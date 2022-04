Prosinečki v debiju navdušil navijače Olimpije

Legendarni Hrvat Robert Prosinečki se je v 29. krogu prvič predstavil kot trener Olimpije v 1. SNL. Zmaji so pod njegovo taktirko nadigrali Radomlje s 4:1. Koprčani so v derbiju kroga v gosteh premagali Muro in ohranili zaostanek treh točk za vodilnim Mariborom, ki je bil v soboto v gosteh boljši od Domžal (2:0). Napadalec vijolic Ognjen Mudrinski je postal prvi strelec tekmovanja. Bravo je poglobil krizo Aluminija, Celjani so bili boljši od Tabora.

V nedeljo zvečer je bilo v Stožicah svečano. Robert Prosinečki, ljubljenec navijačev Olimpije, ki se je v njihova srca vpisal že pred 20 leti kot igralec zmajev, je debitiral kot trener. Pred srečanjem z Radomljami je opozarjal na kakovost gostov, ki zanj igrajo enega najlepših nogometov od druščine 1. SNL, hkrati pa je napovedal, da si želi napadalnega, odprtega in všečnega nogometa, s katerim želi ujeti zmagoviti ritem.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Tisto, kar je napovedal, je tudi uresničil. Zmaji, za katere je prvič po petih mesecih zaigral povratnik kapetan Timi Max Elšnik, so imeli v prvem delu veliko težav z ''mlinarji''. Priložnosti so se nizale na obeh straneh, nato pa je Mario Kvesić z bele točke v 15. minuti popeljal Olimpijo v vodstvo in osrečil navijače, člane navijaške skupine Green Dragons, ki so morali zaradi kazni spremljati srečanje z osrednje tribune.

Najbolj glasni navijači Olimpije so spremljali dvoboj na osrednji tribuni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mark Zabukovnik je odgovoril s prekrasnim zadetkom za izenačenje na 1:1, a je veselje Radomljanov, ki so jeseni presenetili Olimpijo v Stožicah in posredno poskrbeli za menjavo na trenerskem stolčku (poslovil se je Savo Milošević), trajalo le nekaj minut. Aldair je popeljal zmaje ponovno v prednost, v drugem delu pa je Radomljam pošla energija. Zeleno-beli so z dopadljivimi akcijami sejali nevarnosti pred njihova vrata, v polno sta zadela še Almedin Ziljkić in Ivan Prtajin, ki je pred tem v enem izmed napadov kar dvakrat zatresel okvir vrat. Olimpija je zmagala s 4:1 in se vodilnemu Mariboru, s katerim se bo spopadla prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu, približala na -7.

Poročilo s tekme:

Koper se ne šali, v Fazaneriji padla Mura

Zoran Zeljković je še četrtič v tej sezoni ostal neporažen proti branilcem državnega naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida Koprčani so v derbiju 29. kroga prekrižali načrte Muri. V tej sezoni niso proti Prekmurcem, ki branijo slovenski naslov, niti enkrat izgubili. V Fazaneriji so zmagali z 2:1, vsi zadetki pa so padli v drugem polčasu. Najprej je kanarčke sredi drugega polčasa popeljal v vodstvo hrvaški branilec Ivan Novoselec, le dve minuti pozneje pa je prednost Primorcev podvojil Gambijec Lamin Colley. To je bil njegov šesti zadetek v tej sezoni.

Gostitelji so si priigrali več priložnosti, razmerje strelov na gol je bilo 14:8 v korist Mure (7:5 v strelih v okvir vrat), a se je mreža Adnana Golubovića zatresla le v sodnikovem podaljšku, ko je svoj prvi zadetek v tej sezoni dosegel rezervist črno-belih Žiga Škoflek. Domači so morali že v 26. minuti menjati vratarja. Namesto poškodovanega Marina Ljubića je moral vstopiti v igro Marko Zalokar. Izbranci Zorana Zeljkovića so po zelo pomembni zmagi nad Muro ohranili zaostanek treh točk za vodilnim Mariborom, Mura pa se je znašla v težavah, saj za vijolicami po novem zaostaja 12 točk.

Poročilo s tekme:

Evrogol Trdina, Aluminij nezadovoljen s sojenjem

Nedeljski spored 29. kroga se je začel v Kidričevem. Zadnjeuvrščeni Aluminij je skušal ujeti dragocene točke v boju za obstanek in prvič v letu 2022 okusiti slast zmage, a so mu načrte prekrižali nogometaši Brava. Mladi ljubljanski klub je na Štajerskem zmagal z 2:0.

Veselje Ljubljančanov po spektakularnem zadetku Gašperja Trdina. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vratarja Aluminija sta premagala Gašper Trdin, ko se je v 64. minuti izkazal s pravcatim evrogolom, izjemnim projektilom s skoraj 40 metrov in poskrbel za strelski prvenec v 1. SNL, ter Martin Kramarič, ki je v 84. minuti podvojil prednost in dosegel četrti zadetek v tej sezoni. Podajo je prispeval Matija Kavčič, ki je pred tem izkoristil napako Tomislava Turčina in krenil v protinapad, po katerem so se Šiškarji oddaljili od Kidričanov.

Fotogalerija s tekme v Kidričevem, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

Gostitelji so nekajkrat ogrozili vrata Brava, a je med vratnicama ljubljanskega kluba blestel mladi hrvaški vratar Matija Orbanić. Bravo je tako poglobil krizo Aluminija, ki je v vse večjih težavah, saj mu grozi izpad v drugoligaško druščino.

Kidričani so po tekmi v izjavi za javnost opozorili na dve sporni sodniški odločitvi Nejca Kajtazovića, ki sta po njihovem mnenju neposredno vplivali na potek in razplet srečanja.

Poročilo s tekme:

Ogromno veselje Maribora v Domžalah

O tem, kako pomembno zmago so dosegli Mariborčani v Domžalah, dovolj nazorno dokazuje proslavljanje nogometašev in navijačev, ki so pripotovali v mesto ob Kamniški Bistrici. Veselje je bilo ogromno, saj so vijolice storile še kako pomemben korak k osvojitvi državnega naslova. Mariborčani pogrešajo lovorike že tri leta, v tej sezoni pa se vse bolj odkrito spogledujejo z novo, že 16. državno zvezdico. V soboto zvečer so v gosteh odpravili rumeno družino.

V kazenskem prostoru Domžal je blestel Ognjen Mudrinski, med vratnicama vijolic pa Ažbe Jug. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagali so z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Ognjen Mudrinski. Prvega po veliki napaki domžalske obrambe na čelu z vratarjem Ajdinom Mulalićem in nesebični podaji Roka Kronavetra, drugega pa po asistenci Antoina Makoumbouja in mojstrski akciji izkušenega srbskega napadalca, ki se je spretno otresel treh nogometašev Domžal, nato pa z natančnim strelom matiral še vratarja.

Srb Ognjen Mudrinski je dosegel v tej sezoni že 14 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mudrinski je v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov in se povzpel na vrh najboljših strelcev, kjer je prehitel tudi poškodovanega Maksa Barišića (13), ki je že sklenil sezono. Domžale so namučile vodilnega prvoligaša, si priigrale kar nekaj zrelih priložnosti, a je med vratnicama vijolic blestel Ažbe Jug. Tako se je dvoboj končal z zmago Maribora, prednost pred Koprom in Olimpijo pa je s tekmo več zrasla na +6 oziroma +10.

Poročilo s tekme:

Celjani boljši od Tabora, ki sploh ni streljal v okvir vrat

Simon Rožman se je z zmago še oddaljil od sosedov na lestvici, ki jim preti krčevit boj za obstanek. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju 1. SNL po reprezentančnem premoru so Celjani uresničili načrt in na domači zelenici premagali Tabor z 1:0. Izbranci Simon Rožmana so bili nevarnejši, dvakrat zatresli mrežo Jana Koprivca že v prvem polčasu, a sta bila oba zadetka razveljavljena (prvi zaradi nedovoljenega položaja Tjaša Begića, drugi zaradi prekrška Damjana Vukliševića nad vratarjem gostov), v 64. minuti pa se je po izvrstni podaji Matica Vrbanca v zreli priložnosti za zadetek znašel Rus Giorgij Morozov. Z natančnim strelom je premagal čuvaja mreže Kraševcev, popeljal Celjane v vodstvo in se veselil tretjega zadetka v tej sezoni.

Tabor, ki ni v knežjem mestu usmeril niti enega strelca v okvir domačih vrat (skupno razmerje v strelih na gol je bilo 12:1 v korist Celja), se je znašel v dodatnih težavah, ko je osem minut pozneje ostal brez izključenega Klemna Nemaniča. Branilec Tabora je z ostrim prekrškom zaustavil Danca Adama Jakobsena, Celjani pa so do konca zadržali prednosti in vknjižili jubilejno deseto zmago v tej sezoni. Sežančani ostajajo na nehvaležnem predzadnjem mestu.

Poročilo s tekme: