legia Varšava (Pol), Zrinjski Mostar (BiH),

Skupina F: Ferencvaroš (Mad), Fiorentina (Ita), Genk (Bel), Čukarički (Srb),

Skupina G: Eintracht Frankfurt (Nem), PAOK Solun (Grč), HJK Helsinki (Fin), Aberdeen (Ško),

Skupina F: Fenerbahče (Tur), Ludogorec Razgrad (Bol), Spartak Trnava (Slk), Nordsjaelland (Dan).

Nogometaši Olimpije bodo v tej evropski sezoni odigrali vsaj še šest tekem. Gostovali bodo v Franciji, na Slovaškem in Ferskih otokih. Foto: Nik Moder/Sportida Zmaji so v tej sezoni pod vodstvom Joaa Henriquesa v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočili dve oviri. Najprej so izločili latvijsko Valmiero, nato pa na presenečenje mnogih še serijskega bolgarskega prvaka Ludogorec. V nadaljevanju kvalifikacij za ligo prvakov so izpadli proti turškemu prvaku Galatasarayu, ki se je pozneje prebil med evropsko elito, v play-offu kvalifikacij za ligo Europa pa ostali praznih rok proti Qarabagu. Tako bodo jeseni nastopili v tretjem najmočnejšem tekmovanju in postali prvi slovenski klub po Muri (2021), ki bo okusil čar skupinskega dela konferenčne lige. Uefa bo Ljubljančane za udeležbo nagradila s slabimi tremi milijoni evrov, na petkovem žrebu v Monaku pa je postalo dokončno jasno, s katerimi tekmeci se bodo zeleno-beli potegovali za točke.

Olimpija je bila z aktualnim koeficientom uspešnosti v evropskih tekmovanjih (devet tisoč) uvrščena v tretjo najmočnejšo skupino, kar je pomenilo, da se v skupini ni mogla srečati z Genkom, Zorjo, Astano, Bešiktašem, HJK, Legio in Spartakom iz Trnave, slovaškim klubom, pri katerem nastopata dva slovenska legionarja (Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik), ki je pred petimi leti ugnal Olimpijo v play-offu evropske lige. Na papirju se ji je ponujalo kar nekaj atraktivnih tekmecev, med njimi denimo nemški Eintracht Frankfurt (v Ljubljani je gostoval v Evropi že v prejšnjem stoletju), Aston Villa, evropski prvak iz leta 1982, poln zvezdnikov, in Fiorentina, ki je pred nekaj meseci v finalu konferenčne lige ostala praznih rok proti West Hamu, na koncu pa je ples kroglic odločil, da se bodo zmaji v Evropi pomerili z Lillom, Slovanom iz Bratislave in KI Klaksvikom.

Kenan Bajrić se bo v konferenčni ligi potegoval za točke proti nekdanjemu klubu iz Ljubljane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Lille, nekdanji klub Milenka Ačimovića, je v play-offu konferenčne lige po dramatičnem dvoboju na Reki po podaljšku izločil Rijeko Dejana Petrovića, Slovan Bratislava je serijski slovaški prvak, ki je v zadnjih letih našel številne okrepitve prav v Sloveniji. V tej sezoni brani njegove barve nekdanji branilec zmajev Kenan Bajrić. Olimpija se bo pomerila tudi proti prvaku Ferskih otokov Klaksviku, ki podobno kot zeleno-beli pišejo zgodovino in prvič v klubski zgodovini nastopajo v skupinskem delu evropskega tekmvoanja.

Na plesu kroglic je bilo prisotno ogromno tudi klubov s slovenskimi legionarji. To so letošnji evropski krvnik Maribora Fenerbahče (Miha Zajc), slovaški prvak Slovan Bratislava (Kenan Bajrić), norveški Bodo/Glimt (Nino Žugelj), varšavska Legia (Blaž Kramer), Spartak iz Trnave (Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik), škotski Aberdeen (Ester Sokler) in švicarski Lugano (Žan Celar). Obeta se torej jesen, v kateri ne bo manjkalo slovenskih nastopov.