Občinski dvoboj Domžalam, v Stožice prihajajo Celjani

Prvoligaški nogomet prinaša konec tedna obilico zanimivih spopadov. Za uvod v 9. krog smo spremljali občinski obračun Domžal in Radomelj, z 2:0 pa so ga dobili prvi. Nadaljevalo se bo z gostovanjem Celja v Stožicah. Nedeljski spored bosta odprla Tabor in Aluminij, nato bo vodilni Koper skušal nadaljevati imeniten niz še proti Bravu, v sklepnem dejanju 9. kroga pa se bosta v ponovitvi bitke za zadnji državni naslov v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Mura.

Olimpija - Celje Srečanje se bo začelo ob 20.15*

Domžale so se odlepile z dna

Uvodno srečanje kroga se je v domžalskem športnem parku začelo po željah domačih, ki so zabili že v 8. minuti srečanja. Strelec po predložku pred vrata Radomelj je bil Gaber Dobrovoljc. Do konca prvega dela igre se rezultat ni več spreminjal in domači so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V 60. minuti drugega dela pa so Domžalčani podvojili svojo prednost. Zadel je eden izmed zadnjih prišlekov v rumeno družino Dejan Georgijević. Tako kot v prvem polčasu, tudi nadaljevanje drugega ni ponudilo nobenega novega zadetka in Domžalčani so se veselili nove zmage, Radomljani pa ostajajo prikovani na dno prvenstvene lestvice in po tem, ko so na uvodu v sezono nanizali nekaj lepih rezultatov, sedaj ne najdejo poti iz krize.

Olimpija želi niz treh domačih tekem odpreti z zmago

Na večernem spopadu Olimpije in Celja zagotovo ne bo dolgčas. Ko sta se ekipi nazadnje pomerili za prvoligaške točke, so zmaji v prvenstvu v knežjem mestu doživeli pravcato katastrofo (0:4), a so nato rumeno-modrim vrnili milo za drago v finalu pokala in na Bonifiki po hudem boju osvojili lovoriko (2:1). Ta dvoboj je bil odigran pred slabimi štirimi meseci, od takrat pa se je pri obeh ekipah marsikaj spremenilo.

Ko sta se Olimpija in Celje nazadnje srečala (finale pokala 2020/21), so se veselili Ljubljančani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani pod vodstvom Sava Miloševića nihajo z rezultati v prvenstvu, Celjani, katere ob pomoči Tonija Usnika vodi Agron Šalja, pa so po skromnem začetku, ki se ni skladal z drznimi napovedmi ambicioznega vodstva in številnim poletnim nakupov, le vstopili v zmagoviti niz. Zmagali so trikrat zapored, si samozavest okrepili še s suvereno pokalno zmago v Sežani, kjer so prekrižali načrte prerojenemu Taboru pod vodstvom Dušana Kosića, zdaj pa se želijo dokopati zmage še v Stožicah. Nastopili bodo brez kaznovanega branilca Ivana Majevskega.

Če bi Celjanom uspelo, bi se na lestvici izenačili z Olimpijo. Gostitelji bodo na drugi naredili vse, da se temu izognejo. Čeprav bodo nastopili brez kaznovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, so prepričani, da lahko vseeno proti Celjanom osvojijo nove tri točke, s tem pa na najlepši možni način odprejo niz treh zaporednih domačih tekem, na katerih nameravajo osvojiti maksimalnih devet točk in se vključiti v boj za najvišja mesta. Dvoboj, na katerem bo prisoten tudi sodniški sistem VAR, se bo v Stožicah začel ob 20.15.

Lahko Kosić prekine črni domači niz Tabora?

Nedeljsko dogajanje se bo začelo ob 15. uri na Krasu, kjer gre Taboru v tej sezoni katastrofalno. Če je stadion Rajko Štolfa s svojim manjšim igriščem veljal v preteklosti za veliko prednost češnjic in so ga tekmeci s težavo osvajali, gre v tej sezoni rdeče-črnim doma vse narobe. Izgubili so vse tri domače tekme v prvenstvu, zadnji poraz proti Kopru (28. avgusta) je bil usoden za trenerja Igorja Božiča, ki ga je nasledil Dušan Kosić. Ljubljančan, ki je lani do državnega naslova popeljal Celjane, je začel svojo pot na klopi Tabora z imenitno zmago v gosteh pri Bravu, ko pa je prvič vodil ekipo na Krasu, se je nadaljevalo domače prekletstvo.

Dušan Kosić je pogrešal vodenje prvoligaškega kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tabor je med tednom izgubil v pokalu proti Celju (0:2) in izpadel iz boja za lovoriko, tokrat pa ga čaka dvoboj z Aluminijem, ki v tej sezoni ne prejema veliko zadetkov, na zadnji tekmi pa je presenetil slovensko nogometno javnost in doma premagal Mariborčane s kar 3:0. To je bila prva zmaga Kidričanov v tej sezoni, po kateri so se dvignili z repa razpredelnice, pozitivna energija pa bi jim v četrtek skoraj pomagala do pokalnega uspeha nad v tem trenutku najbolj vročim slovenskim klubom Koprom. Proti kanarčkom so hitro povedli z 1:0, strelec je bil Haris Kadrić, a je nato sledil preobrat Primorcev in slovo Štajercev od pokala. Tokrat imajo priložnost, da z morebitno zmago ujamejo Tabor. Zaradi kazni bodo gostje pogrešali Klemna Bolho.

Koper lovi osmo zaporedno zmago

Ob 17. uri se bo prvoligaško dogajanje preselilo na Obalo, kjer bi se lahko na Bonifiki zbralo veliko gledalcev. Nogometna evforija po izjemnih rezultatih Kopra, izbranci Zorana Zeljkovića so po pokalni zmagi v Kidričevem (2:1) poskrbeli že za sedmo zaporedno zmago v tej sezoni, narašča. Navijači so navdušeni nad predstavami moštva, v katerem ne manjka mladih igralcev, a tudi kakovostnih tujcev, ki parajo živce tekmecem zlasti s silovitimi in zelo učinkovitimi protinapadi.

Odkar Koper vodi Zoran Zeljković, kanarčki sploh še niso izgubili v prvenstvu (oziroma pokalu). Foto: Ana Kovač

Tokrat se bo Koper v pravem derbiju nameril na tekmeca, ki je prvič v tej sezoni izgubil šele v 8. krogu. Kanarčki so še vedno neporaženi in imajo pred zasledovalci ogromno prednost, po besedah trenerja Kopra pa iz tekme v tekmo napredujejo, kar je vse prej kot prijetno sporočilo za tekmece v prvi ligi. Zanimivo je, da je Zeljković v preteklosti opravljal vlogo pomočnika trenerja pri Bravu. Ravno v času, ko je Dejan Grabić vodil mlajše kategorije.

Zdaj se bosta nekdanja sodelavca prvič spopadla za točke v prvi ligi. Bravo prihaja na Obalo dobre volje, saj je med tednom pozdravil zgodovinski uspeh. Prvič v kratki zgodovini kluba se je uvrstil v četrtfinale pokala. V gosteh je z 2:0 odpravil Gorico, v polno pa sta zadela Lovro Maružin in Sandi Ogrinec. Dosežen je bil nov mejnik v zgodovini kluba, mladi Hrvat Renato Josipović, ki je med vratnicama nasledil Igorja Vekića, pa je prvič, odkar je branil, ohranil mrežo nedotaknjeno. Dober obet za še eno gostovanje na Primorskem, na katerem bodo Ljubljančani zaradi kazni pogrešali Matijo Kavčiča?

Rožman priznava, da ne gre računati na utrujenost Mure

Deveti krog, s katerim bo sklenjena uvodna četrtina sezone (ne povsem, saj bosta Koper in Domžale odigrala zaostalo tekmo 4. kroga 29. septembra), bo potekal v Ljudskem vrtu. V ponovitvi obračuna, ki je v prejšnji sezoni odločal o državnem naslovu, se bosta pomerila Maribor in Mura. Vijolicam bi takrat za uspeh zadoščal že remi, a niso zdržale. Črno-beli so zmagali s 3:1 in poskrbeli za nepozabno nogometno rajanje v Prekmurju. Po zaslugi državnega naslova so si priigrali tudi lažjo pot do nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja in to smelo izkoristili. Bili so boljši od prvakov Severne Makedonije in Litve, s tem pa si prislužili zgodovinski nastop v konferenčni ligi.

Skupinski del so začeli v četrtek, ko so v Ljudskem vrtu izgubili proti Vitesseju (0:2), a pokazali borbeno predstavo, s katero so si po koncu dvoboja prislužili bučen aplavz navijačev. Te se bodo po treh dneh še enkrat v velikem številu podali v mesto ob Dravi, saj bodo izbranci Anteja Šimundže gostovali v derbiju kroga pri Mariboru.

Mura je v četrtek ostala praznih rok proti Vitesseju na stadionu, kjer se bo v nedeljo v derbiju 9. kroga udarila z Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nastop Murašev je v četrtek v Ljudskem vrtu podrobno spremljal Simon Rožman in po dvoboju povedal: "Mura se je pokazala kot ekipa, ki jo poznamo skozi celotno sezono. Kompaktna, z izrazitimi prehodi v napad. Razumljivo pa se je na tekmi takšnega nivoja videla razlika v kvaliteti igralskega kadra. Glede na to, da je bil vmes reprezentančni premor, ne gre računati na njihovo utrujenost," je dal vedeti, da v morebitni izčrpanosti, ker so njegovi varovanci med tednom počivali, Mura pa je igrala zelo naporno evropsko predstavo, ne vidi prednosti.

V mariborskem taboru, ki si je imel po polomu v Kidričevem (0:3) marsikaj za povedati, so zadovoljni z delovno vnemo. V tekmo z Muro po besedah trenerja Rožmana, ki se mu je v zadnjih dneh pridružil Radovan Karanović, vstopajo z ogromno pozitivne energije. Proti Muri bodo imeli tudi dodaten motiv. "Ekipa želi popraviti vtis z zadnje tekme v Kidričevem. Igralci so odločni v namenu, da se prikažejo v boljši podobi. Z večjo učinkovitostjo in večjo doslednostjo v fazi obrambe," pričakuje Rožman spremembe na bolje.

Mariborčani bodo proti Muri pogrešali kar nekaj zelo pomembnih igralcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proti državnemu prvaku se ne bo mogel spopasti z najmočnejšo zasedbo. Na seznamu poškodovanih sta se Martin Milec in Rok Maher pridružila Marcosu Tavaresu in Aleksu Pihlerju, Blaž Vrhovec počiva zaradi kazni, Vid Koderman bo manjkal zaradi bolezni, nepredvidljivo pa je stanje pri Gregorju Sikošku, ki je v zadnjih dneh pričakovanja naraščaja. Mariborčani bodo tako pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, a vseeno verjamejo, da bi se lahko v nedeljo maščevali Muri za poraz, ki jim je pred štirimi meseci preprečil proslavljanje 16. državnega naslova.

1. SNL, 9. krog: Sobota, 17. september:

Domžale : Radomlje 2:0 (1:0)

Dobrovoljc 8., Georgijević 60.

Poročilo s tekme. 20.15 Olimpija - Celje Nedelja, 18. september:

15.00 Tabor - Aluminij

17.00 Koper - Bravo

20.15 Maribor - Mura