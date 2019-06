Maribor izgublja, Zlatko Zahović pa je navdušen

Slovenski nogometni prvaki iz Maribora so v soboto izgubili še tretjo od treh resnejših pripravljalnih tekem, ki so jih odigrali, če ne upoštevamo dveh zmag proti slovenskima nižjeligašema. Še tretjič izgubili, zaradi česar je pred skorajšnjim začetkom sezone marsikdo od njihovih navijačev zaskrbljen. Zlatko Zahović ni. "S prvim delom priprav smo opravili vrhunsko," pravi športni direktor NK Maribor.

Nogometaši Maribora so pred tremi tedni začeli s pripravami na novo sezono in vmes izvedeli tudi ime prvega evropskega nasprotnika. V kvalifikacijah za ligo prvakov, ki si jo tako zelo želijo spet (še četrtič!) pripeljati v Ljudski vrt, se bodo pomerili s prvakom Islandije Valurjem.

Do zdaj so odigrali pet prijateljskih tekem in dvakrat zmagali. Z 8:0 so razbili Mozirje in s kar 10:0 Dravinjo, a to nista bila preveč resna tekmeca. Prvi nastopa v četrti, drugi pa v tretji slovenski ligi. Proti prvoligašem, a ne slovenskimi, pač pa iz tujine, so Mariborčani odigrali tri tekme in vse tri izgubili. Resda s tesnim izidom. Najprej z 2:3 proti ruskemu Akhmatu Groznemu, potem z 1:2 proti poljski Cracovii Krakov in v soboto še s češkim Slovačkim z 0:1.

Pred začetkom nove sezone, ko bodo v sredo, 10. julija gostovali na Islandiji v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov (za uvrstitev v sanjsko tekmovanje bodo morali izločiti kar štiri tekmece, naslednji bo zmagovalec para med armenskim Araratom in švedskim Aikom), bodo odigrali še eno pripravljalno tekmo. V sredo se bodo v generalki za novo sezono pomerili proti hrvaškemu prvoligašu Gorici.

Datum Tekma Strelci 15. junij Mozirje (Slo/4) : Maribor 0:8 Kotnik 2, Kronaveter, Ivković, Vrhovec, Tavares, Žugelj, Rajčević 19. junij Maribor : Akhmat Grozni (Rus/1) 2:3 Tavares, avtogol 24. junij Maribor : Cracovia Krakov (Pol/1) 1:2 Kotnik 26. junij Dravinja (Slo/3) : Maribor 0:10 Kramarič 3, Mulahusejnović in Žugelj 2, Bajde, Tavares, Mešanović 29. junij Maribor : Slovačko (Češ/1) 0:1 3. julij Maribor - HNK Gorica (Hrv/1)

Zlatko Zahović: Vrhunsko, lahko smo zadovoljni

Prepričan je, da bo ekipa Darka Milaniča uspešna. Foto: Morgan Kristan/Sportida "S prvim delom priprav smo opravili vrhunsko. Ob visokih temperaturah in po novem konceptu dela smo lahko zelo zadovoljni s storjenim. Fantom ni lahko, ker je delovni ritem zahteven, z zahtevnimi tekmami proti ruskemu, poljskemu in češkemu prvoligašu. Opazno je, da so v tej fazi noge težke, kar je razumljivo, saj je način priprav na prvo tekmo v sezoni drugačen. Žreb nam je namenil nasprotnika v polnem tekmovalnem ritmu in potencialno drugega, ki je prav tako sredi tekmovanja. Delo je zasnovano pripravam na kvalifikacijske boje, tako da sem s prikazanim ob opravljenem delu zelo zadovoljen," je kljub porazom poln optimizma Zlatko Zahović.

"Novi igralci so potrdili, da imajo kakovost. Pripravljeni so nositi težo dresa in težo izzivov. Vnema in sprejemanje novih informacij sta na vrhunski ravni, kar nas navdaja z optimizmom. Njihove zmožnosti niso vprašljive in verjamem, da bo naša skupna zgodba zelo dobra," je še povedal športni direktor Maribora, ki je bil v zadnjih tednih kar precej dejaven in poskrbel za številne prihode.

Brez odškodnine so prišli eden najboljših posameznikov slovenske lige Rok Kronaveter iz Olimpije, hrvaški branilec Špiro Peričić iz Mure in Andrej Kotnik, ki je bil brez kluba, potem ko je prekinil pogodbo z Gorico. Edini, za katerega je Maribor plačal odškodnino, je Rudi Požeg Vancaš. Uradno najboljši posameznik sezone 2018/19 Prve lige Telekom Slovenije je tudi edini od okrepitev, ki za Maribor še ni zaigral, saj je poškodovan.

Težave z zdravjem imajo sicer še nekateri nogometaši Maribora. Najboljši strelec zadnjih dveh sezon slovenskega prvenstva Luka Zahović, občasni reprezentant Martin Milec in mlada Luka Uskoković in Luka Koblar.

Marcos Tavares je ob novincu Andreju Kotniku s tremi goli najboljši strelec Maribora v pripravljalnem obdobju. Foto: Mario Horvat/Sportida

Prepričan je, da bodo uspešni

"Prepričan sem, da bomo na prvo tekmo prišli pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo. Komaj čakamo začetek sezone. Ovire so Mariboru primerne, torej težke. Treba se bo prilagoditi na razmere specifičnega gostovanja na Islandiji, čaka nas tekma na umetni travi, a trenutna podoba moštva deluje zelo dobro. Kmalu bo tudi več svežine, brez težkih nog in lahko z zadovoljstvom, z optimizmom zremo proti otvoritvi sezone," je za konec še povedal prvi mož kadrovske politike Maribora, ki je poleti nekaj posameznikov tudi izgubil, a zares pomembna sta bila za moštvo Darka Milaniča samo dva. Branilec Marko Šuler, ki je končal bogato nogometno pot, in napadalec Jan Mlakar, ki je odšel v angleško premier ligo v tamkajšnji Brighton&Hove, medtem ko so se Denisu Šmeju, Daretu Vršiču in napadalcu Sunnyju Omoregieju v Ljudskem vrtu zahvalili za sodelovanje.

Kadrovanje NK Maribor v poletnem prestopnem roku 2019:

Prihodi: Špiro Peričić (prej Mura), Rok Kronaveter (prej Olimpija), Andrej Kotnik (prej brez kluba) in Rudi Požeg Vancaš (prej Celje).



Odhodi: Jan Mlakar (Brighton&Hove, Anglija), Dare Vršič (za zdaj še brez kluba), Sunny Omoregie (za zdaj še brez kluba) in Marko Šuler (konec kariere).

