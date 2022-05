To bi bil čudež, kot ga Slovenija še ni videla

V zadnjih sezonah je v slovenskem klubskem nogometu rado obveljalo pravilo Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Velikana Maribor in Olimpija sta vselej ostala praznih rok. Leta 2020 ju je za mnoge nepričakovano, a nič manj nezasluženo, prehitelo Celje, lani pa je bila najboljša Mura.

Tudi letos se v boju za državni naslov bolj ali manj omenjata le še dva kluba. To sta Maribor in Koper, vsaj matematično pa do nadaljnjega ostaja na seznamu kandidatov tudi tretjeuvrščena Olimpija. Zmaji bi še lahko postali prvaki, a bi potrebovali čudež, kakršnega Slovenija še ni videla.

Če bosta Maribor in Koper do konca sezone osvojila vsaj še eno točko, bodo že tako majhne in simbolične možnosti Olimpije o naslovu dokončno prečrtane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V zadnjih treh krogih bi potrebovali stoodstotni točkovni izkupiček, vse tri zmage, obenem pa bi moral vodilni dvojec doživeti pravcato katastrofo in do konca sezone nizati zgolj poraze. To pa je scenarij, v katerega resnično ne gre verjeti. Nogomet resda velja za nepredvidljivo igro, to je 1. SNL že večkrat potrdila, če pa bi zmajem uspel takšen podvig, bi to spadalo resnično med najbolj senzacionalne razplete državnih prvenstev vseh časov.

Kaj pred zadnjimi tremi krogi dejansko sporoča matematika? Predstavljamo vam vse razpoložljive scenarije, kako bi se lahko razpletlo prvenstvo. Naslov lahko osvojijo še tri ekipe. To so Maribor, Koper in Olimpija.

Kako lahko postane prvak Olimpija?

Olimpija je na zadnjem nastopu v nedeljo doma premagala Bravo z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija za vodilnim Mariborom zaostaja devet, za drugouvrščenim Koprom pa osem točk. Zeleno-beli lahko vseeno še vedno osvojijo naslov prvaka, če bi do konca sezone dobili vse tri tekme, Maribor in Koper pa bi doživela tri zaporedne neuspehe in do konca sezone ne bi osvojila več niti točke! Potem bi imela Olimpija ob koncu sezone 64 točk, ravno toliko kot Maribor, a bi zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah postala prvak. Kanarčki bi v tem primeru, ki spada bolj med področja znanstvene fantastike kot pa možnosti dejanskega razpleta, ostali pri 63 točkah. To bi bil resničen čudež.

Veliko bolj realen je boj Olimpije za tretje mesto, ki vodi neposredno v Evropo. Morda vodi tudi četrto, a le če bo Koper prihodnji teden v finalu pokala v Celju premagal Bravo in osvojil pokalno lovoriko. Če pa bo pokal 11. maja na stadionu Z'dežele osvojil mladi ljubljanski klub, potem četrto mesto ne bo zadoščalo za Evropo. Potem bo nekdo ostal praznih rok. O tem bosta tako neposredno odločala dobitnika lovorik v prejšnji sezoni, ko je bila Mura prvak, Olimpija pa pokalni zmagovalec.

Medsebojni obračuni vodilne trojice v tej sezoni:

Maribor Koper Olimpija Maribor / 0:2, 2:0, 2:1, 1:1 1:3, 0:0, 0:1, 1:0 Koper 2:0, 0:2, 1:2, 1:1 / 3:1, 0:1, 2:2, 1:0 Olimpija 3:1, 0:0, 1:0, 0:1 1:3, 1:0, 2:2, 0:1 /

Kako lahko postane prvak Koper?

Koprčani so v soboto remizirali v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Obstaja celo možnost, da bi Maribor, Koper in Olimpija sezono končali z enakim številom točk. Vsi bi po neverjetnem scenariju lahko zbrali 64 točk, v tem primeru pa bi se naslova polastil Koper. In to za mišjo dlako, zaradi najboljše razlike v zadetkih v trikotniku, v katerem bi se upoštevali vsi medsebojni rezultati med tremi najboljšimi klubi.

Zanimivo je, da so trije vodilni prvoligaši enako uspešni. Do potankosti. Na osmih tekmah so trikrat zmagali, dvakrat remizirali in trikrat izgubili. Tako na tekmah med najboljšimi vlada izredna izenačenost in podobnost, kanarčke pa bi na prvo mesto vendarle posadila najboljša skupna razlika v zadetkih.

Razmerje medsebojnih rezultatov vodilne trojice:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Zadetki Točke Koper 8 3 2 3 10:9 11 Olimpija 8 3 2 3 8:8 11 Maribor 8 3 2 3 7:8 11

Ker so možnosti Olimpije za naslov tako majhne, da obstajajo le še zaradi teorije, velja ob koncu prvenstva pričakovati goreč dvoboj za naslov prvaka med Mariborom in Koprom. Vijolice imajo točko več, a tudi boljše razmerje v medsebojnih obračunih, kar bi se lahko izkazalo za več kot dobrodošlo prednost. Zaradi tega morajo kanarčki do konca sezone zbrati vsaj dve točki več od Maribora, če hočejo še drugič v klubski zgodovini kot prvi prečkati ciljno črto prvoligaškega maratona. Imajo ugodnejši razpored, lažje tekmece na papirju, a tudi obveznost več, ki jim bo zagotovo vzela nekaj moči in dragocene energije. 11. maja jih namreč čaka še finale pokala.

Rok Kronaveter zaradi kazni kartonov v soboto ne bo mogel pomagati Mariboru na gostovanju v Ljubljani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Četa Zorana Zeljkovića ostaja v igri za dvojno krono. Lahko postane prva v Sloveniji po Olimpiji (2017/18), ki bi v isti sezoni osvojila vse, kar se v Sloveniji osvojiti da, lahko pa po drugi strani v tej sezoni ostane tudi brez ene samcate lovorike. So si pa Koprčani v najslabšem primeru že zagotovili najmanj tretje mesto v prvenstvu, s tem pa tudi Evropo, tako da je osnovni cilj, ki ga je večkrat izrazilo tako vodstvo kluba kot tudi trenerski štab, že dosežen.

Kako lahko postane prvak Maribor?

Radovan Karanović lahko postane prvi strateg po Darku Milaniču, ki bi Maribor popeljal do naslova prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Evropo si je poleg Kopra že zagotovil tudi vodilni Maribor, ki pa ga v smislu uspeha zanima izključno naslov. To bi bila prva lovorika v Ljudskem vrtu po treh sušnih sezonah. Temu je podrejeno vse. Navijači v vijoličastih dresih srčno upajo, da bo kapetan Marcos Tavares, ki se po koncu sezone poslavlja od nogometnih zelenic, dvignil kanto.

Da bo pot do naslova še zahtevna, zgovorno priča že podatek, da Maribor v zadnjem krogu odhaja v Mursko Soboto. V Fazaneriji je v zadnjih štirih sezonah gostoval sedemkrat, zmagal pa le enkrat. Mura je, odkar se je leta 2018 v novi klubski preobleki (ŠD Mura) pod taktirko Anteja Šimundže vrnila v 1. SNL, sploh edini slovenski klub, ki ima pozitivno razmerje v medsebojnih tekmah z Mariborom.

"Še vedno smo odvisni sami od sebe. Vse je v naših rokah. Imamo še tri tekme, potrebujemo tri zmage, da bi brez oziranja na druge končali sezono, kjer si želimo," sporoča Jan Repas, občasni slovenski reprezentant, ki v Sloveniji še ni bil nikoli prvak. Če hoče uresničiti sanje in letos postati najboljši z Mariborom, mora do konca sezone osvojiti največ točko manj od Koprčanov. V tem primeru bo v mestu ob Dravi 21. maja ogromna veselica, saj se bo kanta vrnila v Maribor.

Kakšen razpored čaka kandidate za naslov do konca prvenstva?

Vijolice najprej čaka sobotno gostovanje v Spodnji Šiški pri Bravu, ki ga štiri dni pozneje čaka največja tekma v zgodovini kluba, finale pokala s Koprom, zato velja pričakovati nekoliko kombinirano postavo Šiškarjev. To bi lahko olajšalo nalogo zasedbi Radovana Karanovića, ki bo v Ljubljani pogrešala kar tri kaznovane prvokategornike (Martin Milec, Rok Kronaveter in Jan Repas).

Razpored Maribora do konca sezone: Bravo (v gosteh) – sobota, 7. maj

Aluminij (doma) – sobota, 14. maj

Mura (v gosteh) – sobota, 21. maj

Maribor nato v Ljudskem vrtu čaka tekma z zadnjeuvrščenim Aluminijem, ki se je znašel v tako hudih težavah, da ga lahko v prvi ligi zadrži le še ogromen čudež. Prav lahko se zgodi, da bi v Mariboru v predzadnjem krogu ostal tudi brez teoretičnih možnosti in se tako tudi uradno preselil med drugoligaše.

Mariborčani bodo v zadnjem krogu gostovali pri Muri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Karanovićeve varovance nato v zadnjem krogu čaka še Mura. Ta bi se izkazala za zelo neugodnega tekmeca, zlasti če bi pokal osvojil Bravo, črno-beli pa bi bili primorani loviti zmago proti Mariboru zaradi tretjega mesta in vozovnice za Evropo. Bo pa o tem še kako odločalo gostovanje Mure v Stožicah pri Olimpiji v predzadnjem krogu.

Razpored Kopra do konca sezone: Tabor (doma) – petek, 6. maj

Bravo (finale pokala v Celju) – sreda 11. maj

Radomlje (doma) – ponedeljek, 16. maj

Bravo (v gosteh) – sobota, 21. maj

Kar zadeva Koper, ki bo kot edini izmed kandidatov za naslov prvaka do konca sezone odigral še štiri tekme (Maribor in Olimpija jih bosta tri), je formula, ki vodi do naslova, preprosta. V zadnjih treh krogih mora zaradi slabšega razmerja v medsebojnih tekmah osvojiti vsaj dve točki več od Maribora. Tako nujno potrebuje vsaj en spodrsljaj vijolic, najmanj en neodločeni rezultat Maribora, če še želi skočiti na vrh, kamor se je med sezono že povzpel.

Koper bo zadnjo domačo tekmo na Bonifiki odigral v predzadnjem krogu proti Radomljam. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kanarčke čaka sprva sosedski spopad s Taborom, ki mu gori pod nogami in se bo, če bo zadržal prednost pred Aluminijem, soočil z izzivom dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL. V tem primeru bi se nameril na drugoligaškega podprvaka, to bo najverjetneje kranjski Triglav. Koprčane po pokalu finala z Bravom čaka zadnja domača prvenstvena tekma, ko bodo na Bonifiko prispele razbremenjene Radomlje, ki si je prvič v klubski zgodovini uspelo zagotoviti obstanek med elito.

V zadnjem krogu Koper čaka tekmec, s katerim jih ta mesec povezuje prav poseben izziv. Še enkrat se bodo pomerili z Bravom, s katerim bodo 11. maja odločali o pokalni lovoriki. Morda bodo deset dni pozneje proti Ljubljančanom zaigrali še z večjim vložkom, saj bo v igri državni naslov.

Razpored Olimpije do konca sezone: Aluminij (v gosteh) – nedelja, 8. maj

Mura (doma) – nedelja, 15. maj

Celje (v gosteh) – sobota, 21. maj

Če bo razlika med Mariborom in Koprom pred zadnjim krogom manjša od treh točk, nas tako čaka še kako razburljivo sklepno dejanje prvoligaške sezone, v kateri se je zgodilo veliko nepredvidljivih stvari. Če bo tako tudi v zadnjih krogih, bomo priča pravcatim poslasticam, ki bi lahko navdušile ljubitelje nogometa. Za zdaj so v igri za naslov, tako veleva matematika, še trije …