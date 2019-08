Žreb: devet Slovencev izvedelo, kako po stopinjah Hazarda

Po atraktivnem žrebu skupinskega dela lige prvakov , v katerem bo v sezoni 2019/20 nastopilo šest slovenskih legionarjev, je svoje tekmece spoznalo še 48 udeležencev skupinskega dela lige Europa. Med njimi ne manjka slovenskih nogometašev. Benjamin Verbič in Domen Črnigoj bosta tekmeca v skupini B, Jaka Bijol in Miha Blažič pa v skupini H, kjer bosta imela opravka tudi z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je v četrtek iz Evrope izločil NK Maribor.

Žreb skupinskega dela lige Europa 2019/20

Skupina A: Sevilla (Špa), Apoel Nikozija (Cip - Vid Belec in Roman Bezjak), Qarabag (Aze), Dudelange (Luk)

Skupina B: Dinamo Kijev (Ukr – Benjamin Verbič), Köbenhavn (Dan), Malmö (Šve), Lugano (Švi - Domen Črnigoj)

Skupina C: Basel (Švi), Krasnodar (Rus), Getafe (Špa), Trabzonspor (Tur)

Skupina D: Sporting Lizbona (Por), PSV Eindhoven (Niz), Rosenborg (Nor), LASK Linz (Avt)

Skupina E: Lazio (Ita), Celtic Glasgow (Ško), Rennes (Fra), CFR Cluj (Rom)

Skupina F: Arsenal (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Standard Liege (Bel), Vitoria (Por)

Skupina G: Porto (Por), Young Boys (Švi), Feyenoord (Niz), Glasgow Rangers (Ško)

Skupina H: CSKA Moskva (Rus – Jaka Bijol), Ludogorec (Bol), Espanyol (Špa), Ferencvaroš (Mad - Miha Blažič)

Skupina I: Wolfsburg (Nem), Gent (Bel), St. Etienne (Fra - Robert Berić), Olexandrija (Ukr)

Skupina J: Roma (Ita), Borussia Mönchengladbach (Nem), Istanbul Basahsehir (Tur), Wolfsberger (Avt)

Skupina K: Bešiktaš (Tur), Braga (Por), Wolverhampton (Ang), Slovan Bratislava (Slk - Andraž Šporar in Kenan Bajrić)

Skupina L: Manchester United (Ang), Astana (Kaz), Partizan Beograd (Srb), AZ Alkmaar (Niz)

Slovenske barve v skupinskem delu evropske lige branijo Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Vid Belec in Roman Bezjak (oba Apoel Nikozija), Robert Berić (St. Etienne), Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan Bratislava), Domen Črnigoj (Lugano) in Miha Blažič (Ferencvaroš).

Verbič proti nekdanjemu klubu, Blažič spet z Ludogorcem

Benjamin Verbič je v dresu Köbenhavna nastopil tudi v ligi prvakov. Foto: Getty Images Ples kroglic je združil Verbičevega zdajšnjega in prejšnjega delodajalca. Vojničan se bo v skupini B dvakrat pomeril tudi z nekdanjimi soigralci pri Köbenhavnu, njegov tekmec pa bo tudi, če do konca prestopnega roka ne bo sprememb, Črnigoj. Primorec si je nastop v Evropi priigral s švicarskim Luganom.

V skupini F bosta nastopila tudi Arsenal in Eintracht, ki sta v prejšnji sezoni izstopala v evropski ligi. Topničarji so se uvrstili v finale, Nemci pa so v polfinalu šele po loteriji kazenskih udarcev izpadli proti poznejšemu prvaku. Skupina G je edina, v kateri nastopata vsaj dva nekdanja evropska prvaka. To sta Porto in Feyenoord.

Bolgarski prvak Ludogorec bo v Razgradu gostil moskovski CSKA, Ferencvaroš in Espanyol. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V skupini H bo evropsko sezono nadaljeval Ludogorec, ki je v četrtek po remiju v Ljudskem vrtu (2:2) izločil Maribor. Bolgarski prvak s tem še ni končal obračunov s Slovenci, saj se bo pomeril tako z moskovskim CSKA, kjer nastopa Bijol, še drugič v tej sezoni pa se bo nameril na Ferencvaroš. Madžarski prvak, pri katerem je Blažič obrambni steber, je bil zanj usoden v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov.

V skupini I sta na papirju največja favorita za napredovanje Wolfsburg in Berićev St. Etienne, v skupini J pa Roma in Borussia Mönchengladbach, ki bosta gostovala tudi v neposredni bližini Slovenije, saj bo njun tekmec v Celovcu tudi Wolfsberger.

Rdeči vragi, ki se želijo vrniti na pot stare slave, se bodo v skupini L namerili na tekmece iz Kazahstana, Srbije in Nizozemske.

Hazard najboljši igralec Vsak udeleženec skupinskega dela evropske lige je prejel slabe tri milijone evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa). Največ glasov za najboljšega igralca v prejšnji sezoni je prejel belgijski as Eden Hazard. Naslov bi lahko ubranil le v primeru, če bi z madridskim Realom v skupinskem delu lige prvakov osvojil tretje mesto in nato spomladi nadaljeval pot v evropski ligi. Foto: Reuters Naslov brani londonski Chelsea, ki v tej sezoni nastopa v skupinskem delu lige prvakov, njen nekdanji zvezdnik Eden Hazard (zdaj Real Madrid) pa je bil izbran za najboljšega igralca v evropski ligi v sezoni 2018/19.

Finale evropske lige 2019/20 bo 27. maja 2020 na Poljskem v Gdansku.