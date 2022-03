Simon Rožman sije od zadovoljstva: To ni majhna stvar

Ko se je Simon Rožman vrnil na celjsko klop, je opazno prevetril zasedbo. Prišlo je ogromno novincev. Sprva je v pripravljalnih obdobjih dosegal zelo dobre rezultate, dolgo časa ni in ni mogel izgubiti, ko pa se je začelo zares, je sprva doživljal razočaranja. Najprej je ostal praznih rok doma proti Kopru, nato še v gosteh pri Bravu. V celjskem taboru je zazvonil alarm, prvaki iz leta 2020 so se nevarno približali dnu razpredelnice, a so nato v tretjem največjem slovenskem mestu le sledili mirnejši dnevi.

Na zadnjih petih nastopih je Rožmanova četa osvojila 10 točk. Nanizala je dve zmagi. V zadnjih dneh je najprej vzela mero Domžalam (2:1), nato pa še v zadnji tekmi 27. kroga Olimpiji (4:2). To je bila največja, najbolj izdatna zmaga, odkar se je Rožman vrnil v knežje mesto. V Stožicah je stanovskemu kolegu Dinu Skenderju zadal boleč udarec, po katerem so navijači Olimpije mlademu Hrvatu namenili nezaupnico.

"Začeli smo delovati kolektivno, kot si želimo"

Celjanom je pot do zmage odprl vratar Olimpije Ivan Banić, ki si je pri vodstvu zmajev privoščil veliko napako, po kateri so gostje izenačili na 1:1. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Če smo pošteni, smo prvi polčas tekme precej trpeli, predvsem v drugem delu prve polovice igre nismo bili na želeni ravni. Vendar na koncu, ko potegnemo črto in vidimo, da nam je uspelo v Ljubljani doseči štiri zadetke, to ni majhna stvar. Naša igra se iz tekme v tekmo nadgrajuje, znova smo bili zelo disciplinirani v obrambi. Mislim, da smo zares začeli delovati kolektivno, kot si želimo, in to nas je nagradilo. Čestitam fantom za trud, željo, borbo in disciplino, zagotovo pa je pred nami še precej stvari, ki jih moramo opraviti na poti do cilja,'' je Rožman pohvalil varovance.

Celjani so pridoma izkoriščali napake ljubljanske obrambe, pri njih je izstopal zlasti vratar Ivan Banić, za predstavo v Ljubljani. Z njo so si Celjani okrepili samozavest, kar jim bo prišlo še kako prav pred naslednjim izzivom, ko se bodo konec tedna udarili z vodilnim Mariborom.

V Stožicah je strelski prvenec za Celje dosegel nekdanji hrvaški reprezentant Duje Čop:

Zbrano in natančno. Prvenec Dujeta Čopa v celjskem dresu skozi fotografije. ⚽️😎#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/qrSi3jdIrq — NK Celje (@NKCelje) March 15, 2022

Dvoboj bo v praznem Ljudskem vrtu, Celje pa bo poskušalo po Olimpiji prekrižati načrte še drugemu slovenskemu velikanu. Rožman ga odlično pozna, saj ga je lani vodil kar nekaj časa … ''S to zmago proti Olimpiji se že kažejo zametki naše prave predstave in da se lahko s kolektivno igro zoperstavimo ter premagamo vsakega nasprotnika,'' verjame v svetlo prihodnost celjskega nogometnega projekta.