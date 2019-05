Mandarić prisluhnil navijačem in izbral trenerja Olimpije

Danes je bilo v pisarni predsednika Milana Mandarića zelo pestro. Obiskal ga je članski trener Safet Hadžić. S predsednikom sta bila sprva domenjena, da bo vodil zeleno-bele do konca sezone in skušal 30. maja v Celju osvojiti pokalno lovoriko, potem pa naj bi ocenila opravljeno delo in se morebiti dogovorila tudi za nadaljnje sodelovanje.

Kako dolgo bo Safet Hadžić trener Olimpije? Do izteka pogodbe - poletja 2021. 18,56% +

Vsaj do konca sezone 2019/20. 4,12% +

Vsaj do konca jesenskega dela 2019/20. 9,28% +

Do uvodnih mesecev jesenskega dela 2019/20. 52,58% +

Le do začetka jesenskega dela 2019/20. 15,46% +

Predsednik se je odločil za hitrejšo rešitev in segel v roko s Hadžićem, ljubljenec navijačev Olimpije, še pred tekmo zadnjega kroga prvenstva, ki ga bo Olimpija končala v Kidričevem. Osvojila bo drugo mesto, zaostala le za prvakom Mariborom, boj za prvenstvene točke pa sklenila v soboto pri Aluminiju, kjer se je jeseni zalomilo Zoranu Barišiću.

Strinjala sta se glede vloge podmladka

Safet Hadžić je podpisal pogodbo z Olimpijo do poletja 2021. Foto: Ana Kovač Predsednik Mandarić je na petkovem sestanku dosedanje sodelovanje ocenil kot uspešno in konstruktivno, obenem pa poudaril, da so pred zmaji še številni izzivi, ki zahtevajo trdo delo in disciplino.

"Kot sem večkrat poudaril, ima Olimpija to prednost, da ima v svojih vrstah kakovostne trenerje, na katere se lahko zanesemo, kar se je znova potrdilo. Safetu Hadžiću želim še veliko uspehov. Zame je zelo pomembno, da sva se strinjala glede pomena in vloge lastnih mladih nogometašev, ki so zagotovilo prihodnosti kluba. Safet Hadžić bo imel tudi v prihodnje polno podporo vodstva kluba, je pa samoumevno, da vsi pričakujemo tudi rezultate, ki so primerni za Olimpijo,'' je v klubskem sporočilu za javnost poudaril prvi mož Olimpije, ki bo z novim dogovorom novemu (staremu) trenerju dvignil tudi mesečne prejemke.

Prvič z Olimpijo na poletne priprave

Hadžić je na desetih tekmah letos popeljal Olimpijo do osmih zmag in le dveh porazov. Foto: Vid Ponikvar Sestanek je trajal eno uro, trener se je Mandariću zahvalil za zaupanje in podporo, hkrati pa mu podal zagotovilo, da bo skušal Olimpijo pripeljati do vrha in uspehov tako na domačih kot tudi evropskih zelenicah. Prvič se mu bo tako uresničila želja, da bo lahko ekipo Olimpijo vodil od začetka sezone in z njo opravil poletne priprave. Hadžić je po vrnitvi na stolček, ki ga je pred njim grel Robert Pevnik, z Olimpijo izgubil le dvakrat. V prvenstvu proti Celju in Domžalah, preostalih osem tekem pa je dobil in s tem dokazal, da je lahko kos izzivu, ki ga predstavljajo visoki cilji Olimpije.

Najbolj je navdušil na večnem derbiju, kjer je v Ljudskem vrtu prestavil proslavljanje NK Maribor (3:0), z vijolicami pa se bo znova pomeril 30. maja v Celju, a tokrat brez Roka Kronavetra, ki po koncu sezone zapušča zmaje in je že odigral zadnjo tekmo za Olimpijo. Tako se je po besedah predsednika Mandarića, ki jih je podal za nacionalno televizijo na slavnosti podelitvi nagrad SPINS XI 2019, odločil prav Hadžić, ki je na zadnjih tekmah Olimpije deležen pogostega skandiranja s strani najbolj zagretih navijačev zmajev.

Bo 30. maja v finalu pokala Slovenijo ponovno taktično nadigral Darka Milaniča in popeljal Olimpijo do lovorike? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Brez izkušenega Mariborčana, še vedno prvega strelca prve lige, mu ne gre slabo, z zadetki v zadnjem obdobju izstopa zlasti Albanec Endri Cekici. Hadžić bo konec meseca lovil priložnost, da z Olimpijo kot trener osvoji prvo lovoriko. Leta 2017 se mu je zalomilo prav v finalu pokala, ko je ostal praznih rok proti Domžalam.