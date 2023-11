Green Dragons napovedujejo spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla

Navijaška skupina Green Dragons, ki stiska pesti za ljubljansko Olimpijo in letos praznuje 35. rojstni dan, za danes pripravlja prav poseben šov. V Stožicah, kjer se bosta v 16. krogu slovenskega prvenstva za točke pomerili Olimpija in Mura, bo izvedla pirotehnični šov. Prejšnji mesec so poskrbeli, da je "gorelo" središče Ljubljane, danes pa se obeta pirotehnični spektakel še na stadionu. "To bo spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla," napovedujejo navijači Olimpije.

V začetku prejšnjega meseca so si najglasnejši podporniki Olimpije, ki pesti za zmaje organizirano stiskajo že okroglih 35 let, dali duška v starem delu Ljubljane. Pripravili so ognjemet in zaznamovali začetek proslavljanja rojstnega dneva. Tega nameravajo zavleči skoraj do konca jeseni. Tako danes sledi drugi del trilogije.

Pirotehnični šov, ki je 2. oktobra razsvetlil nebo nad Prešernovim trgom, Ljubljanico in številnimi znamenitostmi v Stari Ljubljani, se bo tokrat preselil na stadion.

Tako je bilo v začetku oktobra v starem delu Ljubljane:

Navijaška skupina Green Dragons napoveduje spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla. Na dvoboju proti Muri, sklepnem dejanju 16. kroga Prve lige Telemach, bo tako pestro in spektakularno. Ker bodo podpore deležni tudi gostje, ki jih v Stožicah že tradicionalno spremlja lepo število zvestih privržencev, se bo današnji prvoligaški spored, ta se bo začel s štajerskim derbijem med Mariborom in Celjem ob 15. uri v Ljudskem vrtu, končal z obračunom med Olimpijo in Muro, na katerem bo zanimivo ne le na zelenici, ampak tudi na tribunah.

Obračun med Olimpijo in Muro se bo začel ob 17.30. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Navijači Olimpije za dvoboj pripravljajo posebne koreografije, ob tej priložnosti pa vabijo vse, ki so bili kadarkoli člani njihove navijaške skupine, da se jim danes pridružijo na severni tribuni Stožic. Obračun se bo začel ob 17.30, trener Zoran Zeljković pa bo na njem skušal nadaljevati niz srečanj z nedotaknjeno mrežo, ki traja že štiri tekme. Zmaji niso prejeli zadetka niti na zadnji tekmi, ko so v četrtek ugnali ferskega prvaka KI Klaksvik in se razveselili zgodovinske prve evropske zmage v konferenčni ligi. Bodo niz nadaljevali tudi danes in s tem še olepšali proslavljanje njihovih navijačev ob 35-letnici obstoja Green Dragonsov?