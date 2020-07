Darko Milanič: Zmaga Olimpije je bila nezaslužena

Ko je Maribor v začetku marca doma ostal praznih rok proti ljubljanskemu Bravu (1:2), je Darko Milanič zapustil vroči stolček. Usoda je hotela, da je bilo to tudi zadnje srečanje vijolic pred pandemijo novega koronavirusa, ki je poskrbela za daljši prisilni premor. Izolan se je vrnil na Primorsko, kjer ne skriva želje, da bi nadaljeval trenersko kariero. Njegov cilj je, da bi v prihodnosti vodil klub v tujini, kar pa zadeva dogajanje v slovenskem prvenstvu, pa stiska pesti za dolgoletne varovance, ki branijo barve Maribora.

Olimpija prvak? Nič še ni odločeno.

Mariborčani so v nedeljo zapravili priložnost za skok na prvo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo so imeli priložnost, da se z zmago nad Olimpijo zavihtijo na prvo mesto, a niso uresničili cilja. Ostali so brez točk (0:1), zeleno-beli pa so se jim šest krogov pred koncem sezone oddaljili za štiri točke, tako da Mariborčani za ubranitev naslova potrebujejo vsaj dva spodrsljaja Olimpije, obenem pa morajo paziti, da na svojih tekmah do konca sezone osvajajo maksimalno število točk.

"Ne glede na prednost Olimpije, ki jo ima v tem trenutku, nič še ni odločeno. Razpored tekem do konca je glede na to, da je naše prvenstvo zelo zahtevno, za vse tri ekipe enak," napoveduje še napet zaključek stresne sezone 2019/20, ki jo je zaznamoval daljši spomladanski premor zaradi izbruha novega koronavirusa. Prvoligaški klubi bodo konec tedna vstopili v hud ritem, ki ga bo konec šele 22. julija, ko bo odigran zadnji krog.

"Napeto bo, kar tako se ne bo rešil boj za prvaka," 52-letni Primorec, ki je Mariborčane popeljal kar do 11 klubskih lovorik, napoveduje peklenski razpored za klube. V 18 dneh bodo odigrali kar šest tekem, to pa je po njegovem velika priložnost za Maribor. Zaradi fizične pripravljenosti in dolge klopi, ki pa se je po nedavni poškodbi Aleksandra Rajčevića, zanj se je sezona že končala, malce skrčila.

S kom igrajo trije največji kandidati za naslov v zadnjih šestih krogih:

Olimpija (59 točk) Celje (55 točk) Maribor (55 točk) 31. krog (3. do 5. julij) Triglav - Olimpija Bravo - Celje Maribor - Mura 32. krog (7. do 9. julij) Olimpija - Rudar Celje - Domžale Tabor - Maribor 33. krog (12. julij) Olimpija - Aluminij Maribor - Celje Maribor - Celje 34. krog (15. in 16. julij) Mura - Olimpija Celje - Triglav Bravo - Maribor 35. krog (18. julij) Olimpija - Tabor Rudar - Celje Maribor - Domžale 36. krog (22. julij) Celje - Olimpija Celje - Olimpija Aluminij - Maribor

Darka Milaniča začudila odločitev Olimpije

Veselje Anteja Vukušića in trenerja Olimpija Dina Skenderja po zmagovitem zadetku. Foto: Grega Valančič/Sportida Milanič je brez delodajalca že štiri mesece. "Minilo je že kar nekaj časa, odkar nisem na klopi Maribora, tako da sem si v nedeljo z veseljem pogledal derbi. Nisem pa ga pogrešal, ker se človek v tem času jasno obrne k drugim zadevam," je v pogovoru za Planet TV povedal nekdanji reprezentant, ki je nosil kapetanski trak na evropskem prvenstvu pred okroglimi 20 leti, kot trener Maribora pa je vodil vijolice proti Olimpiji na 41 tekmah.

Po nedeljskem obračunu, ki ga je z zadetkom v 59. minuti odločil najboljši strelec tekmovanja Ante Vukušić, ga je spremljal občutek, da rezultat 1:0 za Olimpijo ne izžareva realnega dogajanja na igrišču. Meni, da je bila zmaga Olimpije nezaslužena.

Naslednik Darka Milaniča Sergej Jakirović je po štirih zaporednih zmagah z Mariborom vpisal prvi poraz. To je bil sploh prvi poraz Maribora za točke v Stožicah, odkar je predsednik zmajev Milan Mandarić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Popolnoma logično je, da vsak čuti in to doživlja po svoje," je pojasnil svoje videnje derbija, ki ga je začudil, zlasti zaradi odločitve Olimpije, da se bo na derbiju bolj osredotočila na obrambne naloge. To ji je uspelo, saj je z nekaj pomoči sreče (Maribor je dvakrat zadel okvir vrat) in vrhunskimi posredovanji Nejca Vidmarja zadržala mrežo nedotaknjeno, s tem pa si odprla pot do dragocene zmage, s katero so si Ljubljančani krepko izboljšali možnosti za osvojitev prvenstva.

"Videl sem derbi, v katerem je Maribor naredil veliko v napadu, da bi zmagal, Olimpija pa je veliko naredila v obrambi, da bi zmagala. To je redkost. To, da se je Olimpija na domačem igrišču postavila tako, kot je, se vsaj v zadnjem času ni dogajalo," se je spominjal številnih prvenstvenih gostovanj v Stožicah, ko je vodil Maribor in naletel na bolj odprto ter napadalno usmerjeno Olimpijo.