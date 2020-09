Mariborčani izgubili brez Camoranesija

Nogometaši Maribora so v času reprezentančnega premora v Avstriji odigrali tekmo s tamkajšnjim prvoligašem Hartbergom in izgubili z 0:1. Italijan Mauro Camoranesi, ki je včeraj postal trener NK Maribor, tokrat še ni sedel na njegovi klopi.

Mariborčani so se na prijateljski tekmi predstavili brez nekaterih nogometašev, ki imajo reprezentančne obveznosti (Nemanja Mitrović, Aljoša Matko in Alexandru Cretu), in izgubili, potem ko so edini gol prejeli v 67. minuti.

Na klopi Maribora je tudi tokrat, podobno kot na zadnji prvenstveni tekmi v Domžalah, sedel Saša Gajser, ki pa se zdaj umika prišleku v Ljudski vrt Mauru Camoranesiju.

Italijan, ki je bil včeraj uradno predstavljen kot novi trener slovenskih podprvakov, namreč še ni vodil nobenega treninga, tako da si je tekmo v Hartbergu ogledal s tribun.