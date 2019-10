Dobrih novic za Maribor kar noče biti konec #video

Zvezni igralec nogometnega kluba Maribor Dino Hotić na večnem derbiju z Olimpijo, na katerem je bil primoran zapustiti igro že v 59. minuti, ni staknil hujše poškodbe rame. To je pokazal podroben zdravstveni pregled, tako da bi lahko Ljubljančan, ki se spogleduje z igranjem v državnem dresu Bosne in Hercegovine, kandidiral že za sobotni derbi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Muri.

Mariborčani so v soboto prekrižali načrte Olimpiji. Potrdili so pravilo, ki je v zadnjih sezonah več kot očitno, ko se pomerita večna tekmeca iz Maribora in Ljubljane. Vijolice so boljše v Stožicah, zmaji pa v Ljudskem vrtu. Maribor je v soboto zmagal s 4:2, k veliki zmagi, s katero se je prvič v tej sezoni povzpel na vrh razpredelnice, pa je pomemben delež prispeval tudi Dino Hotić.

Hotić dvakratni podajalec

Hotić z Mariborom v prvenstvu v Stožicah še ni izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodni polovici prvega polčasa je prispeval podaji za zadetka, ki sta ju dosegla Luka Zahović in Rok Kronaveter. Njegov predložek z desne strani sta spretno z glavo pretopila v zadetka.

Maribor je povedel z 2:0, nato pa se je jeziček na tehtnici obrnil na stran gostiteljev. Olimpija je na začetku drugega polčasa izenačila na 2:2, za dodatne težave v vrstah državnih prvakov pa je poskrbela še poškodba Hotića. Po dvoboju z Mariom Jurčevićem se je prijel za ramo in moral predčasno zapustiti igrišče. Pisala se je 59. minuta, Mariborčani pa so jo v nadaljevanju spet zagodli Olimpiji.

Kronaveter in Mitrović prvič v dresu NK Maribor na večnem derbiju:

V sodnikovem podaljšku so v režiji Roka Kronavetra, ki je podobno kot Nemanja Mitrović izkusil prvi večni derbi v dresu Maribora, in veliki pomoči vratarja Olimpije Nejca Vidmarja, ki se mu je prikradla nerazumljiva napaka, dosegli še dva zadetka in zmagali s 4:2. Zadnji zadetek na tekmi je dosegel Rudi Požeg Vancaš.

Derbi med Mariborom in Muro tudi s Hotićem?

V 4. krogu je zadetek za Maribor v Fazaneriji dosegel Martin Milec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborski klub je sporočil, da Hotića ne čaka daljši premor. Zdravstveni pregled je pokazal, da je staknil lažjo poškodbo sklepa v ramenskem obroču, klubska zdravniška služba pa si bo prizadevala, da bi lahko 24-letni Ljubljančan že kandidiral za sobotno tekmo. Ta bo zelo pomembna.

V Ljudski vrt bo zvabila ogromno gledalcev, iz Murske Sobote se obeta zelo množičen obisk. Maribor in Mura se bosta spopadla v derbiju kroga. Na lestvici ju loči le ena točka, vijolice pa se dobro zavedajo, da prihaja oreh, ki ga bo zelo težko streti. Mura je edini klub, proti kateremu Mariborčani v prejšnji, šampionski sezoni niso zmagali vsaj enkrat. Odkar so se črno-beli z Antejem Šimundžo vrnili v prvo ligo, še niso izgubili proti Mariboru v prvenstvu.

Odmevi po večnem derbiju:

Edini dvoboj v tej sezoni, velika tekmeca sta se pomerila v 4. krogu v Fazaneriji, se je končal brez zmagovalca (1:1). Zadetek za vijolice je dosegel Martin Milec, ki se še vedno nahaja na seznamu poškodovanih igralcev, podal pa mu je ravno Hotić. Če bi bil nared za sobotno tekmo, bi bila to velika pridobitev za gostitelje, česar bi se zelo razveselil trener Darko Milanič.