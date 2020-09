Mlade zmaje popeljal v Evropo, zdaj pa stopil v velike čevlje #video

Vodstvo sežanskega Tabora je moralo po nenadnem odhodu Maura Camoranesija hitro izbrati naslednika. Po tehtnem premisleku so se odločili za 40-letnega Gorana Stankovića, ki je v prejšnji sezoni popeljal mladince Olimpije do prvega mesta. "Ima dovolj izkušenj, predvsem pa strokovnega znanja in karakter," ga hvali direktor Tabora Davor Škerjanc. Da bi bil lahko strateg iz Ljubljane iz pravega testa za češnjice, je nakazala že prva tekma.

Navijači Tabora so v nedeljo prvič na delu spremljali Gorana Stankovića. Mladi trener iz Ljubljane, ki je pred tem v članski konkurenci vodil Šenčur, Bravo in Brinje, je stopil v velike čevlje. Podal se je na trenerski stolček, na katerem je pred tem sedel Mauro Camoranesi, eno največjih nogometnih imen na svetu, kar jih je kadarkoli delovalo v slovenskem klubskem nogometu.

Tabor je zaigral proti Aluminiju. Čeprav je hitro ostal z igralcem manj, se rdeče-črni niso ustrašili priložnosti. Zaigrali so odločno in premagali Kidričane s 3:1, 40-letni Ljubljančan pa je dokazal, da lahko uresničuje cilje tudi v tako zahtevnih okoliščinah, kot je bil nedeljski spopad v Sežani, kjer je zaigral z ekipo, s katero je prej opravil le nekaj treningov.

Od mladih zmajev do članov češnjic

Goran Stanković je vodil člane Šenčurja, Brava in Brinja ter mladince Slovana in Brava. "Taktično smo odigrali vrhunsko," je po sladki zmagi poudaril novi trener Tabora, ki se je o prevzemu odgovornega položaja pogovarjal že prej, a želel najprej končati pot pri Olimpiji in uresničiti zadane cilje. Bil je vodja mladinskega pogona zmajev in ga popeljal do prvega mesta v prekinjeni sezoni državnega prvenstva, po kateri je zmaje doletela velika čast, saj bodo zastopali slovenske barve v mladinski ligi prvakov. Pri mladih zmajih je vodil tudi nekatere igralce, ki so pozneje prejeli priložnost v članski ekipi zmajev, na primer Enrik Ostrc, Michael Pavlović, Gal Kurež, Stefan Petrović …

Zdaj je dočakal priložnosti pri Taboru, kjer se trenerski stolček pogosto prazni, a ne zaradi rezultatskih kriz, ampak zato, ker so strategi češnjic pri prvoligaških tekmecih na zelo dobrem glasu. Andrej Razdrh se je lani dokazal, popeljal Tabor v prvo ligo, nato pa odšel v Domžale, Mauro Camoranesi je priigral obstanek, nato pa odšel v Maribor.

Direktor Tabora optimist

Mauro Camoranesi je podobno kot njegov naslednik na klopi Tabora svoje poglavje pri Mariboru začel z zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Bi lahko enaka usoda doletela tudi Stankovića in ali bo tudi on nekoč, zaradi dobrega dela na Krasu, prejel kakšno ponudbo od (nekdanjih) slovenskih prvakov?

"Verjamem, da bo zadevo izpeljal brez večjih težav. Ekipa je kakovostna, ima pravi karakter," je direktor Škerjanc prepričan, da se bo Stanković izkazal za posrečeno rešitev. Goji napadalen, borben in organiziran nogomet. S tem, kako so igrali Sežančani prej, se ne obremenjuje. Ne nazadnje mu je predhodnik Camoranesi zapustil dobro pripravljeno ekipo, kluba ni zapustil zaradi skromnih rezultatov, ampak ponudbe Maribora, zaradi katere so bili v Sežani počaščeni.

Zdaj Tabor pod vodstvom novega trenerja čaka nov izpit. V nedeljo se bodo mudili pri dvakratnih državnih prvakih Domžalah.