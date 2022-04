Rus popeljal Celjane do jubilejne desete zmage

Celje : CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0) Arena Z'dežele, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelec: 1:0 Morozov (64.). Celje: Rozman, Morozov, Vuklišević, Stojinović, Brecl, Šporn, Majevski, Vrbanec, Begić (od 61. Božić), Kuzmanović, Sokler (od 68. Jakobsen).

Tabor: Koprivec, Ristić, Ovsenek, Nemanič, Salkić, Koderman (od 87. Stanković), Grobry, Kryeziu (od 67. Mavretič), Monjac (od 80. Iscaye), Stančič (od 67. Bongongui), Ndzengue (od 80. Keita). Rumena kartona: Brecl, Šporn.

Rdeči karton: Nemanič (72.).

Izbranci Simona Rožmana so povsem zasluženo prišli do svoje tretje zmage na zadnjih štirih tekmah, potem ko so večji del tekme prevladovali in si pripravili več priložnosti. Kraševci, ki so tekmo končali z igralcem manj, pa so pokazali premalo napadalnih ambicij, tako da so drugič zaporedoma izgubili, brez zmage pa so tri tekme in so še naprej predzadnji s skupno 15 porazi (največ v ligi).

Celjani, ki so trdno na sedmem mestu, so brez pomoči kaznovanih Tomislava Tomića in Davida Zeca v prvem polčasu obračuna prevladovali, bili konkretnejši in nevarnejši, a ob odmoru je na semaforju svetil začetni izid.

Mreža Jana Koprivca se je zatresla že dvakrat v prvem polčasu, a sta bila oba zadetka Celja razveljavljena. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V uvodu tekme je bil sicer navdahnjen predvsem Mićo Kuzmanović, ki je v tretji minuti z glavo iz bližine zgrešil cilj, v deseti minuti pa mu je nizek strel v kazenskem prostoru obranil Jan Koprivec.

Tri minute pozneje je Kuzmanović tudi zadel, a je bil Tjaš Begić v prepovedanem položaju, tako da so sodniki zadetek razveljavili. Ti niso priznali niti novega zadetka Celjanov v 34. minuti, vzrok je bil prekršek nad Koprivcem.

Celjani nevarnejši tudi v drugem delu

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili nevarnejši domači nogometaši, Ester Sokler je že v 46. minuti nevarno streljal malce z leve strani, Koprivec pa je bil na mestu. Nekaj trenutkov zatem pa je bil slednji nepozoren, kaj lahko bi se namreč žoga od Soklerja odbila v gol, a je na srečo sežanskega vratarja končala mimo vrat.

V 58. minuti se je žoga proti vratom odbila še od Matica Vrbanca, Koprivec pa jo je brez težav ujel. V 61. in 62. minuti je Kuzmanović znova meril malce premalo natančno, v 64. minuti pa je bil natančnejši Grigorij Morozov. Ta se je namreč dobro vključil v napad po levi strani in na koncu z diagonalnim strelom matiral Koprivca.

V 71. minuti je Klemen Nemanič naredil grob prekršek, ko je s podplatom v golenico zadel Adama Jakobsena, Slavko Vinčić pa mu je po pregledu posnetka pokazal rdeči karton. Tako so že dotlej preveč anemični gosti do konca igrali številčno oslabljeni, pravih priložnosti si niso pripravili, na drugi strani pa je le še Jakobsen v 81. minuti poskusil s strelom, a ni povzročil težav Koprivcu.

Celje bo v 30. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo v Kopru, Tabor pa bo gostil Domžale.