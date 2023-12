Začenja se s spopadom črno-belih v Prekmurju, Olimpija pričakuje neugodnega tekmeca

Četrtkov spored 18. kroga državnega prvenstva se bo začel ob 15. uri na Fazaneriji, kjer bo Mura pričakala Rogaško, ob 17.30 pa bo v zadnjem dejanju kroga Olimpija gostila neugodni Bravo. V sredo sta se Maribor in Koper Maribor razšla z remijem 3:3, Domžale pa so v Kidričevem visoko zmagale (5:0), trikrat je zadel Danijel Šturm. Vodilni Celjani so v torek v drugem polčasu s 4:0 opravili z Radomljani in so Olimpiji pobegnili na +8.

Četrtek se bo začel na Fazaneriji, kjer je Mura v tej sezoni na osmih tekmah zmagala le enkrat! Od Prekmurcev imata slabši izkupiček na domači zelenici le Rogaška in Radomlje, pri katerih pa velja, da prva na začetku krstne sezone v 1. SNL kar nekaj časa ni zaigrala v Rogaški Slatini, drugi pa nastopajo kot gostitelji pri sosedih v Domžalah. Četrtek prinaša obračun ekip, ki v 1. SNL prisegata na črno-beli dres.

Muri se glede na ugoden žreb v polfinalu obeta preboj v četrtfinale, v prvenstvu pa ji povzroča težave neučinkovitost napada. Na zadnjih treh tekmah sploh ni zatresla mreže tekmeca, ki je tako začarana, da je najboljši strelec Dardan Shabanhaxhaj nedavno v Šiški zapravil celo najstrožjo kazen. Če Mura ne bi zatresla mreže tudi najslabši ekipi v prvi ligi, bi se srbski strateg Vladimir Vermezović in njegovi znašli pod dodatnim stresom, nogometaši Rogaške pa so po drugi strani dodatno motivirani, da Muri vrnejo za poraz na zgodovinski tekmi v Rogaški Slatini, ko so gostje iz Murske Sobote pokvarili praznik ob odprtju prenovljenega stadiona.

Bravo v tej sezoni že spravil Olimpijo v slabo voljo

V zadnji tekmi 18. kroga bo na sporedu edini prvoligaški mestni obračun v Sloveniji. Spopadla se bosta ranjena Olimpija, ki je pod vodstvom Zorana Zeljkovića prvič vpisala dva zaporedna poraza, in Bravo, ki je v nedeljo prekrižal načrte Muri in nakazal, da bi lahko v jesenskem delu pokvaril načrte še kateremu izmed velikanov. Ko so zmaji nazadnje nastopili v Stožicah, se je bolj kot o premoči Lilla in borbenosti Zeljkovićeve čete govorilo o klavrni podobi igralne površine. Ta je zelo načeta in niti v četrtek ne bo dovoljevala hitre, kombinatorne igre. V ekipi zeleno-belih velja pričakovati kar nekaj sprememb v začetni enajsterici, ki je v nedeljo v Mariboru po 22 minutah zaostajala s kar 0:3, čeprav je vratar Denis Pintol pred tem ostal nepremagan na petih zaporednih tekmah v 1. SNL.

Martin Pečar je v tej sezoni na prvem ljubljanskem spopadu dvakrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj ga čaka obračun proti tekmecu, pri katerem blesti nekdanji up Olimpije Martin Pečar. Ko se je prvič v karieri pomeril z zmaji, je njihovo mrežo zatresel kar dvakrat. Takrat je med vratnicama branilcev naslova stal še Matevž Vidovšek, Olimpija je izgubila z 2:4, zmaji pa so nadaljevali skromen niz na gostovanjih v Šiški. "Težko nam je zaradi navijačev, ki so prišli z nami in navijali vse do konca. Njih mi je najbolj žal, da se na koncu nismo skupaj veselili," je po nedeljskem neuspehu v Ljudskem vrtu povedal kapetan Timi Max Elšnik. Skupaj s soigralci se bo želel navijačem opravičiti z zmago v mestnem spopadu, s katero bi zmaji zadržali stik z vodilnim Celjem.

Josip Iličić je proti Kopru dosegel zadnji gol za Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Veliko napak, a tudi lepi zadetki

Obračun Kopra in Maribora je na Bonifiki ponudil predstavo s kar nekaj napakami, ki pa so vodile tudi v lepe zadetke. Koper je trikrat vodil, Maribor, ki je na Primorsko prišel na krilih zmage na večnem derbiju z Olimpijo v prejšnjem krogu, pa se je prav tolikokrat vrnil. Na koncu je ostalo pri delitvi točk, kar pomeni, da ekipi ostajata na tretjem in četrtem mestu lestvice.

Foto: Aleš Fevžer

Nik Omladič uspešen z bele točke

Ne derbiju 18. kroga je že v četrti minuti prišlo do prvega gola. Z bele točke je bil uspešen Nik Omladič, potem ko so Mariborčani v kazenskem prostoru igrali z roko. Veselje Kopra pa ni trajalo prav dolgo, potem ko je v 14. minuti tekme Arnel Jakupović z roba kazenska strela presenetil Tima Strasbergerja, vratarja Kopra, in poskrbel za izenačenje na 1:1.

V 28. minuti je v obrambi Maribora prišlo do velike napake. Neprevidnost Jana Repasa je izkoristil Ahmed Ankrah, 21-letni Ganec, ki je Koper povedel do vodstva z 2:1. V 41. minuti pa je prišlo do velike napake v obrambi Kopra. Koprčani so v kazenskem prostoru povsem samega pustili alžirskega nogometaša Ela Arbija Soudanija. Ta je s pravo mojstrovino zadel gol in poskrbel za novo izenačenje Maribora (2:2).

V drugem polčasu je do prvega gola prišlo v 65. minuti

V drugem polčasu je do prvega gola prišlo v 65. minuti. Za pravo veselje domačih navijačev je poskrbel Luka Vešner Tičić. Triindvajsetletni nogometaš je s svojim golom Koper popeljal do vodstva s 3:2. V 85. minuti tekme so do enajstmetrovke prišli Mariborčani. Z bele točke je bil uspešen izkušeni Josip Iličić in izenačil na 3:3. To je bil tudi končni izid tekme.

Koper bo v 19. krogu v nedeljo gostil Olimpijo, Maribor pa bo v ponedeljek gostoval pri Radomljah.

Mario Krstovski je v vroči strelski formi. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani še naprej kažejo dobro formo. V prvenstvu so zmagali četrtič zapored, potem ko so zanesljivo odpravili Aluminij. Večji del napadalnih opravil sta tokrat za ekipo Dušana Kosića opravila Luka Topalović v podajalnem in Danijel Šturm v strelskem smislu. Domžale tako ostajajo trn v peti Kidričanom, saj so od 30 medsebojnih tekem rumeni dobili 19 tekem, rdeče-beli pa le tri. Zmagovita ekipa se je na lestvici na dve točki približala petouvrščenemu Bravu, poražena, tokrat z le enim strelom v okvir vrat, pa ostala predzadnja.

Prvi gol smo videli v 16. minuti, ko je v polno zadel Mario Krstovski. Makedonec je še vedno v izjemni strelski formi, saj je bil to zanj že šesti zadetek v tej sezoni. Štirinajst minut za tem smo videli nov gol Domžal. V 29. minuti je bil uspešen Danijel Šturm in svojo ekipo popeljal v vodstvo z 2:0. S tem izidom se je tudi končal prvi polčas.

Drugi polčas, kjer smo spet videli celo serijo golov, se ja prav tako začel po notah Domžalčanov. V drugi minuti drugega polčasa je drugič na tekmi zadel Danijel Šturm in poskrbel za vodstvo s 3:0 (47. minuta). V 67. minuti smo lahko videli še en gol Domžal. Uspešen je bil Belmin Bobarić. Zadnji gol na tekmi je bil v sodnikovem podaljšku, ko je na tekmi še tretjič v polno zadel Šturm. Tekma se je končala z izidom 5:0.

Celjani v drugem polčasu dodali na plin

Vodilna ekipa državnega prvenstva je v Domžalah pričakovano ugnala Radomlje, ki so doživele četrti poraz v nizu. Izbranci Damirja Krznarja so v uvodu drugega polčasa s pritiskom prišli do odločilne prednosti, zdaj pa imajo - po peti zaporedni zmagi v gosteh - ob tekmi v dobrem osem točk prednosti pred Olimpijo. Radomljani ostajajo osmi.

Celjani so prišli do 13. zmage v sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V prvem polčasu gledalci v Domžalah niso videli zadetkov, v uvodu v drugi del pa so Celjani hitro unovčili svojo premoč, David Zec je prišel do odbite žoge, si spretno priigral strel in zanesljivo matiral Baša iz osrčja kazenskega prostora. Gostje so vodstvo podvojili v 56. minuti, ko je po podaji Žana Karničnika Tamar Svetlin prišel v kazenski prostor in zadel za 2:0. V 76. minuti je Edmilson povišal na 3:0, potem ko je prišel do odbite žoge in jo iz bližine poslal v mrežo, v sodniškem dodatku pa je končni izid postavil Denis Popović, ki je z glavo unovčil podajo z desne strani Nejca Ajhmajerja.

