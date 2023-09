Primorje še brez poraza, Bistrica izgubila v Kranju

Nogometaši Primorja so v drugi ligi še naprej brez poraza. V šestem krogu so s 3:0 odpravili Nafto in se vsaj začasno prebili na vrh lestvice. Edvin Suljanović je zadel dvakrat. Še neporaženo Grosuplje bo v ponedeljek gostovalo v Tolmin

Bistrica je v nedeljo igrala v Kranju pri Triglavu. Njen trener Goran Stanković okreva, potem ko se je po prejšnji tekmi zgrudil ob igrišču. Tretjo zmago sezone so dosegli Kranjčani, ki so zmagali z 2:1. Odločilni gol je v sodnikovem dodatku zabil Tevž Pokorn. V nedeljo so slavili še Beltinci, 2:1 proti Biljam, Ilirija in Krka pa sta igrala 1:1.

V soboto sta bili uspešni še dve primorski zasedbi, Gorica je s 3:0 premagala Dravinjo, Jadran Dekani pa v gosteh z enakim izidom Fužinar. Sežanski Tabor in velenjski Rudar sta igrala 1:1.

Druga liga, 6. krog:

Sobota, 2. september

Nedelja, 3. september

Ponedeljek, 4. september

Lestvica: