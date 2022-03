NZS pojasnjuje, zakaj je NK Maribor za kazen izvedel ravno v soboto

Nogometna zveza Slovenije (NZS) pojasnjuje, zakaj je njen disciplinski sodnik Boštjan Jeglič mariborski klub o kazni obvestil v soboto, le dan pred derbijem 27. kroga med Mariborom in Muro. Časovnica disciplinskega postopka je na Štajerskem dvignila veliko prahu, NZS pa zagotavlja, da je ob upoštevanju zahtevnosti primera, količine dokumentacije in rokov glede disciplinskih postopkov primer končala v najkrajšem mogočem času.

Spomnimo. Navijaški incidenti na tekmi z Bravom (1:2), na kateri jo je skupil stranski sodnik Tomaž Černe, v katerega je s tribune priletel predmet in ga zadel v glavo, so poskrbeli za ostro kazen. Mariborski klub je v sporočilu za javnost obsodil dejanje, ga označil za nedopustno in dal vedeti, da pričakuje kazen. Ker pa te dolgo časa ni bilo, je NK Maribor sprožil kar nekaj aktivnosti, da na tribune privabi kar največ ljubiteljev nogometa, obetala se je tudi slavnostna predstavitev novosti, udobnega spremljanja tekem v ložah. Na pot v Ljudski vrt se je nameravalo podati tudi veliko navijačev Mure, a so v soboto, le dan pred srečanjem, morali spremeniti načrte. Disciplinski sodnik NZS je takrat sporočil, da bo moral Maribor tekmi z Muro in Celjem gostiti pred praznimi tribunami, na večnem derbiju z Olimpijo pa bo morala samevati južna tribuna.

Časovnica disciplinskega postopka je na Štajerskem dvignila veliko prahu. Mariborski klub se je odzval s ciničnim pojasnilom, da je Ljudski vrt do nadaljnjega zaprt zaradi ukrepov zoper širitev covid-19. Nekateri navijači mariborskega kluba so šli tako daleč, da so v tem prepoznali provokacijo krovne zveze. Med srečanjem z Muro (1:1) so tako navijači, ki so spremljali dvoboj z zunanje strani stadiona, večkrat zmerjali NZS. Odnos med najbolj trofejnim slovenskim klubom in krovno zvezo je zavil v neželeno smer.

Derbi med Mariborom in Muro je potekal pred praznimi tribunami. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ker se je v zadnjem času pojavilo veliko napačnih interpretacij v povezavi z disciplinskim postopkom zoper NK Maribor po tekmi 25. kroga PLT, podajamo obrazložitev glede časovnice poteka postopka," so danes, štiri dni po srečanju z Muro, v uvodu pojasnila v povezavi z disciplinskim postopkom zapisali pri NZS in v nadaljevanju pojasnili, zakaj je disciplinski sodnik potreboval toliko časa, da je mariborski klub o kazni obvestil ravno v soboto.