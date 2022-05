Olimpija se v zaključku domačega nogometnega prvenstva bori samo še za tretje mesto in Evropo. Da so ohranili dve točki prednosti pred Muro, je za zmago proti Bravu zabil 20-letni Svit Sešlar. Ta postaja pravi strup za klub iz Spodnje Šiške.

Junak nedeljske Olimpijine zmage nad Bravom Svit Sešlar je januarja podpisal dolgoročno pogodbo z ljubljanskim prvoligašem (do leta 2026). V lanski sezoni je odigral svoje prve štiri tekme v prvi ligi, v tej sezoni je nastopil na 29-ih, od tega je na 18-ih začel v prvi postavi. Sin nekdanjega reprezentanta in legende NK Celje Simona Sešlarja je zabil v nedeljo zabil svoj drugi gol v prvi ligi.

To je bila prava mojstrovina - z levico z okoli 25 metrov. Tako kot prvega je tudi tega poslal v mrežo Brava. Oba sta bila izjemno atraktivna. Tokratni je bil 20-letniko boljši. Ker je pač prinesel zmago. "Oče se je pošalil, da bi bil prvi strelec lige, če bi vsakič igrali z Bravom," so Svitove besede zapisali na klubski spletni strani. Dvajsetletnika je po tekmi pohvalil tudi trener Robert Prosinečki. In ko te pohvali taka legenda, to nekaj šteje. "Bravo, mali! Odličen gol. Le tako naprej. Kdor trdo in pridno dela, bo prej ali slej nagrajen."

Prosinečki: Evropa je naš največji cilj

Prosinečki je pohvalil Sešlar in poudaril, kako pomembno je, da si priborijo Evropo. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je prvič po oktobru 2020 premagala mestnega tekmeca. Tri točke so še toliko bolj pomembne, ker se zeleno-beli z Muro borijo za končno tretje mesto v prvenstvu in s tem za Evropo. Pred zadnjimi tremi tekmami imajo dve točki prednosti. "Moje mnenje je, da smo v prvem polčasu igrali zares zelo dobro. V nadaljevanju nismo bili več na tako visoki ravni. Mislim celo, da smo se ob koncu kar nekoliko ustrašili zmage. Toda v celoti gledano moram biti zadovoljen," je po tekmi na novinarski konferenci razlagal trener Prosinečki.

"Imeli smo še nekaj lepih priložnosti in morda bi lahko že v prvem polčasu odločili tekmo, če bi zadeli za 2:0. Če bi, nam bi bilo v drugem polčasu lažje, toda na koncu smo osvojili tri točke in to šteje največ. Smo na tretjem mestu, ki vodi v Evropo. To je zdaj naš največji cilj. Narediti moramo vse za to, da bomo tu ostali do konca sezone."

Olimpijo do konca sezone čakata še gostovanji v Kidričevem in Celju ter domača tekma z Muro. Ta bo 15. maja. Črno-beli imajo težji razpored, saj jih ob medsebojnem dvoboju čakata še tekmi z Domžalami in Mariborom. Je pa res, da bodo ti dve igrali v Fazaneriji.