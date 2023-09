Disciplinski sodnik NZS kaznoval direktorja Rogaške

V taboru Rogaške se zaradi odločitve Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je Koprčanom za neodigran dvoboj na Bonifiki z Rogaško pripisalo zmago, počutijo opeharjene. Zveza se je tako odločila, ker nogometni klub Rogaška ni spoštoval pravil, saj pred omenjeno tekmo ni zadostil kriteriju NZS o zadostnem številu doma vzgojenih igralcev. To je sprožilo kopico podvprašanj in debat o tem, kateri igralci sploh ustrezajo merilom, Rogaška pa je pričakovala drugačen epilog, saj je lahko krog pred z enako zasedbo odigrala dvoboj z Mariborom in osvojila točko (2:2).

Pred zadnjo tekmo Rogaške, ko so v Krškem remizirali z Radomljami (1:1) in imeli kar nekaj pripomb na sporne sodniške odločitve, saj so v drugem polčasu po padcu Oliverja Kregarja v kazenskem prostoru gostov pričakovali najstrožjo kazen, je že tako stresno dogajanje pri drugoligaških prvakih dodatno začinil odhod predsednika Bojana Jeršečiča. Čeprav je Rogaška "grozila", da bi lahko bojkotirala nadaljevanje prvenstva, si je vodstvo kluba le premislilo. Odigrala je tekmo z Radomljami, po kateri pa ni manjkalo nezadovoljstva nad nekaterimi sodniškimi odločitvami.

Rogaška je v prejšnji sezoni postala drugoligaški prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Športni direktor Nino Ivačič je šel tako daleč, da je ob gostovanju v oddaji Pod prečko na Sportklubu krovno zvezo obtožil ''balkanskih poslov''. Pojasnil je, da zvezi ne morejo ničesar več verjeti. ''NZS bomo predlagali termin za nov sestanek, tudi mi imamo nekaj predlogov zanje. Če so nam postavili pravilo, da mora biti določeno pravilo doma vzgojenih igralcev, bomo mi dali njim predlog, da morajo funkcionarji NZS med 15. in 21. letom delovati v Sloveniji. In ko bomo to sprejeli, se bomo rešili teh balkanskih poslov na nogometni zvezi in, kot vidimo, tudi v sodniški organizaciji,'' je dodal Ivačič.

Zaradi grobega žaljenja sodnika po tekmi v Krškem si je kljub poznejšemu opravičilu prislužil štiri tekme suspenza, tako da v soboto v Kidričevem ne bo mogel biti z ekipo.