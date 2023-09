Liverpool prihaja k slovenskim sosedom

V Monaku so zaplesale kroglice na žrebu skupinskega dela evropske lige. Največji favorit za osvojitev lovorike je angleški velikan Liverpool, na stavnicah visoko kotirajo tudi Ajax, Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta in West Ham, ki je v prejšnji sezoni osvojil konferenčno ligo. Jeseni bosta v evropski ligi nastopila dva kluba s kar petimi slovenskimi legionarji. To sta Panathinaikos in graški Sturm. Kateri so njuni tekmeci?