Zmaji poskrbeli, da bodo na večni derbi odpotovali z -7

Olimpija : Kalcer Radomlje 4:1 (2:1) Stadion Stožice, sodniki: Šmajc, Kasapović, Gabrovec.

Strelci: 1:0 Kvesić (15./11 m), 1:1 Zabukovnik (29.), 2:1 Aldair (34.), 3:1 Ziljkić (63.), 4:1 Prtajin (90.). Olimpija: Banić, Čabraja, van Bruggen, Ratnik (od 88. Milović), Boakye, Pilj, Kvesić, Elšnik (od 65. Mudražija), Ziljkić (od 88. Prelec), Aldair (od 65. Matko), Prtajin (od 92. Tall).

Radomlje: Velić, Primc (od 84. Nuhanović), Guček, Mužek, Rugašević (od 84. Mišić), Zabukovnik, Ćalušić, Šarić (od 69. Pogačar), Cerar (od 69. Bumbu), Mrkonjić (od 84. Prohouly), Guzina. Rumeni kartoni: Aldair; Guček, Cerar.

Rdeči karton: /.

Olimpija je prvič nastopila pod vodstvom legendarnega Roberta Prosinečkega, ki je v svojo novo ekipo vpeljal igranje v sistemu 4-3-3, a tokrat ni mogel računati na kaznovane Đorđeja Crnomarkovića, Mustafo Nukića in Svita Sešlarja. Je pa po skoraj petih mesecih spet zaigral Timi Max Elšnik. Zeleno-beli so ob Prosinečkijevem debiju zmagali in tako na tretjem mestu še naprej za sedem točk zaostajajo za Mariborom. Radomlje so osme.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Ivan Prtajin je bil prvi na tekmi z zaključnim strelom, a je bil v drugi minuti nenatančen. Toda obe ekipi sta začeli odločno, tudi Radomljani so namreč pokazali nekaj obetavnih napadov, v deveti minuti je s petih metrov zgrešil Tomislav Mrkonjić. V 12. minuti so gosti tudi zadeli, a iz prepovedanega položaja, tako da gol ni obveljal.

Kvesić za 1:0 ...

Zmaji so štirikrat zatresli mrežo Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida V 14. minuti pa je Olimpija prišla do najstrožje kazni, ko je po strelu Maria Kvesića žoga v roko zadela Luko Gučka. Prav Kvesić je nato tudi zanesljivo izvedel udarec z bele pike. Radomljani so izenačili v 29. minuti, ko je Mark Zabukovnik streljal z 20 metrov, žoga pa se je od prečke odbila v mrežo.

Domači nogometaši pa so pet minut pozneje znova povedli, med strelce se je z roba kazenskega prostora vpisal Aldair Djalo. Mrkonjić je v 43. minuti spet prišel do strela v bližini gola, toda Olimpijin vratar Ivan Banić se je izkazal, tako kot malo pozneje po poskusu Gedeona Guzine.

... Prtajin za končnih 4:1

Uvod drugega polčasa ni bil tako bogat z nevarnimi akcijami, čeprav so v prvih minutah Radomljani kar močno pritisnili. Pozneje pa so Ljubljančani nadzorovali potek tekme in v 63. minuti še oplemenitili prednost, ko je po lepi akciji in podaji Erica Boakyeja v kazenskem prostoru z nizkim strelom zadel Almedin Ziljkić.

Ta je nato poskusil s strani streljati še v 67. minuti, toda Emil Velić je z nekaj težavami žogo ukrotil. Na drugi strani je Guček v 73. minuti z glavo meril malce previsoko, v 82. minuti pa je po Prtajinovem strelu žoga zadela obe vratnici in se odbila nazaj v polje. Pozneje je z leve strani poskusil še Marijan Čabraja, takrat pa je posredoval Velić. Ta je ustavil tudi strel Aljoše Matka z roba kazenskega prostora v 89. minuti.

Robert Prosinečki je pred 20 leti nastopal za Olimpijo, zdaj je njen trener. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 90. minuti pa je še Prtajin dosegel gol, ko je po lepi akciji, v katero sta bila udeležena še Robert Mudražija in Nik Prelec, končal z nizkim strelom v kazenskem prostoru.

Olimpija bo v 30. krogu v soboto gostovala v Mariboru, Radomlje pa bodo gostile Aluminij.