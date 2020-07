Nekdanji slovenski reprezentant Alfred Jermaniš, v nogometnih krogih priljubljeni Švicko, velja za gostobesednega in hvaležnega sogovornika. Ne mara ovinkarjenja, ampak najraje govori brez dlake na jeziku. Tako je bilo tudi v primeru, ko smo ga povprašali, kdo bo po njegovem mnenju slovenski prvak. Zanj ni večje dileme. ''To bo Olimpija,'' je trdno prepričan 53-letni Koprčan.

Nenavadna sezona 2019/20, ki jo je izbruh novega koronavirusa prisilno podaljšal do 22. julija – tako pozno se slovensko prvenstvo ni končalo še nikdar –, prehaja v zaključno fazo. Danes sledi veliki finale, zadnji krog in večerni derbi v Celju, ki ga bo spremljala vsa Slovenija.

"Zame je Olimpija še vedno favorit. Kljub vsemu," je bil neposreden Alfred Jermaniš in pojasnil, zakaj Celjanom ne pripisuje večjih možnosti za zgodovinski naslov prvaka. Pa čeprav ima Kosićeva četa vse na pladnju in ji lahko nepozabno proslavljanje krstne državne zvezdice zagotovi že točka. Že začetnih 0:0!

Razmišljal je, da bo Celje imelo težave z obstankom

Ko je spremljal dvoboj med Taborom in Celjem (1:0) v drugem krogu, je razmišljal o tem, kako se bo morala Kosićeva četa krčevito boriti za obstanek. Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne, Olimpija je zame favorit," je ponovil nekdanji slovenski reprezentant in nadaljeval: "Ko sem spremljal dvoboj prvega kroga med Taborom in Aluminijem, so Kidričani 'nabili' Sežano. Bilo je težko gledati, kako boljši so bili. Potem je sledila tekma med Sežano in Celjem. Tabor je bil tako boljši od Celja, da sem takrat razmišljal, kako bo imelo še težave z obstankom v ligi. No, danes se bori za prvaka. In tega mu ne more nihče vzeti. A po tistem, kar sem videl v drugem krogu, tisti nemoči Celja, mi je ostal priokus, kako je bil Tabor dominanten. In da lahko takšno Celje danes postane državni prvak …" je začuden, kako so se stvari spremenile in kje je zdaj NK Celje.

"Res pa je tudi, da je imela Olimpija marsikatero težavo. Točke je izgubljala tam, kjer jih ne bi smela. Izkazalo se je, da lahko v tej ligi vsak premaga vsakega. Dobro, vsak razen Velenja, da se popravim. Po jesenskem delu je bil zraven vrha še Aluminij, Mura je osvojila pokal, Olimpija v pokalu izpadla proti Rudarju. Noben klub ni bil konstanten. Vseeno pa imam glede Celjanov slab priokus, še vedno se spominjam tiste tekme v Sežani, po kateri je težko razumeti, da je takšno Celje danes v igri za naslov."

Ne predstavlja si, kako bi lahko Olimpiji spodletelo

Kapetan Olimpije Tomislav Tomić bi lahko danes v zrak dvignil "kanto". Foto: Vid Ponikvar Današnja poslastica na stadionu Z'dežele se bo začela ob 20.45. Slabi dve uri pozneje bo znano, ali bodo Celjani prvič prvaki ali pa bo "kanta" potovala v Ljubljano in bo predsednik Milan Mandarić nadaljeval sanjski niz osvajanj naslovov v sodih letih (2016, 2018 in 2020).

"V igri je še 90 minut. Celjani so v boljšem položaju, vendarle igrajo doma, navijači Olimpije pa ne bodo mogli priti na stadion, saj velja omejitev 500 oseb. Celju pomaga tudi remi, a si ne morem predstavljati, da Olimpiji ne bi uspelo. Res je, v zadnjem času niso prepričljivi. Trener Skender je najprej v Domžalah srečno zmagal, podobno je sledil derbi, kjer je bil Maribor boljša ekipa, na naslednjih dveh tekmah pa je bilo bolje. Dala je 12 golov. Resda proti Triglavu in Rudarju, a je treba znati dati sedem ali pet zadetkov. Sem pa pred sezono govoril, da bo imela Olimpija letos težave, ker se je vedelo, da kar osem igralcev po koncu junija ne bo več njenih članov. Bagnack že ni več v igri, Tomić je, kakor slišim, le podaljšal, Menalo ima kartone … Precej je tega. Fantje več ne vedo, kje so in kje niso. Da pa je še bolj smešno, zdaj iščejo še dežurnega krivca, kar kaže dogajanje s Safetom Hadžićem, s čimer želi vodstvo samo skriti dejanske težave, da jih javnosti ne opazi, in pozornost preusmeriti drugam. Kakorkoli, kakovost je še vedno na strani Olimpije. Igra se le še 90 minut, a sem prepričan, da bo zmagala Olimpija. Nanjo bi stavil 100 evrov. Takoj bi označil dvojko," je dal Jermaniš vedeti, kako trdno je prepričan v današnje slavje ljubljanskega kluba.

Če bi Milanič še vodil Maribor, bi bil prvak

Jermaniš je prepričan, da bi njegov "primorski sosed" in nekdanji soigralec v reprezentanci Darko Milanič popeljal vrtnice do novega naslova, če bi ostal na vročem stolčku v Ljudskem vrtu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Je pa tudi res, da bi bila za slovenski nogomet lepa osvežitev, če bi bili Celjani prvaki. Ne vem pa, kakšen korak bi bil to šele za Olimpijo, če ne bi bila prvak. Če izgubi, bo na koncu šele tretja," ni pozabil omeniti še Maribora, ki bi lahko danes na lestvici prehitel zmaje. Če bi seveda premagal Aluminij, Ljubljančani pa bi ostali praznih rok v knežjem mestu.

Ko se je začel glas našega sogovornika po telefonu že počasi poslavljati, pa je moral Švicko z nami deliti še nekaj, kar mu že nekaj časa ne da miru. "Če bi bil Darko Milanič še trener Maribora, bi bil Maribor že prvak, če bi bil Safet Hadžić še trener Olimpije, bi bila Olimpija že prvak. Zagotovo," nam je skušal dopovedati, kako večna slovenska tekmeca z menjavo trenerjev – na vroča stolčka v Ljudskem vrtu in Stožicah sta letos prišla hrvaška stratega – nista naredila premika na boljše.

Podobno kot o Milaniču razmišlja Jermaniš tudi o usodi Olimpije, če bi jo do konca sezone vodil Safet Hadžić. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Po njegovem mnenju bi v primeru, da se ne bi odločila za spremembe, naredila bistveno več. Bilo bi celo tako boljše, da Celjani v zadnjem krogu ne bi mogli odločati o tem, kdo bo prvak. Tako pa lahko, in to še kako! S pomočjo glasnega in evforičnega občinstva, ki bo na zgodovinskem večeru še bolj energično kot sicer, se lahko povzpnejo na prestol. Morajo le ostati neporaženi proti Olimpiji.

To pa jim, če gre verjeti napovedi 29-kratnega reprezentanta, ki je v karieri služil legionarski kruh tudi na Japonskem, v Avstriji in na Cipru, ne bo uspelo. V zmago zmajev je tako prepričan, da bi na "dvojko" stavil 100 evrov …