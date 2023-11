Neverjetno, kaj uspeva temu Portugalcu v dresu Olimpije!

To ni več naključje. David Sualehe je portugalski branilec, ki se zelo poredko vpiše med strelce, ko pa mu to uspe, vselej doseže zadetek z ogromno težo in pomembnostjo. V četrtek je tako postavljal nove mejnike v Stožicah, njegovo ime bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovini Olimpije.

Strelska statistika Davida Sualeheja, 26-letnega Portugalca z mozambiškimi koreninami, je prav posebne narave. Od sezone 2014/15 in prvih dokazovanj v mladinski ligi prvakov, ko je nosil še dres slovitega Porta, je v karieri po podatkih Transfermarkta odigral 163 tekem. Na igrišču je prebil skoraj 12 tisoč minut, okušal igranje v številnih tekmovanjih tako na Portugalskem kot tudi v Sloveniji, se večkrat preizkusil tudi v evropskih pokalih.

David Sualehe je v prejšnji sezoni pomagal Olimpiji do pokalne lovorike ... Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav je levi bočni branilec, je večkrat zapretil tekmečevim vratom, a zadetka dolgo ni in ni mogel doseči. Pri doseganju zadetkov je bil zelo skromen. Skromen, a tudi selektiven. V celotni karieri je namreč dosegel le dva zadetka. No, ko pa mu je to uspelo, je dosegel takšna, ki sta navijače Olimpije vedno spravila v delirij in dodobra ogrela njihova srca. Proslavljal ju je z ogromnim ponosom in dokazal, da je postal mož za doseganje zadetkov, ki prinašajo nekaj več.

Branilec s polnim imenom David De Senna Fernandes Sualehe pri Olimpiji prisega na igralno številko 3, za zdaj pa se lahko pohvali le z dvema zadetkoma. A kakšnima! Prvič je strelsko zablestel 16. aprila. Takrat je na večnem derbiju v Stožicah zatresel mrežo Maribora. Ažbeta Juga je premagal z natančnim strelom z okrog 20 metrov. Olimpijo je popeljal v vodstvo, prevesil jeziček na tehtnici v korist zmajev in jih približal zmagi, s katero so si državni naslov zagotovili že pet krogov pred koncem prvenstva.

... in naslova državnega prvaka z Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekdanji up Porta, ki v svoji domovini ni nikoli zaigral v prvi, ampak zgolj v drugi ligi, kjer je zbral skoraj sto nastopov, je tako svoj strelski prvenec v članski konkurenci proslavljal na tekmi, ki velja za največji praznik slovenskega klubskega nogometa, hkrati pa je takratno četo Alberta Riere popeljala do zagotovitve kante. Olimpija je takrat zmagala z 2:0, zadel je še Admir Bristrić.

Prvi strelec Olimpije v konferenčni ligi

Po zadetku proti Mariboru je sledil nov daljši strelski post Sualeheja. Trajal je skoraj sedem mesecev, nato pa je 26-letni Portugalec znova izbral zelo posrečen trenutek za novo veselje. V četrtek se je vpisal v zgodovino kluba kot prvi nogometaš, ki je zatresel mrežo v skupinskem delu konferenčne lige. V igro je vstopil namesto Justasa Lasickasa v 75. minuti, ko je bil rezultat srečanja med prvakoma Olimpije in Ferskih otokov še začetnih 0:0.

V karieri je zbral več kot 160 nastopov, med strelce pa se vpisal le dvakrat: proti Mariboru za naslov prvaka Olimpije in proti Klaksviku za zgodovinsko prvo zmago v Evropi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Zmaji so bili boljši. Pripravili so si številne priložnosti, eno izmed njih je kmalu po vstopu v igro zapravil tudi Sualehe, v 84. minuti pa je dobrih dva tisoč gledalcev v Stožicah norelo od navdušenja, saj je Olimpija končno zatresla mrežo Klaksvika. To je uspelo ravno Sualeheju, ki je z mojstrskim strelom z leve strani kazenskega prostora atraktivno premagal vratarja ferskih prvakov ter dosegel strelski prvenec v Evropi. Zmaji so si lahko oddahnili, igra je v nadaljevanju še bolj stekla, Olimpija je na koncu zmagala z 2:0, zadel je še Mustafa Nukić.

David Sualehe je v 75. minuti zamenjal Justasa Lasickasa. Devet minut pozneje je občinstvo v Stožicah spravil na noge, pisala se je zgodovina. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Zgodilo se je podobno kot pred sedmimi leti proti Mariboru. Ko se med strelce vpiše Sualehe, torej zmaji doma zmagujejo z 2:0, navijači pa proslavljajo nekaj veličastnega.

Če bo obveljalo pri tej tradiciji, privrženci zeleno-belih že komaj čakajo, da bi Portugalec, rojen v Portu, zadel še kdaj. To bi namreč lahko pomenilo, da je Olimpija dosegla nov odmeven uspeh. Glede na to, da ga pogodba z ljubljanskim klubom veže do konca junija 2025, je pred njim še ogromno priložnosti za nov zgodovinski zadetek.