Tavares navdušen nad novincem: Mitrović je top okrepitev

Lovec na strelske rekorde in ljubljenec navijačev Maribora Marcos Tavares je na četrtkovem dvoboju z Ludogorcem z zadetkom nakazal preobrat, po katerem ni veliko manjkalo do čudeža. Vijolice so ostale prekratke le za en gol in so izpadle iz Evrope. ''Zdaj se moramo osredotočiti na prvenstvo in pokal ter osvojiti obe lovoriki,'' je izpostavil cilj, pri katerem bo sodeloval tudi z novim soigralcem Nemanjo Mitrovićem.

Nogometaši Maribora so po osmih tekmah končali evropsko sezono. Usoden je bil play-off kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem so izpadli proti Ludogorcu. Pri bolgarskem prvaku so remizirali brez zadetkov, v Ljudskem vrtu, kjer so po prvem polčasu zaostajali že z 0:2, pa se je dvoboj razpletel z 2:2.

''Borili smo se do konca, dali vse od sebe, bili blizu, a nam je na koncu zmanjkalo časa za preobrat. Žal 2:2 ni zadoščalo za napredovanje. A, takšen je nogomet. Žalostni smo, a gremo naprej,'' je po stresnem srečanju v Ljudskem vrtu, ki ga je spremljalo devet tisoč glasnih navijačev, odvrnil Marcos Tavares in skomignil z rameni. Čeprav so se vijolice po njegovem vstopu v igro ekspresno vrnile v igro, izenačile na 2:2, nato pa v razgretem kotlu lovile tretji gol, ki bi Maribor obdržal v Evropi vsaj do polovice decembra.

Ni kriv sodnik, ampak napake Mariborčanov

Kmalu po vstopu v igro je sprejel imenitno podajo Rudija Požega Vancaša in znižal zaostanek na 1:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V prvem polčasu, ko se je Mariboru podiral načrt in se je znašel v ogromnih težavah, je Brazilec s slovenskim potnim listom sedel na klopi za rezervne igralce.

''Težko je bilo spremljati dvoboj s klopi. Dobili smo dva zadetka, nato pa se je bilo težko vrniti. A smo še vedno verjeli vase. Prvi gol smo dobili s protinapada in ga ne bi smeli dovoliti. Po našem kotu so zdrveli v protinapad. Škoda tudi za drugi gol, ki smo ga prejeli z bele točke. Ni bil spet takšen prekršek za najstrožjo kazen. A smo vedeli, da jih ta sodnik pogosto dosodi. Na zadnji tekmi je dosodil kar tri,'' je spomnil na kvalifikacijsko tekmo lige prvakov med Ajaxom in Paokom, na kateri se je angleški sodnik Craig Pawson odločil kar za tri 11-metrovke.

Otočan je z nekaterimi odločitvami jezil občinstvo. ''Ne le igranje vratarja Ludogorca z roko ob koncu prvega dela, tudi v drugem polčasu bi lahko sodil še eno roko v kazenskem prostoru. A takšen je nogomet. Sodnik ima svoj kriterij. Nočem pa, da bi govorili proti sodnikom. Rad bi poudaril, da smo dobili gol zaradi naših napak,'' noče iskati alibija za izpad v delivcu pravice, ampak prevelikemu številu napak, ki so se pripetile nogometašem Maribora na najpomembnejši tekmi sezone.

Tudi oni bi napravili enako

Proti Ludogorcu je dosegel že 201. zadetek na uradnih tekmah NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Končala se je z izpadom Maribora, a tudi stoječimi ovacijami navijačev. Ko je kapetan opisoval, kako je bilo igrati proti Ludogorcu, so se mu rosile oči. ''Z njihovo pomočjo smo se borili do konca. Odlično so navijali, do konca. Motivirali so nas, dali so nam energijo. Škoda, da nismo zmagali. Po koncu tekme smo dobili v slačilnici informacijo, da še vedno navijajo, in smo se vrnili na igrišče. Klicali so nas nazaj. Prekrasno je bilo,'' je kapetan pohvalil navijače za podporo, s pomočjo katere so po njegovem vstopu v igro priredili preobrat in izenačili na 2:2.

Nato so Bolgari začeli krasti čas in pretiravati, zlasti pri valjanju zaradi domnevnih poškodb. ''To je nogomet. Mislim, da bi mi, če bi bili v takšnem položaju, napravili enako,'' je v smehu odvrnil 35-letni rekorder, ki je proti Ludogorcu dosegel že 201. zadetek v vijoličnem dresu.

Želi igrati od prve minute

Bi moral Tavares, strelski rekorder Maribora in slovenske prve lige, vstopiti v igro že prej? ''Vsako tekmo želim igrati od prve minute, a se zavedam, da je to nogomet,'' je dolgoletni kapetan dal vedeti, da ni zadovoljen z drobtinicami minut, ampak želi igrati v začetni postavi. Fizična pripravljenost po njegovem ni sporna. ''Super sem pripravljen, vsako tekmo želim igrati od začetka,'' je ponovil željo. Za njeno uresničitev bo moral v nadaljevanju sezone prepričati trenerja Darka Milaniča.

Trenerja Darka Milaniča bo poskušal prepričati, da si večkrat zasluži nastop od prve minute. V tej prvoligaški sezoni je zbral šest nastopov, a vselej vstopil v igro s klopi in skupaj odigral 96 minut. Foto: Vid Ponikvar

Maribor bo po izpadu iz Evrope vpisal novo poglavje. ''Zdaj se moramo osredotočiti na prvenstvo in pokal ter osvojiti obe lovoriki. Naredili bomo vse, da bomo prihodnje leto spet igrali kvalifikacije za ligo prvakov. V prvenstvu ni še nič izgubljenega. Prvenstvo je še dolgo, imamo še dovolj časa,'' je prepričan, da se bo Maribor v nadaljevanju približal največjim tekmecem za osvojitev naslova.

Ivkoviću želi vse najboljše, Mitrović mu je všeč

Na pokalni tekmi leta 2017 sta bila tako Marcos Tavares kot Nemanja Mitrović kapetana večnih tekmecev. Foto: Reuters V nove boje se bo podal z nekoliko spremenjeno zasedbo. Na izhodnih vratih je Saša Ivković. ''Želim mu vse najboljše. Je krasen človek in super nogometaš. Soigralci se bomo od njega poslovili v petek,'' je dejal kapetan po zadnjem evropskem srečanju v tej sezoni. Takrat še ni bil uraden podatek, da je Nemanja Mitrović sklenil pogodbo z vijolicami, a mu je kapetan že izrazil dobrodošlico. Predstavlja branilca po njegovem okusu.

''Mitrović je top okrepitev, zelo dober igralec,'' se dobro spominja Ljubljančana, s katerim se je pogosto srečeval na večnih derbijih v Sloveniji. Zdaj bosta sodelovala skupaj in poskušala pomagati Mariboru do že 16. državne zvezdice. Vijolice bodo v nedeljo gostovale v Domžalah.