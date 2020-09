Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovaški klub, ki je v zadnjih sezonah vajen osvajanja lovorik z izdatno pomočjo slovenskih nogometašev, največji pečat je pustil Andraž Šporar, se je odločil, da bo v nadaljevanje sezone krenil pod vodstvom slovenskega stratega.

V ponedeljek je javnosti predstavil novega trenerja. Izbral je Darka Milaniča, dolgoletnega stratega NK Maribor, s katerim je osvojil kar 12 lovorik, poskrbel pa tudi za številne podvige na evropskih zelenicah. Vodstvo Slovana izpostavlja, da so uspešni nastopi vijolic v Evropi pod taktirko Izolana imeli pri odločanju o tem, komu ponuditi službo na trenerskem položaju, veliko vlogo.

Belasých povedie jeden z najúspešnejších slovinských trénerov, ktorý trikrát doviedol NK Maribor do skupinovej fázy európskych pohárových súťaží. V európskych pohároch odkaučoval viac než 70 zápasov. Vedenie klubu podpísalo s Darkom Milaničom ročný kontrakt s dvojročnou opciou. pic.twitter.com/CHQYUCKQa2 — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 7, 2020

Slovaki so s ponosom izpostaviti podatek, da je imel Milanič v karieri opravka z več kot 70 tekmami v evropskih tekmovanjih.

Izkušen trener z jasno idejo

Maribor je kot trener popeljal kar do 11 lovorik. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Darko Milanič je v zadnjem obdobju najuspešnejši slovenski nogometni trener. Maribor, ki je po veličini primerljiv klub s Slovanom, je vodil v dveh dolgih časovnih obdobjih, ga popeljal do šestih državnih naslovov, kar trikrat pa je zaigral še v skupinskem delu evropskih tekmovanj. Ima ogromne izkušnje s tekmami v Evropi, je izkušen trener z bogatim znanjem tujih jezikov, ki ima jasno idejo, kako dvigniti potencial naše ekipe na višjo raven,'' je o nekdanjem kapetanu slovenske reprezentance, ki je s Slovanom sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dve leti, spregovoril prvi mož slovaškega prvaka Ivan Kmortik ml.

Direktor Slovana je prepričan, da lahko Slovan na igrišču ponudi bistveno več kot je v začetku sezone 2020/21, kjer so slovaški prvaki najprej zaradi primerov okužb v članski kot tudi mladinski zasedbi ostali brez nastopa v kvalifikacijah za ligo prvakov, v prvenstvu pa gledajo v hrbet Dacu iz Dunajske Strede. ''Glavni razlog, zaradi katerega smo zamenjal trenerja, je ta, da že dolgo časa čutim, kako je ekipa sposobna prikazati več,'' je pojasnil slovaški poslovnež, ki je v zadnjih letih odprl vrata stadiona v Bratislavi številnim Slovencem.

Pregled lovorik, ki jih je Milanič osvojil z NK Maribor:

V slačilnici ne bo manjkalo Slovencev

V dresu Slovana je številne strelske rekorde dosegal Andraž Šporar, nato pa v začetku leta za šest milijonov evrov prestopil k portugalskemu velikanu Sportingu. Trenutno branijo barve slovaškega prvaka trije slovenski nogometaši. To so branilec Kenan Bajrić ter napadalca Alen Ožbolt in Žan Medved.

Slovan je v prejšnji evropski sezoni igral v skupinskem delu lige Europa. V tej sezoni se bo 17. septembra v 2. krogu kvalifikacij pomeril s finskim prvakom KuPS. Foto: Reuters

Po novem bodo sodelovali s slovenskim strategom, ki bo prvič vodil trening Slovana že danes. To bo njegova tretja izkušnja v tujini. Pred tem je več let vodil graški Sturm, nato se je za dober mesec dni preselil na Otok, kjer je v tekmovanju championship vodil nekdanjega angleškega prvaka Leeds United.

Milanič bo kot trener Slovana debitiral v soboto, ko bo na domačem stadionu Tehelno pole pričakal Spartak iz Trnave.