Srce pod uniformo. Srce za domovino.

Bliža se tradicionalno praznovanje dneva Slovenske vojske, ko boste lahko čez dan s pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske spoznavali njihove poklice, naloge in poslanstvo, zvečer pa prisluhnili Big bandu Orkestra Slovenske vojske s slovenskimi glasbenimi zvezdami - Nino Pušlar, Vladom Kreslinom, Tomislavom Jovanovićem Tokacem in Leopoldom I., na sporedu pa bo tudi glasbeno presenečenje.

Slovenska vojska svoj dan praznuje 15. maja, v spomin na leto 1991, ko se je prav na ta dan prvič v slovenski zgodovini začela uriti prva generacija nabornikov. V počastitev praznika Slovenska vojska vsako leto pripravi slovesnost, že drugo leto zapored pa bodo dogajanje razširili in odprli za širšo javnost. Iz ljubljanskih Stožic, kjer so dan Slovenske vojske praznovali lani, se postojanka seli v Maribor.

Foto: Ministrstvo za obrambo

torek, 14. maja 2024, boste lahko v dvorani Tabor in pred njo spremljali celodnevno dogajanje in ob tem spoznavali različne poklice, ki jih opravljajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske – od pilotov, vojakov pehotne enote, glasbenikov, vodnikov psov in upravljavcev dronov do zdravstvenih tehnikov, inženirjev in pripadnikov športne enote boste lahko vspremljali celodnevno dogajanje in ob tem spoznavali različne poklice, ki jih opravljajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske – od pilotov, vojakov pehotne enote, glasbenikov, vodnikov psov in upravljavcev dronov do zdravstvenih tehnikov, inženirjev in pripadnikov športne enote .

Na ogled bodo taktično-tehnična predstavitev opreme in enot Slovenske vojske, dinamične predstavitve in možnost preizkusa v vojaških veščinah. Vmes boste lahko poklepetali s pripadnicami in pripadniki ter iz prve roke izvedeli, kaj pomeni biti v službi domovine. Srčnost, enotnost, vztrajnost, osredotočenost na skupni cilj in moštveni duh so vrednote, ki jih spremljajo ne le pri opravljanju poklica, temveč tudi v vsakodnevnem življenju.

Prav tako boste lahko spoznali različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko – od prostovoljnega služenja vojaškega roka in vključevanja v pogodbeno rezervo do vojaških taborov za mlade, možnosti opravljanja obveznega praktičnega izobraževanja ter priložnosti za pridobitev štipendij za dijake in študente.

KONCERT BIG BANDA ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE Z GOSTI, ZNANIMI SLOVENSKIMI GLASBENICAMI IN GLASBENIKI

Večerni program se bo začel ob 18. uri s protokolarno slovesnostjo, ki ji bo sledil koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske z gosti, znanimi slovenskimi glasbenicami in glasbeniki. Zabavali vas bodo Nina Pušlar, Vlado Kreslin, Tomislav Jovanović Tokac in Leopold I., na sporedu pa bo tudi glasbeno presenečenje.

Vstopnice s simboličnim dobrodelnim prispevkom 5 evrov so v omejenem številu na voljo na www.eventim.si in na vseh prodajnih mestih Eventima. Zbrana sredstva od prodaje vstopnic bo Ministrstvo za obrambo namenilo za pomoč prizadetim v lanskoletnih poplavah. Nakup vstopnic je vezan na koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske ob 18. uri. Za celodnevno dogajanje pred dvorano vstopnice niso potrebne. Podrobnejši program na https://www.slovenskavojska.si/poslanstvo/dan-slovenske-vojske-2024/. Se vidimo v dvorani Tabor.

