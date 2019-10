Nasmejani Prekmurec se nad Domžalami znaša z evrogoli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lani nepozaben zadetek z rabono, ki je odmeval tudi po Evropi, v soboto pa še evrogol, ki bi lahko kandidiral za zadetek sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. Ko so na drugi strani Domžale, uspeva nogometašu Mure Ninu Kouterju marsikaj. ''Očitno mi Domžale ležijo, kaj nam rečem drugega,'' je povedal za Planet TV po visoki zmagi nad Domžalami (3:0).

Najvišjo zmago 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije je dosegla Mura. Čeprav so bile na drugi strani Domžale, je z atraktivnimi zadetki – pod dva se je podpisal Amadej Maroša, enega pa je dosegel Nino Kouter – prišla do prepričljive zmage s 3:0. Ravno na dan, ko je trener Ante Šimundža praznoval 48. rojstni dan. ''Najlepša čestitka je bila zmaga in predstava fantov,'' je poudaril Mariborčan, ki je podobno kot gledalci – v Fazaneriji se jih je znova zbralo lepo število, skoraj tri tisoč – užival v prekrasnih zadetkih.

Maroša ocenil, da je bil zadetek Kouterja lepši

Nino Kouter na tekmah z Domžalami dosega atraktivne zadetke. Foto: Planet TV Tako prvi kot drugi sta si prislužila oznako evrogol. Kdo od nogometašev, ki sta zatresla mrežo Domžal, je dosegel lepši zadetek? ''Vsak je bil po svoje lep. Meni se je žoga dobro odbila, lepo sem jo zadel in dosegel evrogol,'' je dejal Kouter, njegov soigralec pa je ''športno'' priznal: ''Ninov zadetek je bil lepši.''

Kouter je že drugo leto zapored na domačem dvoboju proti Domžalam dosegel zelo atraktiven zadetek. Lani je plenil pozornost z nepozabno rabono, tokrat mu je uspel popoln strel z ogromne razdalje. ''Očitno mi Domžale ležijo, kaj nam rečem drugega.''

Šimundža o Mariboru: Zaradi takih tekem se trenira

Navijači Mure so čestitali Anteju Šimundži za 48. rojstni dan. Foto: Planet TV Mura je po novi zmagi od vodilnega Maribora in drugouvrščene Olimpije oddaljena le točko. V soboto bo derbi v Ljudskem vrtu, kamor se bo ponovno odpravilo ogromno število navijačev Mure. V Murski Soboti so že zagnali akcijo ''Vsi v Maribor''.

Kako pa sobotno gostovanje v Ljudskem vrtu, ki ga pozna kot lastno dlan, doživlja trener Šimundža? "To je za nas privilegij, če se tekma z Mariborom tretira kot derbi. Pomeni priznanje za naše delo, se pa takšnih tekem veselimo. Zaradi takih tekem se trenira, igra nogomet za gledalce. Najbolj pomembno je, da se psihično in fizično spočijemo zaradi napornega ritma, ki smo ga imeli. Nato se moramo pripraviti na težko gostovanje v Mariboru," je nekdanji slovenski reprezentant, ki uživa na trenerskem stolčku Mure, dejal o sobotnem gostovanju pri vodilnemu klubu, na katerega ga vežejo prekrasni spomini.

Derbi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije si boste lahko v soboto zvečer ogledali v neposrednem prenosu na Planet TV.