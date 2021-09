V živo: Ljubljančani nagajajo Kopru, šov Afričana na Krasu

Nedeljski spored 9. kroga sta odprla Tabor in Aluminij, Sežančani so se znesli nad Kidričani (4:0), Rodrigue Bongongui pa je dosegel kar tri zadetke. Vodilni Koper skuša nadaljevati imeniten niz proti Bravu, v sklepnem dejanju kroga pa se bosta v ponovitvi bitke za zadnji državni naslov v Ljudskem vrtu udarila Maribor, pri katerem dviguje prah trenerski status Simona Rožmana, in prvak Mura. Domžale so v soboto podaljšale rezultatsko krizo Radomelj, Olimpija pa je spravila v slabo voljo Celjane.

Koper : Bravo 0:0 (0:0)

Ob 17. uri se je na Bonifiki začel dvoboj med Koprom in Bravom. Vodilni Koprčani bodo pod vodstvom Zorana Zeljkovića nastopili v postavi: Trener Brava Dejan Grabić je izbral naslednjo začetno postavo za dvoboj v Kopru:

Šov Bongonguija na Krasu

Odkar je Sežančane prevzel Dušan Kosić, rdeče-črni v prvenstvu zmagujejo kot po tekočem traku. Najprej so v gosteh premagali Bravo (2:0), zdaj pa še doma Aluminij (4:0) in s tem poskrbeli za konec črnega niza češnjic za domačih srečanjih, ki je trajal kar nekaj mesecev.

Dušan Kosić je po prihodu v Sežano povzdignil formo Tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kraševci so prizadejali Kidričanom boleč poraz. Izbranci Oskarja Drobneta so v prejšnjem krogu senzacionalno ugnali Maribor s 3:0, tokrat pa v obrambi niso imeli pravega odgovora na vprašanje, kako ustaviti Rodrigueja Bongonguija. Hitronogi Kamerunec je izkoriščal nezbranost zadnje vrste Štajercev in se med strelce vpisal kar trikrat. Tako je po vrnitvi na Kras dosegel v 1. SNL že štiri zadetke in se hitro povzpel med najboljše strelce tekmovanja, strelski prvenec pa je v 63. nastopu v prvi ligi dočakal še njegov soigralec Klemen Nemanič.

Zmaji z igralcem manj ohraniti prednost

Sobotno večerno srečanje je prineslo spopad Olimpije in Celja v Stožicah. Bolje so ga odprli domači, ki so prek Almedina Ziljkića povedli že v 10. minuti. Kljub temu, da sta si ekipi pripravili še nekaj priložnosti, pa gledalci v Stožicah do konca prvega polčasa novih žog v mreži ene ali druge ekipe niso več dočakali in moštvi sta se na odmor odpravili z rezultatom, ki je je na semaforju izpisal že kmalu po začetku tekme.

Olimpija je vpisala pomembno zmago, s katero se je prebila na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že takoj na uvodu pa šok za domače navijače. Drugi rumeni karton in predčasno pot pod prho si je v 47. minuti prislužil Michael Pavlović. A Celjanom omenjene prednosti ni uspelo izkoristiti in Olimpija je vknjižila nov komplet točk, ter se zavihtela pod vrh prvenstvene lestvice.

Domžale so se odlepile z dna

Uvodno srečanje kroga se je v domžalskem športnem parku začelo po željah domačih, ki so zabili že v 8. minuti srečanja. Strelec po predložku pred vrata Radomelj je bil Gaber Dobrovoljc. Do konca prvega dela igre se rezultat ni več spreminjal in domači so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V 60. minuti drugega dela pa so Domžalčani podvojili svojo prednost. Zadel je eden izmed zadnjih prišlekov v rumeno družino Dejan Georgijević. Tako kot v prvem polčasu, tudi nadaljevanje drugega ni ponudilo nobenega novega zadetka in Domžalčani so se veselili nove zmage, Radomljani pa ostajajo prikovani na dno prvenstvene lestvice in po tem, ko so na uvodu v sezono nanizali nekaj lepih rezultatov, sedaj ne najdejo poti iz krize.

Rožman priznava, da ne gre računati na utrujenost Mure

Deveti krog, s katerim bo sklenjena uvodna četrtina sezone (ne povsem, saj bosta Koper in Domžale odigrala zaostalo tekmo 4. kroga 29. septembra), bo potekal v Ljudskem vrtu. V ponovitvi obračuna, ki je v prejšnji sezoni odločal o državnem naslovu, se bosta pomerila Maribor in Mura. Vijolicam bi takrat za uspeh zadoščal že remi, a niso zdržale. Črno-beli so zmagali s 3:1 in poskrbeli za nepozabno nogometno rajanje v Prekmurju. Po zaslugi državnega naslova so si priigrali tudi lažjo pot do nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja in to smelo izkoristili. Bili so boljši od prvakov Severne Makedonije in Litve, s tem pa si prislužili zgodovinski nastop v konferenčni ligi.

Skupinski del so začeli v četrtek, ko so v Ljudskem vrtu izgubili proti Vitesseju (0:2), a pokazali borbeno predstavo, s katero so si po koncu dvoboja prislužili bučen aplavz navijačev. Te se bodo po treh dneh še enkrat v velikem številu podali v mesto ob Dravi, saj bodo izbranci Anteja Šimundže gostovali v derbiju kroga pri Mariboru.

Mura je v četrtek ostala praznih rok proti Vitesseju na stadionu, kjer se bo v nedeljo v derbiju 9. kroga udarila z Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nastop Murašev je v četrtek v Ljudskem vrtu podrobno spremljal Simon Rožman in po dvoboju povedal: "Mura se je pokazala kot ekipa, ki jo poznamo skozi celotno sezono. Kompaktna, z izrazitimi prehodi v napad. Razumljivo pa se je na tekmi takšnega nivoja videla razlika v kvaliteti igralskega kadra. Glede na to, da je bil vmes reprezentančni premor, ne gre računati na njihovo utrujenost," je dal vedeti, da v morebitni izčrpanosti, ker so njegovi varovanci med tednom počivali, Mura pa je igrala zelo naporno evropsko predstavo, ne vidi prednosti.

V mariborskem taboru, ki si je imel po polomu v Kidričevem (0:3) marsikaj za povedati, so zadovoljni z delovno vnemo. V tekmo z Muro po besedah trenerja Rožmana, ki se mu je v zadnjih dneh pridružil Radovan Karanović, vstopajo z ogromno pozitivne energije. Proti Muri bodo imeli tudi dodaten motiv. "Ekipa želi popraviti vtis z zadnje tekme v Kidričevem. Igralci so odločni v namenu, da se prikažejo v boljši podobi. Z večjo učinkovitostjo in večjo doslednostjo v fazi obrambe," pričakuje Rožman spremembe na bolje.

Mariborčani bodo proti Muri pogrešali kar nekaj zelo pomembnih igralcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proti državnemu prvaku se ne bo mogel spopasti z najmočnejšo zasedbo. Na seznamu poškodovanih sta se Martin Milec in Rok Maher pridružila Marcosu Tavaresu in Aleksu Pihlerju, Blaž Vrhovec počiva zaradi kazni, Vid Koderman bo manjkal zaradi bolezni, nepredvidljivo pa je stanje pri Gregorju Sikošku, ki je v zadnjih dneh pričakovanja naraščaja. Mariborčani bodo tako pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, a vseeno verjamejo, da bi se lahko v nedeljo maščevali Muri za poraz, ki jim je pred štirimi meseci preprečil proslavljanje 16. državnega naslova.

1. SNL, 9. krog: Sobota, 17. september:

Domžale : Radomlje 2:0 (1:0)

Dobrovoljc 8., Georgijević 60.

Poročilo s tekme. Olimpija : Celje 1:0 (1:0)

Ziljkić 10. R.K.: Pavlović 47./Olimpija

Poročilo s tekme. Nedelja, 18. september:

Tabor : Aluminij 4:0 (1:0)

Bongongui 13., 66., 86., Nemanič 50.

17.00 Koper - Bravo

20.15 Maribor - Mura