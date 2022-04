Pomemben korak vijolic k 16. državnemu naslovu

Domžale : Maribor 0:2 (0:2) Športni park, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kordež.

Strelec: 0:1 Mudrinski (8.), 0:2 Mudrinski (45.). Domžale: Mulalić, Ilenič, Dobrovoljc, Šoštarič Karić, Alić (od 82. Podlogar), Husmani, Pišek, Markuš (od 65. Vuk), Ibričić, Jurilj (od 46. Ž. Repas), Jakupović.

Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, J. Repas, Žugelj (od 66. Guerrico), Kronaveter (od 76. Alvir), Ivanović (od 76. Antolin), Mudrinski (od 66. Sirk). Rumeni kartoni: Alić; Ivanović, Milec.

Rdeči karton: /.

Mariborčani so na krilih Ognjena Mudrinskega prišli do 17. zmage v sezoni in so še naprej kar trdno na vodilnem položaju. Na drugi strani pa so Domžale, ki so med drugim pogrešale Tilna Klemenčiča, Andraža Žiniča in Marka Martinovića, še vedno šeste.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

Štajerci so hitro povedli, ko je v osmi minuti v kazenskem prostoru do žoge prišel Rok Kronaveter. Ta se je odločil za podajo na svojo desno stran proti Ognjenu Mudrinskemu, ki mu iz bližine ni bilo težko doseči svojega 13. zadetka v ligi, s čimer je na vrhu lestvice strelcev ujel poškodovanega Maksa Barišića iz Kopra.

V 16. minuti so zagrozili tudi domačini, Arnel Jakupović je streljal, žoga se je pred Ažbetom Jugom odbila, toda mariborski vratar je dobro reagiral in jo odbil v kot. Malce pozneje je na drugi strani moral dvakrat dobro posredovati Ajdin Mulalić, in sicer po strelih Jana Repasa in Roka Kronavetra. Povratnik po kazni Senijad Ibričić je prvič na tekmi poskusil v 27. minuti, toda Jug je bil spet pripravljen, isti igralec pa je v 31. minuti meril previsoko.

Mudrinski prehitel Barišića

V 42. minuti je znova poskusil Jan Repas z vrha kazenskega prostora, žogo pa je pred golovo črto blokiral Sven Šoštarič Karič. V 45. minuti pa je drugič na tekmi udaril Mudrinski, potem ko se je po podaji Antoina Makoumbouja v kazenskem prostoru otresel treh čuvajev in na koncu matiral Mulalića za svoj 14. gol sezone, s katerim je zdaj sam na vrhu med strelci.

Trener Maribora Radovan Karanović se je razveselil pomembne zmage v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida

V uvodu drugega polčasa je takoj po vstopu v igro zagrozil Žiga Repas, ki je streljal v kazenskem prostoru, izvrstno pa je posredoval Jug. V 51. minuti je pri Mariboru zgrešil Mudrinski, so pa sicer Domžalčani razumljivo več napadali, saj so iskali priključek, ki pa ga niso našli. Mariborska obramba je bila večinoma pravočasna pri prekinjanju akcij.

Dejan Djuranović je v zadnjem delu igre stavil vse na napad, eno redkih pravih priložnosti v drugem polčasu pa je v 90. minuti zapravil Žiga Repas, ko je žogo poslal mimo vrat iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru.

Domžalčani bodo v 30. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Sežani, Mariborčani pa bodo dan prej gostili Olimpijo.