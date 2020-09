Darko Milanič pred vrnitvijo na trenerski stolček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darko Milanič že ima izkušnje z vodenjem kluba v tujini. Deloval je že v Avstriji in Angliji. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Moje misli so usmerjene v tujino,'' je v zadnjih mesecih, ko je spremljal nogometne dogodke kot nezaposlen trener, poudarjal Darko Milanič. Želja bi se mu lahko v kratkem uresničila, saj se za najbolj trofejnega stratega v zgodovini NK Maribor zanima slovaški prvak Slovan Bratislava, ki je vajen tesnega sodelovanja s Slovenci.

Pred polovico leta je zapustil vroči stolček mariborskega kluba, kateremu je pomagal do številnih uspehov, nato pa izpostavljal, kako ga v prihodnje najbolj zanima delo v tujini. Z njo je v trenerski karieri že imel opravka. Darko Milanič je pred leti deloval v Avstriji, kjer je vodil graški Sturm, klub, za katerega je igral dobršen del kariere, za kratek čas pa je izkusil tudi, kako je biti strateg nekdanjega angleškega prvaka iz Leedsa. Zdaj se 52-letnemu Izolanu obeta nova priložnost, saj se ga povezuje s prihodom v Bratislavo. Tam išče novega trenerja Slovan.

Od priznanja za trenerja leta do odpovedi

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je v bogati trenerski karieri kratek čas vodil tudi Leeds United. Foto: Getty Images Najboljši slovaški klub je zaradi skromnih predstav v sezoni, ki za zdaj Slovanu ni prinesla veliko lepega, odpustil trenerja Jana Kozaka. ''O tem koraku smo razmišljali že dolgo. Na zadnjih tekmah smo prikazali slabo igro, brez kakršnegakoli napredka,'' je pojasnil Ivan Kmotrik ml., prvi mož slovaškega prvaka.

V stresnih avgustovskih tednih je spremljal, kako je Slovan zaradi težav z okuženimi igralci z novim koronavirusom (tako v članski kot tudi mlajši ekipi) izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov brez boja. Proti prvaku Ferskih otokov KI je izgubil za zeleno mizo z 0:3. Tako bo evropsko sezono, od katere si je obetal bistveno več, nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo. V njej pa Slovana ne bo vodil Kozak, saj je klub z njim zaradi slabših izvedb na zadnjih tekmah prekinil sodelovanje.

Slovan je na krilih najboljšega strelca Andraža Šporarja v prejšnji sezoni igral tudi v skupinskem delu evropske lige. Foto: Reuters

Njegova zgodba dokazuje, kako nepredvidljive so usode trenerjev. V prejšnji sezoni je z veliko pomočjo razigranega strelca Andraža Šporarja, ki se je nato pozimi preselil na Portugalsko in napolnil klubsko blagajno, popeljal Slovan v skupinski del lige Europa in z ogromno prednostjo ubranil naslov državnega prvaka. Kozak je bil izbran za trenerja leta na Slovaškem, v novi sezoni pa po štirih nastopih v prvenstvu, usoden je bil poraz na gostovanju pri ekipi Zlate Moravce (1:2), gleda v hrbet ekipi DAC iz Dunajske Strede.

Slovan vajen sodelovanja s Slovenci

Milanič je vijolice popeljal kar do 11 lovorik. Nazadnje je na trenerskem stolčku sedel v začetku marca. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vodstvo kluba ni bilo zadovoljno tudi z igro na zadnji tekmi, ko je Slovan v četrtek v uvodnem pokalnem nastopu v gosteh z 2:0 premagal tretjeligaškega tekmeca Belušo. Kozak je izgubil službo, slovaški mediji pa so kot največjega kandidata za njegovega naslednika izpostavili prav Milaniča.

Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste bi se s tem vrnil na seznam trenerskih legionarjev, ki delujeta v tujih klubih. Na njem sta v zadnjem obdobju že dalj časa prisotna Simon Rožman (Rijeka) in Luka Elsner (Amiens), s katerima se je Milanič pogosto meril na slovenskih zelenicah.

Če mu bo vodstvo Slovana resnično ponudilo priložnost, bo sodeloval kar s tremi slovenskimi nogometaši. Barve slovaškega prvaka namreč zastopajo trije slovenski legionarji, nekdanja zmaja Kenan Bajrić in Žan Medved ter nekdanji napadalec Domžal Alen Ožbolt. Krog znancev je pri Slovanu še širši, saj pri Slovanu nastopata tudi nekdanja tujca v vrstah Olimpije, Nigerijec Ezekiel Henty in Nizozemec Mitch Apau.