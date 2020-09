Naslednika Camoranesija našli pri Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Tabor Sežane so dobili novega trenerja. Maura Camoranesija, ki se je usedel na vroči stolček Maribora, bo zamenjal 40-letni Ljubljančan Goran Stanković, ki je s Sežanci podpisal dvoletno pogodbo.

✍️ | GORAN STANKOVIĆ JE NOVI TRENER RDEČE-ČRNIH Novi trener članske ekipe CB24 Tabor Sežana je postal Goran Stanković,... Objavil/a NK TABOR Sežana dne Ponedeljek, 07. september 2020

Stanković je do zdaj opravljal dvojno vlogo. Bil je vodja mladinskega pogona pri ljubljanski Olimpiji ter glavni trener mladinske selekcije U19, s katero je v pretekli sezoni osvojil naslov državnih prvakov.

V svoji karieri je deloval tudi kot glavni trener mladinskih selekcij (Slovan in Bravo) in članskih ekip (Šenčur, Bravo, Brinje). V preteklosti se je preizkusil tudi v tujini, ko je kot pomočnik trenerja deloval v kitajski prvi in drugi ligi. V sezoni 2018/19 je svojim izkušnjam dodal še vlogo pomočnika trenerja mladinske reprezentance Slovenije.

"Danes obračamo nov list v zgodbi NK Tabor Sežana. Po nadvse uspešni epizodi pod vodstvom Maura Camoranesija, kjer smo v delovanje prvega moštva vpeljali moderen, evropski pristop k delu, želimo na teh principih in temeljih graditi tudi v prihodnje. Znova se vračamo k sebi in skladno z osnovno filozofijo kluba zaupamo mlademu slovenskemu strokovnjaku, ki bo skupaj z nami nadaljeval ter še nadgradil zgodbo nogometnega kluba Tabor Sežana," je ustoličenje novega trenerja komentiral direktor primorskega prvoligaša Davor Škerjanc.

Tabor ima po dveh odigranih krogih nove sezone v svojem žepu zmago in poraz, prvi test novega trenerja pa bo v nedeljo, ko bo Tabor na domačem štadionu pričakal Aluminij.

