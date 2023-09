Bomba iz Pariza, kaj bo z Mbappejem?

Pestro bi bilo lahko tudi v Manchestru. Evropski in angleški prvak odpira vrata Portugalcu Matheusu Nunesu, za katerega bi lahko Wolverhampton iztržil več kot 60 milijonov evrov, po drugi strani pa bi lahko Josep Guardiola ostal brez 21-letnega Angleža Cola Palmerja, za katerega se zanima Chelsea in je zanj pripravljen plačati 47 milijonov evrov. Callum Hudson-Odoi bi lahko zapustil Chelsea in se odpravil k Nottingham Forestu.

Foto: Reuters Manchester United bi se lahko zadnji dan prestopnega roka okrepil s Špancem Sergijem Reguilon, ki bi na Old Traffordu zaigral kot posojeni igralec Tottenhama, prišlo pa bi lahko tudi do posla med londonskima velikanoma Tottenhamom in Chelseajem, saj prvega še kako zanima Conor Gallagher.