Koprčani osvojili Fazanerijo, niza nepremagljivosti Mure je konec

Mura : Koper 1:2 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: M. Jug, T. Jug, Černe.

Strelci: 0:1 Novoselec (69.), 0:2 Colley (73.), 1:2 Škoflek (92.). Mura: Ljubić (od 26. Zalokar), Pucko, Karamarko (od 77. Škoflek), Gorenc, Lorbek (od 77. Beganović), Šturm, Kous, Bobičanec, Horvat, Mulahusejnović (od 46. Lotrič), Daku.

Koper: Golubović, Rajčević, Bručić, Novoselec, Žužek, Izata (od 46. Guberac), Jelić Balta, Vešner Tičić (od 79. Đira), Šušnjara (od 65. Colley), Parris (od 79. Jašaragič), Osuji (od 90. Kotnik). Rumeni kartoni: Gorenc, Šturm, Lorbek, Bobičanec; Colley, Žužek.

Rdeči karton: /.

Reprezentančni premor je prekinil nalet nogometašev Mure, ki so se s serijo petih tekem brez poraza približali tretjeuvrščeni Olimpiji. Toda tokrat so igrali proti tekmecu, ki ga v tej sezoni še niso premagali. In pri tem je tudi ostalo, saj so Koprčani po zaslugi razpoloženega vratarja in golov v drugem polčasu ohranili stik z vodilnim Mariborom, za katerim zaostajajo za tri točke. Mura je četrta.

Zalokar namesto Ljubića že v 26. minuti

Damir Čontala je moral opraviti menjavo vratarjev že v 26. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ekipi sta dinamično začeli tekmo, Sobočani so najprej dvakrat malce grozili v kazenskem prostoru, je pa moral tudi domači vratar Marin Ljubić, žoga je zadela tudi vratnico, posredovati v 12. minuti po poskusu Koprčanov, ki so ob Maksu Barišiću, ta je že končal sezono, pogrešali tudi Mateja Palčiča.

Domači trener Damir Čontala je že v 26. minuti moral poseči po menjavi vratarja, saj si je Ljubić poškodoval stegensko mišico, zamenjal ga je Marko Zalokar. Ta je imel kmalu nekaj dela, ko je predenj z leve strani prišel Luka Šušnjara, toda Murin čuvaj mreže je žogo odbil.

V 34. minuti so imeli novi lepi priložnosti domači nogometaši, prvič je po poskusu Klemna Šturma pravočasno posredoval Diogo Izata, drugič pa po strelu Tomija Horvata vratar Adnan Golubović.

Najprej Novoselec, nato še Colley

Lamin Colley je dosegel šesti zadetek v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida V 50. minuti so imeli Koprčani dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je bil sam pred Zalokarjem Šušnjara, toda soboški čuvaj mreže je bil uspešnejši. Devet minut pozneje je na drugi strani Mirlind Daku močno z desne skušal presenetiti Golubovića, ki pa se ni dal, tako kot ne po Horvatovem poskusu v 62. minuti.

Le nekaj trenutkov pozneje je Daku grdo zgrešil iz bližine, vse zapravljene priložnosti Mure pa je v 69. minuti kaznoval branilec Kopra Ivan Novoselec, ki je z diagonalnim strelom z desne strani kazenskega prostora matiral Zalokarja.

Soboški vratar je vsega štiri minute pozneje pobral še eno žogo iz svoje mreže, takrat ga je ukanil Lamin Colley malce z leve strani kazenskega prostora. Te prednosti pa izbranci Zorana Zeljkovića niso izpustili več iz rok.

Tudi po zaslugi Golubovića, ki je v 90. minuti res dobro posredoval po nevarnem strelu Horvata z roba kazenskega prostora. Je pa koprski vratar vendarle klonil v 92. minuti, ko ga je iz bližine z glavo premagal Žiga Škoflek.

Mura bo v 30. krogu v soboto gostovala pri Bravu, Koper pa bo dan pozneje gostil Celje.