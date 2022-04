Maribor in vroči srbski strelec v sedmih nebesih, Olimpija na -10

Slovenski prvoligaški nogometni klubi so po reprezentančnem premoru vstopili v 29. krog. Vodilni Maribor je v gosteh premagal Domžale in povečal prednost pred zasledovalci, Ognjen Mudrinski je postal prvi strelec tekmovanja, Celjani pa so bili boljši od Tabora. V nedeljo se bodo točke delile v Kidričevem, Murski Soboti in Ljubljani, kjer bo kot trener Olimpije v 1. SNL debitiral Robert Prosinečki.

O tem, kako pomembno zmago so dosegli Mariborčani v Domžalah, dovolj nazorno dokazuje proslavljanje nogometašev in navijačev, ki so pripotovali v mesto ob Kamniški Bistrici. Veselje je bilo ogromno, saj so vijolice storile še kako pomemben korak k osvojitvi državnega naslova. Mariborčani pogrešajo lovorike že tri leta, v tej sezoni pa se vse bolj odkrito spogledujejo z novo, že 16. državno zvezdico. V soboto zvečer so v gosteh odpravili rumeno družino.

V kazenskem prostoru Domžal je blestel Ognjen Mudrinski, med vratnicama vijolic pa Ažbe Jug. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagali so z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Ognjen Mudrinski. Prvega po veliki napaki domžalske obrambe na čelu z vratarjem Ajdinom Mulalićem in nesebični podaji Roka Kronavetra, drugega pa po asistenci Antoina Makoumbouja in mojstrski akciji izkušenega srbskega napadalca, ki se je spretno otresel treh nogometašev Domžal, nato pa z natančnim strelom matiral še vratarja.

Mudrinski je v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov in se povzpel na vrh najboljših strelcev, kjer je prehitel tudi poškodovanega Maksa Barišića (13), ki je že sklenil sezono. Domžale so namučile vodilnega prvoligaša, si priigrale kar nekaj zrelih priložnosti, a je med vratnicama vijolic blestel Ažbe Jug. Tako se je dvoboj končal z zmago Maribora, prednost pred Koprom in Olimpijo pa je s tekmo več zrasla na +6 oziroma +10.

Poročilo s tekme:

Celjani boljši od Tabora, ki sploh ni streljal v okvir vrat

Simon Rožman se je z zmago še oddaljil od sosedov na lestvici, ki jim preti krčevit boj za obstanek. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju 1. SNL po reprezentančnem premoru so Celjani uresničili načrt in na domači zelenici premagali Tabor z 1:0. Izbranci Simon Rožmana so bili nevarnejši, dvakrat zatresli mrežo Jana Koprivca že v prvem polčasu, a sta bila oba zadetka razveljavljena (prvi zaradi nedovoljenega položaja Tjaša Begića, drugi zaradi prekrška Damjana Vukliševića nad vratarjem gostov), v 64. minuti pa se je po izvrstni podaji Matica Vrbanca v zreli priložnosti za zadetek znašel Rus Giorgij Morozov. Z natančnim strelom je premagal čuvaja mreže Kraševcev, popeljal Celjane v vodstvo in se veselil tretjega zadetka v tej sezoni.

Tabor, ki ni v knežjem mestu usmeril niti enega strelca v okvir domačih vrat (skupno razmerje v strelih na gol je bilo 12:1 v korist Celja), se je znašel v dodatnih težavah, ko je osem minut pozneje ostal brez izključenega Klemna Nemaniča. Branilec Tabora je z ostrim prekrškom zaustavil Danca Adama Jakobsena, Celjani pa so do konca zadržali prednosti in vknjižili jubilejno deseto zmago v tej sezoni. Sežančani ostajajo na nehvaležnem predzadnjem mestu.

Poročilo s tekme:

Aluminij lovi enega zadnjih vlakov

Nedeljski spored 29. kroga 1. SNL se bo začel ob 15. uri v Kidričevem. Aluminij se je znašel v ogromnih težavah. Če želi zadržati prvoligaški status, bo moral začeti zmagovati. V koledarskem letu tega še ni izkusil. Ceno je plačal Oskar Drobne, ki je zapustil štajerskega prvoligaša, po novem pa se dokazuje v 2. SNL pri Rogaški. Aluminij skuša rešiti Robert Pevnik, za katerega je bil reprezentančni premor kot naročen, saj je lahko bolje spoznal izbrance.

Bravo je v jesenskem delu v Kidričevem zmagal z 1:0, zadetek pa je prispeval Amar Memić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegov stanovski kolega Dejan Grabić svoje pri Bravu pozna že odlično. Je trener z najdaljšim neprekinjenim statusom vodenja ekipe med slovenskimi prvoligaši. Iz leta v leto sega višje, v tej sezoni pa je tako uspešen, da je mladi ljubljanski klub v igri za Evropo tako v prvenstvu kot tudi pokalu. Četrto mesto se resda oddaljuje, imajo pa Šiškarji svojo računico še v pokalnem tekmovanju, kjer se lahko 20. aprila na svoji zelenici v Spodnji Šiški ob zmagi nad Domžalami prvič v zgodovini kluba zavihtijo v finale. Bravo je v tej sezoni skoraj nerešljiva uganka za Kidričane. Na treh tekmah je osvojil kar sedem točk, prejel pa le en zadetek. Ta podatek niti ne čudi, saj so Ljubljančani klub z najboljšo obrambo v ligi, do danes so prejeli le 25 zadetkov.

Mura v tej sezoni še ni premagala Kopra

Derbi 29. kroga bo potekal v Fazaneriji. Prvak Mura, ki še vztraja v boju za državni naslov, je v izjemni formi. Pod vodstvom Damirja Čontale igra vse bolje. Na zadnjih petih tekmah je zbral 11 točk, tako da so imeli tekmeci srečo, da je napočil čas za reprezentančni premor, saj so črno-beli dajali občutek, da bi lahko nadaljevali z nizanjem točk. Zdaj čaka Prekmurce eden najbolj neugodnih tekmecev v tej sezoni. Koprčanov še niso premagali, v nedeljo imajo na voljo še zadnjo (četrto) priložnost. "To bo pravi derbi. Koprčani so kandidati za naslov prvaka," poudarja Mirlind Daku, napadalec iz Kosova, ki igra v 1. SNL kot posojen nogometaš hrvaškega Osijeka in iz kroga v krog predstavlja večjo nevarnost za nasprotnikove obrambe. Posebnega motiva bo deležen Tomi Horvat, eden najboljših nogometašev 1. SNL, ki je nedavno debitiral za člansko reprezentanco.

Tomi Horvat je postal 15. nogometaš Mure, ki je v času igranja pri "čarno-bejlih" oblekel reprezentančni dres. Kot člani Mure so za Slovenijo na uradnih tekmah igrali Žan Karničnik, Nino Kouter, Robert Belec, Boško Bošković, Franc Cifer, Fabijan Cipot, Marjan Dominko, Damjan Gajser, Marinko Galič, Primož Gliha, Alfred Jermaniš, Vladimir Kokol, Andrej Poljšak in Ermin Raković. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kanarčki odhajajo na najbolj oddaljeno gostovanje, kar ga ponuja 1. SNL. Razdalja med Koprom in Mursko Soboto znaša skoraj 285 kilometrov, na lestvici pa loči ekipi šest točk. Branilci naslova bi tako lahko v nedeljo prepolovili zaostanek za Primorci, ki bodo morali še dolgo pogrešati najboljšega strelca Maksa Barišića, a jih krepi misel, da ostajajo v igri za Evropo, to je tudi osrednji cilj koprskega kluba, tudi v pokalu.

Glavni sodnik bo Matej Jug. Na zadnjih srečanjih, na katerih je sodil, se je dogajalo marsikaj. Najprej ob gostovanju Brava v Mariboru, ko je spravljal v slabo voljo gostitelje, nato pa še ob gostovanju Domžal v Stožicah pri Olimpiji, ko začudenja nad nekaterimi njegovimi odločitvami niso skrivali v taboru gostov.

Radomlje so jo jeseni že zagodle Olimpiji

"Pozdravite Roberta Prosinečkega." Tako se glasi vodilo kampanje ljubljanskega kluba, ki želi v nedeljo zvečer v Stožice privabiti čim več navijačev. Olimpija se bo v sklepnem dejanju 29. kroga pomerila z Radomljami, v vlogi trenerja pa jo bo prvič na prvenstveni tekmi vodil Robert Prosinečki. Legendarni Hrvat, ki je pred 20 leti navduševal v dresu Olimpije kot nogometaš, bo skušal v zadnjih osmih krogih ujeti vodilni Maribor in zmaje približati naslovu prvaka. Zaveda se, da bo težko, ogromno bo povedal že krst proti Radomljam, ki so bile jeseni v Stožicah usodne za še eno veliko nogometno ime, srbskega stratega Sava Miloševića.

Takrat je Olimpija izgubila z 2:3, Radomljani, ki jih jeseni še ni povezovala tako močna vez s splitskim Hajdukom, pa so nakazali, da bi lahko vendarle končali sezono višje od zadnjega mesta. Za zdaj jim gre odlično, nahajajo se na "varnem" osmem mestu, zgodovinski podvig, zagotovitev obstanka med elitno druščino (v tretjem poizkusu), je vse bližje, tokrat pa jim ne bo manjkalo motiva, saj jih čaka gostovanje v Stožicah, kjer se na tribunah pričakuje veliko gledalcev.

Robert Prosinečki bo prvič vodil zmaje v 1. SNL v nedeljo zvečer proti Radomljam, za katere je dejal, da po njegovem mnenju igrajo enega najlepših nogometov v slovenskem prvenstvu. Napoveduje spremembe v moštvu in napadalno igro. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Ko je "Veliki Žuti" pred 20 leti debitiral na domači tekmi kot igralec za Olimpijo, se je proti Celju za Bežigradom zbralo šest tisoč gledalcev. V nedeljo zvečer vreme ne bo naklonjeno ljubiteljem športnih spektaklov, a bi lahko spoštovanje legende, ki je čustveno navezana tako na Olimpijo kot tudi Ljubljano, vendarle poskrbelo za nadpovprečno zanimanje občinstva za ogled srečanja. To bo tudi zadnja tekma zmajev pred večnim derbijem v Ljudskem vrtu, zato si Olimpija noče privoščiti še enega domačega spodrsljaja proti Radomljam. Pod taktirko Prosinečkega, ki bi lahko podobno kot na uvajalni prijateljski tekmi s hrvaškim drugoligašem Rudešem (2:0) ponudil priložnost tudi nekaterim igralcem z manjšo minutažo v obdobju trenerja Dina Skenderja, želi do konca sezone z napadalnim pristopom osvojiti čim več točk in se vmešati v boj za prvo mesto. Proti Rudešu je spremenil sistem v 4-3-3, s katerim želi poskrbeti za napadalno igro, v kateri bi lahko uživali tudi gledalci.

V nedeljo bo nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa pogrešal kar tri kaznovane igralce. Manjkali bodo Mustafa Nukić, ki bo moral preskočiti tudi derbi v Mariboru, Đorđe Crnomarković in Svit Sešlar. Vseeno je prepričan, da bi lahko vrzeli zapolnili drugi, tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki se vrača na igrišča. Za še boljšo voljo je poskrbelo dejstvo, da je med reprezentančnim premorom postal novopečeni očka.

V Stožice prihajajo Mlinarji, ki so nedavno gostovali tudi na splitskem Poljudu in bodrili Radomljane na prijateljski tekmi proti Hajdukju (poraz z 2:5), domača navijaška skupina Green Dragons pa zaradi kazni, posledice vpada v slačilnico po tekmi z Domžalami, ne bo smela spremljati srečanja na severni tribuni.

1. SNL, 29. krog: Sobota, 2. april:

Celje : Tabor 1:0 (0:0)

Morozov 64.; R.K.: Nemanič 72./Tabor

Poročilo s tekme



Domžale : Maribor 0:2 (0:2)

Mudrinski 8., 45.

Poročilo s tekme Nedelja, 3. april:

15.00 Aluminij - Bravo

17.30 Mura - Koper

20.15 Olimpija - Radomlje