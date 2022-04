Bravo v Kidričevem razžalostil Alumininj

Aluminij : Bravo 0:2 (0:0) Športni park, gledalcev 100, sodniki: Kajtazović, Vukan, Vidali.

Strelci: 0:1 Trdin (63.), 0:2 Kramarič (84.). Aluminij: Janžekovič, Musa (od 88. Ploj), Petek, Pečnik, Turčin, Šroler (od 82. Bizjak), Marinšek, Plantak (od 55. Brest), Prša, Špehar, Kadrić.

Bravo: Orbanić, Križan, Jakšić, Milić (od 69. Trontelj), Kavčič, Trdin, Kurtović, Španring, Kramarič (od 91. Memić), Kerin (od 85. Kirm), Bajde. Rumeni kartoni: Musa, Plantak; Kramarič, Milić, Trdin, Jakšić.

Rdeči karton: /.

Zasedba Dejana Grabića je še tretjič v nizu na medsebojnih tekmah ugnala Aluminij. Tokrat ga je ob odsotnosti kaznovanega Simona Nsanaja premagala tudi z izjemnim zadetkom Gašperja Trdina in ohranila stik z mesti, ki vodijo v Evropo. Zadnjeuvrščeni Kidričani pa so sicer pokazali dober obraz, bili boljši v posesti žoge ter imeli enako število strelov, a ostali brez gola in zelo potrebnih točk.

Fotogalerija s tekme v Kidričevem, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Kidričani so imeli v enajsti minuti prvo veliko priložnost na tekmi, ko je Haris Kadrić sam stekel proti vratom gostov, toda na koncu je preslabo streljal oziroma je Matija Orbanić prebral njegovo namero.

Sicer pa sta obe ekipi kazali željo po napadu, med drugim je moral tudi Luka Janžekovič posredovati v 18. minuti, ko je ujel žogo po nevarni podaji s prostega strela z leve strani. Pred tem jo je v bližini gola zgrešil Stefan Milić. Isti igralec je ob praktično identični akciji žogo z glavo zgrešil tudi v 21. minuti.

Robert Pevnik še naprej čaka na prvo zmago z Aluminijem v letu 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po še nekaj neuspešnih strelih oziroma napadih je Bravo spet zagrozil v 31. minuti, ko je ob svojem stotem prvoligaškem nastopu streljal Luka Kerin z roba kazenskega prostora, vendar je bil nenatančen. Štiri minute pozneje pa je Janžeković obranil njegov poskus z razdalje. Pozneje so spet odločneje grozili domači, med drugim je v 41. minuti močno, a nenatančno sprožil Mario Musa.

V drugem polčasu je v 49. minuti prvi spet poskusil Kerin, a je zadel le zunanji del mreže, na drugi strani je v 57. minuti Roko Prša poskusil z desne strani iz bližine, toda Orbanić je bil spet na mestu.

Veselje Ljubljančanov po zadetku Gašperja Trdina, njegovega strelskega prvenca v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 63. minuti pa so Ljubljančani povedli in to s pravim "evrogolom". Gašper Trdin se je namreč odločil za strel s približno 35 metrov in žogo poslal v levi zgornji kot Aluminijevih vrat.

Tri minute pozneje je Orbanić ustavil nevaren prosti strel Martina Šrolerja, Kidričani pa so še naprej iskali izenačenje, bili nekajkrat nevarni, med drugim je v 80. minuti ključno posredoval Mitja Križan in preprečil zadetek domačih.

Ti so vse stavili na napad, toda v 84. minuti so slednji izgubili žogo na sredini igrišča, kar je na koncu s strelom pod prečko kaznoval Martin Kramarič za končnih 2:0.

Aluminij bo v 30. krogu v soboto gostoval pri Radomljah, Bravo pa bo gostil Muro.