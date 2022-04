"Pet naših v kazenskem prostoru. To je to! Tako moramo igrati."

"Ko so se fantje sprostili, ko niso bili več pod pritiskom, so bili res dobri. Na trenutke celo fenomenalni. Na koncu smo zmagali s 4:1 in moramo biti zadovoljni. Okrepili smo si samozavest, ki je bila načeta po nekaj tekmah brez slavja," je v prvi izjavi na novinarski konferenci po tekmi 29. kroga prve slovenske lige dejal Robert Prosinečki.

Almedin Ziljkić je zabil prvi gol za Olimpijo po 162 dneh. Mario kvesić pa je na zadnjih enajstih tekmah dal pet golov in še za dva podal. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmago s 4:1 je dosegel tudi novo postavitvijo na zelenici 4-3-3. Zaradi kartonov je sicer pogrešal nekaj pomembnih članov ekipe Mustafo Nukića, Svita Sešlarja in Đorđeja Crnomarkovića, je pa prvič po novembru, ko se je poškodoval, od prve minute igral kapetan Timi Max Elšnik. Napake so sicer bile, vendarle so skupaj trenirali samo dva tedna, je dejal Prosinečki, so pa fantje pokazali več želje, pravi pristop.

Obljubil je bolj napadalen nogomet in je tak res bil. "Olimpija mora igrati všečen in napadalen nogomet. Olimpija si mora ustvarjati priložnosti in zabijati gole. Mora stremeti k temu, da bo na igrišču dominirala. Tokrat smo dosegli štiri zadetke in si ustvarili še nekaj priložnosti. Bili smo napadalni in nevarni. Videl sem, kar sem želel videti." S tako igro bi se na tribune vendarle morali vrnitvi tudi navijači. "Pri tretjem golu je bilo v kazenskem prostoru Radomelj kar pet naših nogometašev. To je to! Tako moramo igrati. Seveda pa moramo še napredovati. Pred nami je še veliko dela."

Še višja zmaga na debiju za Oblaka

Robert Prosinečki je prvi tujec, ki se je v obdobju samostojne Slovenije preizkusil tako kot nogometaš kot tudi trener ljubljanske Olimpije. Kot nogometaš je domače tekme igral na dotrajanem Plečnikovem stadionu za Bežigradom, kot trener pa vodi zeleno-bele na bistveno bolj udobnem objektu v Stožicah. Trenersko pot je začel z domačo zmago s 4:1 nad Radomljami. To ni najvišja zmaga ob krstnem nastopu trenerja Olimpije v zgodovini 1. SNL. Pod najvišjo zmago se je na debiju novembra 1994 podpisal Branko Oblak, ko je 20. novembra 1994 premagal Jadran iz Dekanov s 7:0. Tako nam je zaupal statistični guru Opta Žabar, ki marljivo beleži vse, kar je povezano z NK Olimpija. Dodal je tudi, da so se lahko podobno kot Prosinečki v novejši zgodovini ljubljanskega kluba s štirimi doseženimi zadetki ob trenerskem debiju na stolčku Olimpije pohvalili še Andrej Razdrh (nedavno se je preselil na Ciper in prevzel vodenje kluba Ethnikos Achna), Robert Pevnik in Marijan Pušnik. Razdrh je septembra 2012 s 4:1 ugnal Koper, Pevnik je septembra 2009 s 4:2 ugnal Celje, Pušnik pa julija 2015 s 4:1 Gorico.

V soboto sledi večni derbi v Ljudskem vrtu

A zahtevno ljubljansko publiko še bolj kot napadalna igra in slovito ime na klopi zanimajo zmage in naslov prvaka. Zaostanek za vodilnim Mariborom je sedem točk. In prav večni derbi je naslednja tekma. Zmaga je za Ljubljančane tako rekoč nujna, saj bi se tako šest tekem pred koncem ob zaostanku štirih točk dejansko vrnili v boj za prvaka. "V Maribor bomo šli po poln izkupiček. Vem, da smo dovolj kvalitetni, hkrati sem prepričan, da lahko v Ljudskem vrtu pokažemo še več, kot smo na tokratni tekmi."