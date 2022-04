Kidričani nezadovoljni s sojenjem Kajtazovića

Fotogalerija s tekme v Kidričevem, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Izjava za javnost

Nogometni klub Aluminij Kidričevo, po končani tekmi 29. kroga Prve Lige Telemach, katero je z 0:2 dobila gostujoča ekipa Brava. Ekipi Brava rdeče-beli čestitamo za zasluženo zmago in ekipi iz prestolnice želimo vse dobro v nadaljevanju prvenstva. Ker iz Nogometnega kluba Aluminij, po tekmi nismo dali izjave za medije, jo s tem sporočilom pošiljamo vsem novinarjem in športnim medijem in Nogometni zvezi Slovenije.

Nogometni klub Aluminij Kidričevo bi želel izpostaviti dve situaciji.

Prva situacija se je zgodila v 65. minuti srečanja, ko je Luka Petek z dolgo žogo iz svoje polovice zaposlil Harisa Kadrića, katerega je s hrbta nepravilno oviral igralec gostujoče ekipe Stefan Milić. V omenjeni situaciji je glavni sodnik srečanja sicer pravilno dosodil prekršek nad napadalcem Harisem Kadrićem, a ni pokazal drugega rumenega kartona branilcu Brava in s tem posledično rdečega kartona, s katerim bi Bravo zaključek srečanja končal z igralcem manj na zelenici kidričevskega športnega parka.

Druga situacija se je zgodila v 75. minuti srečanja, ko go so gostje napadali proti vratom Luke Janžekoviča, iz približno dvaindvajsetih metrov je žogo sprožil kapetan gostov Martin Kramarič, ki je zadel branilca domačih Luko Petka, domača ekipa, pa je po prejeti žogi izvedla hiter protinapad, ki ga je glavni sodnik srečanja Nejc Kajtazović na začudenje vseh prekinil in s tem onemogočil obetavno priložnost za zadetek.

Ker se sporne situacije, v škodo Nogometnega kluba Aluminij, ponavljajo iz kola v kolo in ker so komentarji g. Darka Čeferina, v oddaji Pod prečko, očitno izvodeneli, želimo da obe omenjeni situaciji pokomentira glavni sodnik srečanja Nejc Kajtazović.

Nogometni klub Aluminij Kidričevo