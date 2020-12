Kapetan Olimpija odkrito o potezi vodstva: Zelo sem bil presenečen #video

Nogometaši Olimpije bodo v 17. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačih tleh, kjer so nazadnje v večnem derbiju premagali Maribor, gostili Tabor. Trener Dino Skender na češnjice nima lepih spominov. Mladi hrvaški strokovnjak je morda res še neporažen na obračunih z Mariborom in velja za "črno mačko" vodilnega prvoligaša, ki bo v soboto proslavil 60. rojstni dan. Po drugi strani pa ima Skender v slovenski prvi ligi tudi svojo "nočno moro". To je ravno Tabor.

Skenderja na rojstni dan kaznovali s 300 evrov

Dino Skender kot trener Olimpije še ni izgubil proti Mariboru, a prav tako še ni premagal Tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida Kraševci so ga najprej spravili v slabo voljo ob koncu prejšnje sezone, ko so nepričakovano zmagali v Stožicah in zmajem otežili pot do naslova, do katerega jih je nato delil le en zadetek v Celju. V tej sezoni so češnjice premagale Olimpijo še na Krasu (2:1). Po tisti zmagi so se za kratek čas povzpele celo na prvo mesto, a ga nato hitro, zlasti zaradi skromnih rezultatov na gostovanjih, tudi zapustili. V zadnjem nastopu so dokazali, da bi bili lahko še kako neugodni za Ljubljančane, saj so na domačih tleh strli odpor prvakov iz Celja (1:0). Bi lahko prekrižali načrte tudi zmajem?

''Tekmo proti Taboru moramo odigrati na visoki ravni. Gremo po zmago,'' napoveduje 37-letni Slavonec, ki je v četrtek praznoval rojstni dan. Zato ne bi imel nič proti, če bi mu varovanci za osebni praznik čestitali z zmago nad neugodnim tekmecem.

Zmagoviti gol napadalca Tabora Djala Aldairja na zadnji tekmi proti Olimpiji (2:1):



Ravno na njegov rojstni dan je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) sporočil, kako je Olimpija kaznovana s 300 evrov. Skender se namreč na gostovanju v Celju ni držal pravil. Ni izvrševal odločitev pristojnega organa NZS. Na stadionu Z'dežele je igralcem med tekmo pomagal z glasnimi nasveti in jih usmerjal s tribun. Bil je kaznovan, tako da ni smel sedeti na klopi, imel je prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora, a se je znašel po svoje. Ker ni bilo gledalcev, so njegove besede lažje pripotovale do ušes varovancev, ki jih konec tedna čaka nov izziv.

Elšnik: Vidim se kot poštenega fanta in igralca

Da je Tabor zelo neugodna ekipa, je prepričan tudi kapetan Timi Max Elšnik. ''Tabor ti lahko hitro povzroči težave. Moramo se maksimalno pripraviti, tradicionalno imamo z njimi težave, zadnji dve tekmi smo izgubili, zato moramo ta niz v soboto prekiniti in zmagati,'' meni 22-letni Štajerec, ki je na zadnji tekmi v Sežani dosegel lep zadetek, a mu po dvoboju ni bilo do veselja, saj je Olimpija ostala praznih rok.

O kapetanskem traku pri Olimpiji in mladi reprezentanci:

To bo prva tekma med Olimpijo in Taborom, na kateri bo Elšnik nosil kapetanski trak. Po novem je kapetan kar dveh ekip. Olimpije in mlade slovenske reprezentance do 21 let! ''To je velika odgovornost. Vidim se kot poštenega fanta in igralca. Do vseh imam korekten odnos in čutim, kako mi ekipa vrača spoštovanje. Tako v reprezentanci kot pri Olimpiji. Si pa vseeno moraš to zaslužiti,'' poudarja, kako je zelo zadovoljen z ozračjem v moštvu. Zaveda se, da je kot kapetan medijsko bolj izpostavljen. ''To velja zlasti za mlado reprezentanco, sploh zdaj, ko bo Euro. Poslušal sem izjavo selektorja, kapetan bo medijsko na Euru zelo izpostavljen, tako da moraš biti pripravljen tudi na to,'' komaj čaka na nove izzive. Slovenska reprezentanca do 21 let, ki ji poveljuje Milenko Ačimović, se bo prihodnje leto na Euru v skupini B merila z vrstniki iz Španije, Italije in Češke.

"Lahko samo čestitamo vodstvu kluba, da so jih poiskali"

Prepričan je, da lahko Olimpija s pomočjo Milovića, Kvesića in Močinića lažje osvoji naslov prvaka. Foto: Planet TV Elšnik je v mladi reprezentanci na seznamu kapetanov nasledil napadalca Maribora Jana Mlakarja, pri Olimpiji pa izkušenega branilca Mirala Samardžića, ki je primoran zaradi kazni izpustiti še dve tekmi. ''Zelo sem bil presenečen, da so se s strani kluba odločili zame. Vseeno sem nekoliko mlajši od večine ekipe, a sem dal vseeno v karieri že marsikaj skozi. Imam določene izkušnje iz tujine, ki so mi pomagale, ko sem se vrnil v slovensko ligo,'' je nekdanji legionar Derby Countyja presrečen, da je lahko kapetan tako v klubu kot tudi reprezentanci.

Vesel je tudi, da je Olimpija prejšnji mesec sklenila sodelovanje s tremi izkušenimi Hrvati. Zmajem so se pridružili Goran Milović, Mario Kvesić in kot zadnji Ivan Močinić. ''To so pomembne okrepitve za naš kader, našo ekipo. Lahko samo čestitamo vodstvu kluba, da so jih poiskali in prepričali, da pridejo k nam. Res so dodana vrednost. Vidi se, da nam želijo pomagati. Lahko sem samo srečen, da jih imamo. Kvalitetne igralce bomo vedno radi sprejeli, ker je vsem skupaj cilj biti prvak,'' doživlja prihod hrvaških soigralcev kot korak proti zadanemu cilju. Za zdaj za vodilnim Mariborom zaostajajo tri točke.

Dogajanje v Stožicah lahko v soboto spremljate v neposrednem prenosu na Planet TV od 17. ure naprej.