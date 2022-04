V Olimpijo hrvaška okrepitev iz Ukrajine

Zimski prestopni rok se je sicer končal že pred časom, a nogometaši, ki so igrali v ukrajinskih klubih, lahko podpišejo pogodbe. Tako je iz kluba Dnipro-1 v ljubljansko Olimpijo prišel 23-letni Hrvat Neven Đurasek. Za Dnipro-1 je odigral osemnajst ligaških tekem in podal za dva gola. Gre za klub, ki je na tretjem mestu lestvice sicer prekinjenega ukrajinskega prvenstva. Đurasek je bil v Ukrajino poslan sicer iz zagrebškega Dinama. Tako bo uradno kot posojen nogometaš Dinama zdaj najmanj do konca sezone igral za Olimpijo.

Đurasek, ki je lani s hrvaško reprezentanco do 21 let sodeloval na evropskem prvenstvu na slovenskih tleh, na katerem so kockasti v četrtfinalu šele po podaljšku izgubili s Španijo, je kariero začel pri Varaždinu. Že pri sedemnajstih se je preselil v Zagreb k Dinamu, za katerega je v članski kategoriji odigral tri tekme. Hkrati je zabeležil tudi 36 nastopov v dresu rezervne ekipe Dinama. Kot posojen nogometaš se je kalil še pri Lokomotivi in Varaždinu, nato je lani poleti odšel v Ukrajino.

Olimpija je v nedeljo v 29. krogu prve lige s 4:1 premagala Radomlje, v prihajajočem krogu pa jo v soboto čaka derbi z vodilnim Mariborom. Ta ima sedem točk več.