V Ljubljani odštevajo minute, začenja se nogometni ples!

Bravo - Tabor /13.00/

Nepredvidljivi slovenski nogometni ples se bo nadaljeval že danes. Ob 13. uri, v času kosila, se bosta na najmanjši zelenici v 1. SNL spopadla Bravo in Tabor. Svojčas sta se za točke potegovala v drugi ligi, zdaj sta že nekaj let stalna člana elitne druščine. Mladi ljubljanski klub v tej sezoni postavlja nove mejnike. Lovi Evropo, v prvenstvu je po senzacionalni zmagi v Ljudskem vrtu uvrščen na četrto mesto, v pokalu se je prvič prebil v polfinale!

Kraševcem ne gre tako uspešno, pod vodstvom Dušana Kosića nikakor ne najdejo izhoda iz rezultatske krize, ki je rdeče-črne prikoval na predzadnje mesto. Manj točk od Primorcev ima le Aluminij, ki se je po nizu skromnih rezultatov odločil za šok terapijo in menjavo trenerja. Kosić za zdaj še ima podporo vodstva. Danes bo lovil prvo letošnjo zmago v Spodnji Šiški, kamor se odpravlja brez kaznovanega Kevina Grobryja.

Neporažene Domžale v knežjem mestu

Nekdanjemu klubu veliko sreče in uspeha proti Domžalam želi tudi Benjamin Verbič. Foto: Vid Ponikvar Ob 15. uri se bodo Celjani, ki pod vodstvom Simona Rožmana v prevetreni kadrovski zasedbi še zdaleč ne ponujajo želenih predstav, pomerili z Domžalčani. Rumena družina je v koledarskem letu 2022 še neporažena. V prvenstvu se je vmešala v boj za (vsaj) četrto mesto, ki bi še lahko peljalo v Evropo, podobno kot Celjani pa vidi priložnost za Evropo tudi v pokalu.

S Celjani do razrešitve klubskega statusa trenira tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki je pod vodstvom Rožmana v celjskem dresu doživel veliko lepih trenutkov. Danes bo stiskal pesti za nekdanji klub proti Domžalam, ki so na letošnjih šestih tekmah osvojile ducat točk. Celjani so odigrali pet srečanj in osvojili le štiri, na lestvici pa so zdrsnili na osmo mesto, ki jih ne more navdajati z zadovoljstvom. Lahko danes Rožman zagreni življenje nekdanjemu sodelavcu Dejanu Djuranoviću?

Koprčani padli v rezultatsko krizo

Zoran Zeljković s Koprom ni zmagal že štiri tekme zapored. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Domžale, kjer zaradi nezadostnih pogojev v svojem Športnem parku igrajo domače tekme Radomljani. S pomočjo glasnih Mlinarjev bodo skušali presenetiti tretjeuvrščene Koprčane, ki že dalj časa pogrešajo zmago. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le dve točki, le senzaciji Brava v Ljudskem vrtu pa se lahko zahvalijo, da zaostanek za vodilnim Mariborom ne znaša več kot pet točk.

Gostitelji se bodo kanarčkov, pri katerih se še dolgo izpostavlja nevaren napad, ki lahko v trenutku nezbranosti kaznuje vsako obrambo, lotili brez kaznovanega Roka Jazbeca. Na "domačih" tleh ne osvajajo tako veliko točk kot na gostovanjih. Proti Kopru so v Domžalah zmagali le enkrat, zanimivo pa je, da se niti eden izmed desetih medsebojnih spopadov v 1. SNL ni razpletel z remijem. Če bi se tokrat, bi se zagotovo bolj smejalo Radomljam.

Maribor jo je nazadnje skupil v Kidričevem

Robert Pevnik bo skušal Aluminij popeljati do obstanka v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Kdo bi si mislil. Aluminij ima proti Mariboru zelo skromno statistiko. Na 26 tekmah je v 1. SNL slast zmage okusil le trikrat. Ker pa je bilo tako tudi jeseni, ko so Kidričani 12. septembra 2021 ponižali vijolice (3:0), ki jih je takrat vodil še Simon Rožman, Mariborčani v četrtkovo gostovanje vstopajo z veliko dozo previdnosti. Še zlasti po nedavnem domačem spodrsljaju, sploh prvem, odkar jih vodi Radovan Karanović. Maribor je ostal brez domačih točk proti Bravu (1:2), po dramatičnem dvoboju pa se je veliko govorilo tudi o incidentu, ko je stranskega sodnika zadel predmet, ki ga je nekdo vrgel s tribun.

Mariborčani še čakajo na kazen, disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je še ni sporočil, do takrat pa se želijo razvedriti z zmago pri štajerskih sosedih, s katero bi zadržali prednost pred najbližjima zasledovalcema, zlasti Olimpijo, ki je v zadnjem nastopu ponižala prav Aluminij (6:0) in poskrbela, da je trenerski stolček zapustil Oskar Drobne.

Maribor je v nedeljo nepričakovano ostal brez točk proti Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasledil ga je Robert Pevnik, ki bo v odgovorni vlogi debitiral na zahtevnem srečanju, proti ranjenemu Mariboru. "Ekipa je sposobna več, kot je trenutno kazala," je Pevnik prepričan, da lahko Aluminij dvigne z repa razpredelnice. Morda že v četrtek, ko se bo začel dvoboj ob 15. uri.

Lahko prvaki ustavijo razigrane zmaje?

V derbiju kroga se bosta udarili Mura in Olimpija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Derbi kroga bo potekal v Fazaneriji. Mura se bo za prvoligaške točke potegovala proti Olimpiji. Branilci naslova, ki pod vodstvom Damirja Čontale (še) niso tako prepričljivi, kot so bili pod taktirko Anteja Šimundže, lovijo še zadnji vlak, da ostanejo v kolikor toliko resni igri za lovoriko. Za vodilnim Mariborom zaostajajo 11 točk. Ker je do konca prvenstva vedno manj krogov, bi se morali čim prej približati vrhu na manjši zaostanek, s katerega bi lahko še naprej napadali tisto, kar so osvojili lani, in se podpisali pod zgodovinski dosežek.

Zmaje čaka velik preizkus zrelosti. Proti Aluminiju so bili za razred ali dva boljši tekmec. Prvič, odkar jih vodi Dino Skender (v obeh trenerskih obdobjih), so tekmecu dali kar šest zadetkov. Če bodo del strelske forme ohranili tudi za spopad s črno-belimi, bi se lahko v slovensko prestolnico vračali zadovoljnih obrazov.

1. SNL, 26. krog: Sreda, 9. marec:

13.00 Bravo - Tabor

15.00 Celje - Domžale

17.30 Radomlje - Koper Četrtek, 10. marec:

15.00 Aluminij - Maribor

17.30 Mura - Olimpija