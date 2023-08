Grosupeljčani po visoki zmagi ostajajo stoodstotni

Na sporedu so tekem drugega kroga druge slovenske lige, ki so bile prestavljene zaradi poplav. Grosupeljčani so v sredo s 4:0 odpravili Fužinarja, vknjižili četrto zmago in ostali stoodstotni. Do zmag so danes prišli še Gorica, Triglav in Rudar. Bistrica je v torek z 1:0 premagala Nafto, Primorje z enakim rezultatom Tolmin. Ti dve ekipi imata tako na vrhu lige deset točk (tri zmage, en remi). Po tekmi v Slovenski Bistrici se je trener Goran Stanković zgrudil ob robu igrišča. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je zdaj stabilno.

Brinje Grosuplje so še vedno stoodstotne in vodilne v ligi, potem ko so s 4:0 zmagale na gostovanju pri Fužinarju. Dva gola je dosegel Lan Piskule.

Triglav je s 6:1 odpravil Dravinjo, pri čemer je Oliver Kregar dosegel kar štiri zadetke, Ilirija je doma z 0:2 izgubila proti Velenjčanom, primorski obračun Gorice in Bilj pa je pripadel prvi s 3:2, potem ko je Sebastian Lesjak prispeval dva gola, zmagovitega pa v 93. minuti Darius Daniel Jalinous.

V torek je Primorje z 1:0 premagalo Tolmin, Bistrica pa je z enakim izidom odpravila Nafto. Na tej tekmi se je trener Goran Stanković po zmagi zgrudil ob robu igrišča. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je zdaj stabilno, je poročal portal Siol.

Jadran iz Dekanov je tudi z 1:0 slavil na gostovanju v Novem mestu, tekma med Taborom iz Sežane in Beltinčani pa je bila ob polčasu zaradi dežja prekinjena. Gostje so vodili s 3:0.

Goran Stanković Foto: Vid Ponikvar

Bistrica je na tekmi drugega kroga Nafto premagala z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tekmo med Bistrico in Nafto je z edinim golom na tekmi odločil Jaša Martinčič. Drama pa se je odvijala po tekmi. Kot poroča Ekipa24, se je zgrudil trener Bistrice 43-letni Goran Stanković. Reševalci so ga oživljali na igrišču in nato odpeljali v mariborski UKC. Po zadnjih podatkih je njegovo stanje stabilno.

Pozno zvečer so iz kluba sporočili, da "je trener Goran Stanković v stabilnem stanju. V UKC Maribor bo ostal na nadaljnjih preiskavah. Iskreno se zahvaljujemo NK Nafta 1903 za nesebično in izjemno hitro pomoč njihove zdravstvene službe ob izrednem dogodku. Igralci in vodstvo kluba trenerju Goranu želimo čim hitrejše okrevanje in hiter povratek na rob igrišča." Navijači Bistrice so že pred tem na družabnih omrežjih trenerju zapisali številne dobre želje.

Novomeška Krka je doživela že tretji poraz (z 1:0 so bili boljši Jadran Dekani) in trenutno zaseda samo 12. mesto.

Druga liga, zaostale tekme 2. kroga:

Torek, 29. avgust

Sreda, 30. avgust

Lestvica: