Maribor v 1. SNL derbija z Olimpijo na domačem terenu ni dobil že skoraj pet let. "Mogoče je pravi trenutek, da to spremenimo. Ampak že nekaj časa govorim, da derbi ne odloča prvenstva. Karkoli se bo v soboto zgodilo, bo prvenstvo še dolgo. Po derbiju bo še šest tekem, na voljo bo še 18 točk. Vem, da derbi veliko pomeni za naše navijače, za nas igralce, za klub, za mesto, za vse, ampak derbi prinaša samo tri točke, kot druge tekme. Po derbiju se ob še igralo. Nič ne bo odločeno," pomembnost sobotne tekme nekoliko zmanjšuje branilec Maribora Nemanja Mitrović.

A morebitna zmaga Maribora bi vseeno pomenila kar deset točk prednosti pred Olimpijo. Mitrović v odgovoru opominja, da ljubljanski klub ni edini tekmec za letošnji naslov prvaka. "Tukaj vmes je še Koper. A gledati moramo predvsem sebe. Da smo na vsaki tekmi stoodstotni, da delamo, kar se dogovorimo v garderobi, in potem bo vse lažje na igrišču." Vijoličasti so namreč le tri točke pred trenutno drugouvrščenim Koprom.

Karanović: Ne bomo šli na glavo

Radovan Karanović Foto: Grega Valančič/Sportida "Pričakujem zelo dobro igro. Glede odnosa igralcev ne bo nobenih težav. Igrali bomo pred polnimi tribunami. Pričakujem res zelo dobro igro," pa pred tekmo razmišlja trener Maribora Radovan Karanović. "Ne bomo šli na glavo. Želimo ostati mirni. Vemo, kaj želimo. Seveda bomo ambiciozni, želimo zmago. A to je ena od sedmih tekem, s katerimi želimo priti do želenega cilja." Delitev točk na derbiju bi bilo sicer še najboljše za Koper. "Če ne bo šlo drugače, je tudi točka trenutno dovolj. Prvenstvo se na tej tekmi ne bo rešilo. Kar se tiče prvenstva, mislim, da bo mrtvi tek do zadnjega kroga."

"Ne obremenjujem se z žaljivkami"

"Dobro se počutim v Mariboru. Maribor me je zelo dobro sprejel. Kar zadeva mesto, družino, klub – vse naj naj." Foto: Grega Valančič / Sportida Mitrović je seveda nekdanji član Olimpije. Na prvih dveh tekmah v dresu Maribora mu je bilo nekoliko nenavadno, zdaj mu ni več. "Sem profesionalec. Dobro se počutim v Mariboru. Maribor me je zelo dobro sprejel. Kar zadeva mesto, družino, klub – vse naj naj. Delam profesionalno. Na igrišču v danem trenutku pokažem najboljše. Čutim podporo navijačev, čutim podporo kluba." Pritiska navijačev Olimpije, ki so mu zamerili odhod k največjemu tekmecu, pa ne čuti, dodaja. "Bom rekel, da me to še bolj podkuri. Nisem tak, da bi padel pod vpliv. Ne obremenjujem se z žaljivkami, grdimi besedami. S tem nimam težav." Je pa Mitrović izpostavil, da bo tokrat, kar se tiče tribun, "na tapeti" Aljoša Matko, nekdanji član Maribora, ki zdaj igra za Olimpijo.

"Prosinečki je bil velik igralec, imel je veliko kariero. To je dodaten plus za slovensko ligo. Zadnjo tekmo so zelo dobro odigrali. Imajo veliko kvalitete v napadu, od Ziljkiča, Prtajina, tudi Kvesića, Aldaira. Po dolgem času se vrača Elšnik. Še dodatno se moramo pogovori, pripraviti. A se že kar dobro poznamo. Odigrali smo veliko derbijev, nazadnje dva meseca nazaj." S temi besedami je Mitrović govoril o sobotnem nasprotniku.

Olimpija bo pričakovanja pred derbijem predstavila v popoldanskih urah, ko bo nogometno javnost zatresel tudi nekdanji predsednik Olimpije Milan Mandarić. Sklical je izredno novinarsko konferenco, predaja poslov Adamu Deliusu ni bila izpeljana po dogovoru.