Tabor v enem polčasu dobil šest golov

Drugoligaško tekmovanje se po prestavitvi zaradi posledic poplav nadaljuje s tekmami četrtega kroga. V soboto so zmagali Beltinci, Krka in Grosuplje. Slednji so še spomladi prvoligašu Taboru iz Sežane v enem samem polčasu zabili šest golov. Po prvem krogu vodilno Nafto čaka v nedeljo gostovanje v Novi Gorici, četrti krog pa se bo končal v ponedeljek s štajerskim obračunom med Bistrico in Dravinjo.