"Če bo Koper igral tako dobro, moramo zmagati na vseh treh tekmah"

Še tri tekme in le točka razlike med Mariborom in Koprom. Vijoličasti imajo na papirju težje nasprotnike, rumeni so na sobotnem derbiju pokazali, da so vsaj enakovreden nasprotnik (1:1). "Če bo Koper vse tekme odigral tako dobro, kot igra v zadnjem času, moramo zmagati na vseh treh tekmah," se zaveda Radovan Karanović.

Težko pričakovani derbi vodilnih moštev prve slovenske nogometne lige ni dal zmagovalca. In po remiju Kopra v Ljudskem vrtu Maribor še naprej vodi točko pred tekmecem z obale. "Na podlagi tega, kar se je dogajalo na igrišču, nisem zadovoljen z razpletom. Imeli smo lepše priložnosti, morali bi zadeti vsaj še enkrat. Rezultat ne pomeni ustrezne potrditve prikazanega na igrišču. Fantje so vstopili v tekmo, kot smo pričakovali, in pokazali kakovost, ki jo imamo. Toda ne sme se nam zgoditi gol na tako poceni način, sredi obdobja prevlade," je črto pod tekmo na novinarski konferenci potegnil trener Maribora Radovan Karanović. Njegovi varovanci so v okvir gola streljali devetkrat, nasprotnikovi trikrat. Trener Kopra Zoran Zeljković se je s točko bolj zadovoljil. "Rezultat je realen. Vsaki ekipi je pripadel en polčas. Tekma bi se lahko razpletla v eno ali drugo smer. Obe ekipi sta imeli kar nekaj priložnosti. Veseli me, da smo se po slabem prvem polčasu dobro odzvali in popravili napake." Kanarčki so imeli minimalno prednost v posesti žoge (51 odstotkov igralnega časa).

Karanović: Moramo zmagati na vseh treh tekmah

V Ljudskem vrtu je bilo 1:1 in 7.200 navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Do konca prvenstva so še trije krogi. Maribor čakata dve težki gostovanji – pri Bravu in v zadnjem krogu v Murski Soboti. Vmes bi morali doma tri točke osvojiti proti Aluminiju. Z Bravom sicer igrajo tik pred njihovo pokalno finalno tekmo. "Bravo ima, tudi ko rotira, kar nekaj igralcev s prvoligaškimi izkušnjami. Ob tem so njegovi nogometaši vajeni na svoje specifično igrišče. V Ljubljani ne pričakujem niti malo lahke tekme," razmišlja Karanović, ki še nima nobene trenerske lovorike. Maribor sicer igra že za svojo 16. slovensko. "Če bo Koper vse tekme odigral tako dobro, kot igra v zadnjem času, moramo zmagati na vseh treh tekmah. Upam, da bomo prvaki. Če ne bomo, bomo Kopru pošteno čestitali za naslov." Prvenstvo je vendarle v rokah Maribora.

Zeljković: Gledali bomo samo nase

Zeljković se zaveda, da Koper zdaj ni več odvisen samo od sebe. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zdi se, da ima Koper nekoliko lažje delo, saj bo doma gostil dve ekipi iz spodnje polovice lestvice - Tabor in Radomlje. V zadnjem krogu pa igrajo v Ljubljani z Bravom. "Gledali bomo samo nase. Ko svoje delo opraviš, se ti znajo potem stvari poklopiti tudi drugje. Če začneš kalkulirati, se lahko spotakneš. Gledamo nase," je dvakrat poudaril Zeljković. "Gremo iz tekme v tekmo. Potem bomo pa videli, kaj nam bo to prineslo. Zavedamo pa se, da v prvenstvu nismo odvisni samo od sebe." Koper obenem čaka še finale pokalnega tekmovanja.