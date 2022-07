Olimpija ostala brez Evrope, danes še brez prvega mesta?

Nogometaši v 1. SNL bodo zakorakali v 3. krog z današnjim dvobojem v Novi Gorici, kjer bi lahko Radomlje v primeru zmage prevzele vodstvo na lestvici. Domžale in Tabor bosta v soboto lovila prvo zmago v tej sezoni, nedelja bo v znamenju nastopov razočaranih treh klubov (Olimpija, Mura in Koper), ki so že končali evropsko sezono. Kanarčke čaka "superpokalni" derbi kroga na Bonifiki proti prvaku Mariboru, zmaje čaka mestni obračun z Bravom, črno-bele pa gostovanje pri ambicioznem Celju, kjer bo v središču pozornosti Nino Kouter.

1. SNL, 3. krog: Petek, 29. julij:

20.15 Gorica - Radomlje Sobota, 30. julij:

20.15 Domžale - Tabor Nedelja, 31. julij:

17.30 Olimpija - Bravo

20.15 Koper - Maribor

20.15 Celje - Mura

Tretje dejanje napornega prvoligaškega maratona, kjer se bo prvak znan šele čez slabo leto, se bo začelo ob 20.15 v Novi Gorici. Pomerila se bosta tekmeca, ki ju druži spoznanje, da sta drug za drugim osvojila drugoligaški naslov. Radomljani v sezoni 2020/21, Novogoričani sezono za tem. Če bo šlo vrtnicam v tej sezoni tako dobro, kot je šlo "mlinarjem", bodo lahko navijači štirikratnih slovenskih prvakov zelo zadovoljni. Prvi cilj povratnika v prvoligaško druščino je obstanek v elitni druščini.

Podobnega so si v zadnji sezoni zadali Radomljani in bili tako uspešni, da so se podpisali pod zgodovinski uspeh. Prvič so obstali v 1. SNL, v tej sezoni, ko še naprej poteka sodelovanje s splitskim Hajdukom, želijo storiti še korak več. Za zdaj so na imenitni poti, po dveh krogih zaostajajo le za Olimpijo, z današnjo zmago nad Srebrničevo četo bi se Radomljani, ki jih vodi prav nekdanji strateg vrtnic Nermin Bašić, znova povzpeli na vrh. Najmanj do nedelje. Pri gostih bi se lahko prvič predstavil Francesco Tahiraj, Albanec z italijanskim potnim listom, ki je izstopal pri Aluminiju, nato pri Hajduku pregorel v preveliki želji.

Derbi začelja v Domžalah

Domžale so prejšnji konec tedna vodile v Murski Soboti s 3:1, a na koncu ostale brez vsega. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Edina sobotna tekma bo potekala v večernih urah v domžalskem Športnem paru. To bo derbi začelja, pomerila se bosta kluba, ki sta skupaj v tej sezoni osvojila le eno točko. A bi lahko bilo bistveno drugače, zlasti pri rumeni družini. V zadnjem nastopu so v nepozabnem srečanju na Fazaneriji zapravili prednost s 3:1 in na koncu ostali praznih rok (3:4), trener Simon Rožman pa se je tako obrisal pod nosom za prvo zmago, odkar se je vrnil v mesto ob Kamniški Bistrici.

V petek je nenadno ostali brez Andraža Žiniča, ki se je ob spoznanju, da zaradi konkurence Mitje Ileniča izgublja redno tekmovalno formo, z veseljem preselil v Maribor. Kraševci na drugi strani želijo prekiniti črni niz. Dušan Kosić je vstopil v novo sezono, podobno kot je z izjemo dodatnih kvalifikacijah proti Triglavu sklenil zadnjo. Sežančanom ne gre in ne gre, točk ni od nikoder, po dveh krogih so zadnji na lestvici.

Ljubljanski obračun v Stožicah

Zmaji so bili boljši od Sepsija v Ljubljani, a izpadli iz Evrope. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po uvodnih dveh krogih 1. SNL se lahko s stoodstotnim izkupičkom pohvali le Olimpija. Za mnoge presenetljivo, saj v zmajevem gnezdu ni manjkalo stresnih trenutkov in odmevnih menjav. A mladi trener Albert Riera spretno krmari med izzivi. Vsaj kar se slovenske lige tiče. Za zdaj je prekrižal načrte tako Muri kot tudi Taboru, zdaj pa bo imel opravka še z mestnimi sosedi iz Šiške, ki so jo v preteklosti že večkrat zagodli zmajem.

Olimpijo čaka dvoboj ob nepravem času, ko bodo nogometaši (in navijači) še objokovali zapravljeno priložnost proti Sepsiju za nadaljevanje evropske sezone. Če bodo proti nekdanjemu vratarju Matiji Orbaniću, ki je prejšnji teden spravljal ob živce napadalce Kopra, natančnejši v napadu kot proti madžarskim Romunom, bi se lahko Šiškarjem slabo pisalo. Po drugi strani pa je Dejan Grabić specialist za takšne tekme, v katere vstopa na papirju z vlogo avtsajderja in ne more ničesar izgubiti.

Kouter proti "svojim" v celjskem dresu

Nino Kouter je v preteklosti navduševal v črno-belem dresu, zdaj bo drugače. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V knežjem mestu bi bilo lahko na srečanju med ambicioznimi Celjani in ranjeno Muro, ki je v četrtek nesrečno izpadla iz Evrope, še kako zanimivo. Številni pogledi bodo usmerjeni v Nina Kouterja, donedavnega ljubljenca prekmurskega občinstva, ki se je pridružil celjskemu projektu, s katerim si bo tudi dobro napolnil žepe. Za zdaj še čaka prvo zmago. Celjani so dvakrat remizirali, tokrat pa želijo s pomočjo domačega igrišča spraviti pod streho vse tri točke.

Črno-bele, ki v zadnjih tekmah "nagajajo" svojim navijačem z napetimi dramami, v katerih se vedno ne najde prostor za srečen konec (po zmagi s 4:3 nad Domžalami je sledil nepričakovan izpad proti Ircem), imajo v nedeljo izvrstno priložnost, da čimprej prebolijo evropski neuspeh. Celjani jim predstavljajo velik motiv.

Za Koper zadeva le Kotnik. Prvenec Žiniča za Maribor?

Andreju Kotniku se v mestu ob Dravi nista cedila med in mleko. Foto: Guliverimage V nedeljo zvečer bo plenil pozornost tudi "superpokalni" obračun med Koprom in Mariborom. Oba kluba ga pričakujeta po evropskih porazih, s tem da so lahko bistveno boljše volje vijolice, saj imajo še dve zaključni žogici za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Koprčani so svojo edino zapravili in po podaljšku v Vaduzu izpadli proti klubu, ki tekmuje v drugi švicarski ligi. Kanarčki si ustvarjajo priložnosti, zadetkov pa skoraj od nikoder.

Edini, ki se je vpisal med strelca tako v 1. SNL kot Evropi, je Andrej Kotnik. Proti nekdanjemu klubu, pri katerem je doživljal burno obdobje svoje kariere, bo zagotovo poln motivacije. V mariborski obrambi bi lahko na desni strani debitiral Andraž Žinič in skušal nadoknaditi izgubo poškodovanega kapetana Martina Milca. Maribor je še zadnji slovenski klub v Evropi, kar bi bila lahko voda na mlin Kopru. Vijolice namreč v četrtek čaka še kako pomembno srečanje Maribora proti finskemu prvaku HJK Helsinki.

Lestvica: 1. Olimpija 2 tekmi - 6 točk

2. Radomlje 2 - 4

3. Gorica 2 - 3

4. Mura 2 - 3

5. Koper 2 - 3

6. Maribor 2 - 3

7. Bravo 2 - 3

8. Celje 2 - 2

9. Domžale 1 - 1

10. Tabor Sežana 2 - 0